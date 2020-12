Drømmer du om feriebolig i utlandet? Her har prisene gått ned nærmere 20 prosent

BARE BUSINESS (TV 2): Koronapandemien har ført til stort prisfall for mindre ferieboliger i Sør-Frankrike. Her er hva den norske luksusmegleren spår om markedet framover.

Fredrik Lilloe sitter ved bassenget i Villa Alang Alang i Cannes.

Denne eiendommen er nå en av de dyreste som er til salgs i Frankrike, og det er norske Lilloe som har i oppdrag å selge den. Lilloe eier avdelingen for Sør-Frankrike i den internasjonale eiendomsmeglerkjeden Knight Frank, og nordmannen har stått for noen av de aller mest eksklusive eiendomssalgene i landet de siste årene.

I intervju med TV 2-programmet Bare business forteller han om markedet for ferieboliger under pandemien og framover - både i de lavere prisnivåene og i de dyreste. For det er stor forskjell i prisutvikling nå i de to markedene.

10-20 prosent fall

– For eiendommer under 10 millioner kroner er det en god mulighet nå for å gjøre kjøp til en bra pris. Denne delen av markedet har falt 10-15-20 prosent dette året, sier Fredrik Lilloe.

De laveste prisnivåene på den franske rivieraen har altså vært mest sårbare for pandemien.

Lockdown og begrensinger på vanlige visninger har preget markedet. Mange ferieboliger i Frankrike som er verdt under 10 millioner kroner brukes også til utleie til turister, og utleiemarkedet har falt helt sammen under pandemien.

Det er nå ventet at en del eiere av ferieboliger derfor vil å selge eiendommen, selv om turismen sakte vil ta seg opp etter korona.

Det kan gi gode muligheter de neste månedene for nordmenn som kanskje står mellom å kjøpe hytte i Norge eller en liten leilighet på rivieraen:

– Jeg vil tørre å si at man kan gjøre et kupp, sier Lilloe.

– Og hva tror du om dette markedet framover?

– Jeg tror det skal mer ned, kanskje ti prosent mer ned det neste året, sier han.

Dyrest blir dyrere

Fredrik Lilloe jobber i den helt andre delen av eiendomsmarkedet - med de aller mest luksuriøse boligene på den franske rivieraen. Villaen i Cannes der intervjuet med Bare business finner sted, har prisantydning på over 700 millioner kroner. Se bilder fra Villa Alang Alang her.

De dyrere eiendommene i området, fra 30 millioner kroner og oppover, har ikke hatt prisfall som i de lavere prisklassene i 2020. Tvert i mot:

– Markedet har egentlig gått veldig bra når det kommer til luksussegmentet. Koronaeffekten har vært positiv for den delen av markedet, sier Lilloe, og fortsetter:

– Det er en trend nå - som vi ser mange steder i verden - der folk vil ha mer plass og mer tomt. Det er folk som for eksempel bor i leilighet i Monaco, og skal ha en stor landeiendom eller stor eiendom ved kysten. Med koronapandemien nå har de plutselig dårlig tid. Det sier de til meg også: «Vi har ikke tid til å vente, vi vil ha noe nå.» Og da går prisene opp, forteller Lilloe.

I Frankrike legges eiendommer ut for salg med en «ønskepris», og så selges de som oftest 6-8 prosent under ønskeprisen. Lilloe forteller at de dyrere eiendommene på rivieraen nå selges enten til ønskeprisen, eller maks 3 prosent under.

– Det sier litt om interessen, sier han.

Spania og Italia

I Spania og Italia er det ikke et like sterkt skille i utvikling mellom dyre og mer moderat prisede eiendommer, men koronatrenden; å ønske seg ut av byene, den er den samme. Høsten 2020 har prisene falt 1,5 - 2 prosent i begge landene. Det meste av prisfallet er kommet i noen av de største byene, mens interessen har økt for eiendommer på landet og ved kysten.

I Sør-Frankrike tror Fredrik Lilloe at markedet for luksusboliger vil holde seg oppe også i 2021.

– Det er folk som nå kjøper via Facetime, og ikke besøker eiendommen engang. Jeg tror at markedet i det øvre sjiktet kommer til å holde seg stabilt, selv om pandemien skulle føre til en ny finanskrise. Folk vil plassere penger sikkert, og eiendom har alltid vært sikkert - de fleste steder i hvert fall, sier han.

Sean Connery

Lilloe har gjennom mange år formidlet luksuseiendommer til svært rike nordmenn. En annen av eiendommene han nå har ute for salg - nylig avdøde Sean Connerys tidligere bolig i Nice, Villa Le Roc Fleuri - tror han ikke vil gå til en norsk kjøper:

– Den ligger på 30 millioner euro, så det er vel 330 millioner norske kroner. Det er en ganske høy pris, og nordmenn pleier ikke å kjøpe så dyrt veldig ofte.

Foreløpig har vi et bud inne fra franske kjøpere - men nordmenn er velkomne altså, ler Fredrik Lilloe.