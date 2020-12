Truls (25) ville kjøpe i Oslo: – Fant fort ut at det ikke lot seg gjøre

Eiendom Norge kunne torsdag fortelle at boligprisene i Norge nå er 7,8 prosent høyere enn for et år siden.

– Utviklingen i boligmarkedet i 2020 har vært mye sterkere enn de fleste så for seg ved inngangen til året og i mars og april i forbindelse med korona-utbruddet, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

Boligprisene har løpt løpsk over hele landet, men det er i Oslo de galopperer raskest. Her har boligprisene steget med 10,4 prosent de siste 12 månedene.

På landsbasis tok det i gjennomsnitt 46 dager å selge en bolig i november. I Oslo tok det bare 18 dager.

– Svært lite jeg kunne få

Truls Ernani Valentini (25) er opprinnelig fra Oslo, og var nylig på jakt etter en bolig i hjembyen. Fra før leide han i et kollektiv i Bærum, men nå ønsket han i stedet å finne seg noe eget.

– Jeg begynte med å skaffe et finansieringsbevis fra banken. Der fikk jeg et tak på rundt 2,4 millioner kroner som jeg kunne bruke på en bolig, forteller Valentini til TV 2.

Han lette etter en passende bolig via Finn.no, men det var ikke lett å finne noe.

– Med de 2,4 millioner kronene var det svært lite jeg kunne få i Oslo som lignet på det jeg så etter. Når jeg først skulle kjøpe, var tanken å ha noe som er litt mer enn 20 kvadratmeter, sier Valentini.

Lette utenfor Oslo

25-åringen skjønte at han måtte begynne å lete andre steder hvis han skulle ha noen sjanse til å finne det han ønsket seg.

– I Oslo fikk man kanskje en ettroms på 15 kvadratmeter. Da begynte jeg å tenke litt utover mot Drammen, sier Valentini.

Med en mor som en periode hadde bodd i Drammen, var han litt kjent i området fra før.

– Også visste jeg at boligprisene var en del lavere der. Når jeg nå jobber i Asker, var det en ålreit pendlervei, det ble ikke for langt likevel. Selv om jeg heller ville bodd nærmere familie og venner i Oslo.

Truls Ernani Valentini viser rundt i den nye leiligheten. Foto: TV 2

– Altfor høye priser

Valentini gikk på to visninger i Drammen, før han på den tredje visningen fant leiligheten han til slutt endte opp med å kjøpe.

– Jeg hadde egentlig lyst til å kjøpe i Oslo, men fant fort ut at det ikke lot seg gjøre. Prisene er altfor høye for en som meg.

– Hvorfor falt du for leiligheten i Drammen?

– Prisen i seg selv var nok det jeg falt mest for, men også at jeg så gode muligheter til å gjøre om stue, soverom og kjøkken til slik jeg ville.

Leiligheten ble solgt litt under prisantydning, og Valentini fikk den til slutt for rundt to millioner. Resten av pengene i finansieringsbeviset går til å pusse opp.

– Jeg ville heller gjøre det, enn å gå for noe som var altfor dyrt i Oslo. Her er innearealet på 50 kvadratmeter, med en balkong på 10 kvadratmeter.

Pusser opp

Mange velger heller å bo i små leiligheter i Oslo framfor å flytte ut av byen. Valentini sier han forstår at de som er veldig glad i livsstilen med uteliv og å dra på kafé, tar det valget.

– Jeg er til en viss grad slik jeg og, men for meg veide det tyngre å kunne ha litt rom rundt meg i en egen leilighet. Jeg har blant annet planer om en hund etter hvert.

Valentini har tatt over leiligheten i Drammen og jobber nå for fullt med oppusning.

– Jeg har nettopp revet gulvet og skal legge ny laminat for et gjennomgående gulv. Kjøkkenet skal også rives, og der er planen et helt nytt kjøkken fra Ikea. Vegger skal males om. Det er en del endringer som kan gjøres for å heve helhetsinntrykket.

Målet hans er å bli ferdig til julaften.

– Jeg får god hjelp av både venner og familie. Slik det ser ut nå er vi ferdig til 20. desember.