Flere store alpinsentre åpner i helgen – slik er snøforholdene

Flere av dem melder om glimrende ski- og snøforhold, mens andre har måtte jobbet ekstra for at bakkene skal kunne åpnes kjappest mulig.

Meteorologene spår skiføre i helgen, og TV 2 har i den anledning spurt en rekke norske alpinsentre om når de ser for seg å åpne denne sesongen, og hvordan snøforholdene er per nå.

I tillegg er de blitt spurt om hvordan sesongen blir annerledes med tanke på pandemien. Samtlige av dem viser på spørsmål om dette til veilederen til bransjeorganisasjonen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner.

Like skilt ved alle anlegg og god avstand er blant det som gjelder i bakkene.

– I korte trekk: for gjester blir den største endringen avstanden i heiskøen og skiheisen. Det som gjelder i resten av samfunnet gjelder også i skianleggene. Men det vil være en viss variasjon: Vi har over 200 medlemmer, der noen er små og noen er kjempestore. Hva den enkelte aktør kan tåle av besøkende på veldig gode dager vil være opp til kommuneoverlege å fastsette i dialog med anleggsdriver, sier Camilla Sylling Clausen i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner til TV 2.

Hun sier det er vanskelig å spå hvordan trafikken blir fremover:

– Selv om statsministeren nylig har uttalt at det å stå på ski skal «være fredet for julen så lenge man tar hensyn til smittevernet» , oppfordrer reiseråd folk til å holde seg hjemme og ikke reise. Utenlandsturistene som er kjempeviktige for noen aktører uteblir, samtidig som vi vet at mange nordmenn er sultne på å ta på seg ski, ettersom de ikke kan dra andre steder eller dra på treningsstudioet.

Dette blir annerledes: Siden i sommer har Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner utarbeidet en veileder sammen med FHI, norske kommuner og daglig leder ved flere alpinsentre.



Den største endringen for gjester er ifølge dem avstanden folk må holde i blant annet heiskøen og skiheisen.



Det er også utarbeidet et nasjonalt skiltprogram, slik at beskjedene skal se like ut uansett hvilket anlegg du er ved.

Det vil være lokale variasjoner, ettersom de 200 aktørene som er tilsluttet Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner varierer stort i størrelse. Noen vil eksempelvis kreve forhåndskjøp av billett eller sesongkort.

Antall gjester samtidig vil også variere, og vil fastsettes av kommuneoverlege i dialog med anleggsdriver. Kilde: Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner

Hafjell og Kvitfjell

Til TV 2 opplyser daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, at den offisielle åpningen ved Kvitfjell er fredag 4. desember, men at bakkene der allerede er delvis åpnet. Alpinsenteret på Hafjell åpner helgen etter, lørdag 11. desember.

– Hva blir annerledes i år?

– For oss blir det blant annet at utenlandstrafikken uteblir, og at det er uforutsigbart når de kommer tilbake. Svensker og dansker er en stor del av Hafjellstrafikken i perioden jul til påske, og dette kan ende med mindre trafikk og tapt omsetning, sier Stensrud.

– I tillegg er det en del nye regler som gjelder alle i bakken med tanke på avstandskrav og smittevern. Vi har tilrettelagt for god nok avstand i heisen, køen, i restauranter og alle andre steder, og dette kan skape noe redusert kapasitet i norske ferieperioder samt i helgene, sier han videre.

Han melder om særs gode snøforhold ved begge anleggene i helgen:

– Vi har nylig fått 10-20 centimeter snø, og det er helt fenomenale vinterforhold, sier han.

Hovden

Hovden alpinsenter åpner denne helgen, altså fra og med 5. desember. Torsdag fortalte han TV 2 at snøen har begynt å øke hos dem:

– Det er begynt så smått, og det ser vi på med glede. Vi har produsert mye snø selv, og hadde greid oss med det, men en bonus fra himmelen er vi fornøyde med, sier han til TV 2.

De vil frem mot jul holde åpent i helgene. Etter det holder senteret åpent hver dag til uti mai.

Han forteller at skisenteret har et godt samarbeid med kommunen om smitteforebygging, og at de har bemannet opp for å passe på.

– Vi er rigget for å ta i mot en god porsjon mennesker. Vi skal ikke bli tatt på sengen, sier Bodahl-Pilegård.

Hemsedal og Trysil

Ved Hemsedal skisenter åpnes det opp fredag 11. desember.

– Da kjører vi hver dag frem til 2. mai neste år, sier daglig leder Andreas Smith-Erichsen.

– Ute er det tett snøvær, og vinteren er godt på vei, på tross av en mild høst.

Selv om det er nok snø til å åpne sier Smith-Erichsen at det å vente med åpningen er et bevisst valg:

– Våre destinasjoner skal være så smittesikre som mulig. Vi vil ha stort nok nedfartsareal slik at publikum kan spres over større område og flest mulig heiser, samt nok serveringssteder.

Han sier de vil ha fem åpne restauranter. Trysil har ikke lansert en offisiell oppstartsdato, men denne skal være nært forestående.

Strandafjellet skisenter

Daglig leder ved Strandafjellet skisenter, Stian Græsdal, forteller at de har håp om å starte sesongen 12. desember, og at de nå planlegger deretter:

– Det er meldt kaldt vær fra i natt av, og vi setter i gang med snøproduksjonen. Den vil pågå i 6-7 dager, og etter det håper vi å være klare til å åpne, sier han.

Geilo

SkiGeilo starter sesongen lørdag 5. desember, og planlegger å holde åpent hver dag etter det.

– Vi har vært ivrige etter å komme i gang, og har doset ut det vi har greid å produsere i de små vinduene det har vært mulig. Vi har greid å fått opp to-tre bakker, og det er veldig fornøyd med, sier daglig leder Kevin Eikrehagen.

– Men det blir nok ikke full bredde, slik som normalt. Men det er viktig for oss å komme i gang, både for oss og for publikum. Vi har fått mange forespørsler om når vi åpner fra folk.

I tillegg har de satt ned heiskapasiteten med nærmere 35 prosent.

– Kapasiteten vil trolig økes gradvis opp mot julaften, men vi må se på trafikkdataene og hva som er korrekt med tanke på koronarestriksjonene, sier han.

Oppdal

På sine nettsider skriver Oppdal skisenter at de starter sesongen lørdag 5. desember.

– Våre maskinførerne har gjort en flott jobb med kunstsnøen og lover dere supre forhold til åpningshelgen, skriver senteret.

Myrkdalen

Daglig leder John Ivar Norheim ved Myrkdalen Fjellheiser forteller at de forsøker seg på en sesongstart lørdag denne uken, men da stort sett forbeholdt de som har kjøpt sesongkort.

– Det blir i litt begrenset omfang, etter en litt uvanlig november og desember. Tre av våre ni heiser vil være åpne, sier han.

– Vi tester interessen litt, og legger ut litt på nett også. Men i utgangspunktet virker det som at folk vil besøke oss, sier han videre.

Han forteller om gode snøforhold i høyden, men at de tar i bruk kunstsnø nederst i løypen.

– Nederst er det ikke helt i fullbredde, sier Norheim.

Gausta Skisenter

Gausta Skisenter er blant dem som ikke åpner denne helgen.

– Været er som det er, med temperatursvingninger og vind. Vi har slitt med det nå, men håper å få startet opp i et visst omfang 12. desember, altså neste helg. Det er i alle fall utgangspunktet vårt, sier daglig leder Bjørn Håvard Tverberg.

Voss

– Vi starter begrenset i helgen, og åpner én barnebakke. Så tar vi det derfra. Vi mangler litt på å ta neste steg, sier administrerende direktør Øyvind Wæhle ved Voss Resort.

Han sier de nå produserer snø, samt håper det kommer noe naturlig fremover.

Norefjell

Til TV 2 opplyser Marius Ly Arnesen, daglig leder ved Norefjell Skisenter, at de ikke har turt å sette en åpningsdato enda.

– Vi håper det er nært forestående. Det snør nå, men vi trenger litt mer snø og litt mer kulde. Kanskje klarer vi det om en uke, sier han.

Røldal

Oddvar Bratteteig ved Røldal skisenter forteller at de åpner 12. desember, da forbeholdt dem med sesongkort:

– Vi ønsker å danne et bilde av hvordan dette skal foregå først. Vi har allerede litt erfaring med dette, ettersom vi gjenåpnet i april-mai sist sesong, og viderefører det vi lærte da. Stort sett greide folk å oppføre seg. I samråd med kommunelege skal vi sørge for at det blir en fin opplevelse for å stå på ski, sier han.

– Vi har produsert flere tusen kubikk kunstsnø, og nå daler det ned nydelig natursnø. Det ser ut til å bli veldig bra. Men når vi åpner blir det bare delvis, vi trenger mer snø for å åpne alt, sier han.

Skeikampen

På sine nettsider skriver Skeikampen alpinsenter at de åpner allerede denne helgen, lørdag 5. desember.

– Vi åpner heis A (Aidon heisen) samt det blå barnebåndet. Det vil bli mulighet til å benytte seg av nedfart 1, 2 og nederste del av 3, skriver senteret.

Sirdal

– Vi håper på en åpning 12. desember, men akkurat for lite, sier Øystein Tjørholm ved Sirdal skisenter.

– For øyeblikket snør det tett, så håpet er der. Men en fastsatt åpningsdato tør vi ikke komme med. Vi har ikke helt det samme klimaet som på Østlandet, sier han.

Sauda Skisenter

Daglig leder Lars Reidar Fosstveit uttaler at de fortsatt ligger et stykke unna å åpne anlegget.

– Det er kommet litt snø, men det er for tidlig her fortsatt. Vi får trolig ikke åpnet før rundt 20. desember. Akkurat nå ligger det litt snø her, ti centimeter nederst i anlegget og 20 centimeter oppe. Vi får ta det derfra, og produsere snø når det er kaldt, sier han.

Rauland Skisenter

Rauland Skisenter tar sikte på å enten åpne neste helg, eller helgen etter det igjen (18.-20. desember), opplyser daglig leder Kristin Larsen.