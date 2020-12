Elin (49) slutter som lærer: – Jeg føler meg ikke lenger trygg på jobb

Elin Måge (49) jobber i drømmeyrket sitt. Hun elsker å undervise, hun stortrives på arbeidsplassen og hun forguder tiden hun får tilbringe med elevene.

Under arbeidsdagen prøver hun å tilbringe så mye tid som overhodet mulig i klasserommet, mens på kvelden og i helgene går timene med til retting. På toppen har hun sin egen lærerblogg hvor hun tar opp små og store hjertesaker om skolen og livet som lærer.

– Hvordan klarer du å skille mellom jobb og privatliv?

– Er det et skille der? kontrer Måge raskt.

– Jeg ER lærer.

Derfor kom det også som et sjokk på mange da den dedikerte læreren la ut et fersk innlegg på bloggen onsdag.

– Alt jeg vil er å undervise, ha fokus på læring og tid til elevene mine. Sånn er det ikke på skolen i dag, og jeg ser ingen tegn til endring. Derfor forlater jeg læreryrket, skrev ungdomsskolelæreren.

Saken ble først omtalt av Budstikka.

ELEVER: Elin Måge forteller at hun ikke bare jobber som lærer, hun er lærer. Foto: Privat

Ikke trygg lenger

Læreren peker på tre hovedårsaker til at hun gir opp yrket hun elsker. Den første handler om at hun ikke lenger føler seg trygg på jobb.

– Egentlig har jeg verdens beste arbeidsplass. Etter pandemien kom, er det ikke morsomt lenger. Hver eneste dag er jeg redd, sier Måge.

Regjeringen er krystallklare på at alle må overholde én meters avstand til andre og unngå sosial kontakt for å hindre smittespredningen. For lærere på gult nivå derimot, gjelder ikke disse anbefalingene. Måge opplever at hun som lærer har lite vern mot smitte.

– At lærere skal eksponeres for så mange, synes jeg er vanskelig å forstå. Symptomene kan være milde, så jeg kan ikke vite om eleven jeg står bøyd over for å hjelpe er syk. Jeg er redd for å bli smittet, og jeg er redd for å smitte andre, sier hun.

En dag i uken har Måge over 60 elever. I en full stilling skulle hun møtt 180.

Ikke anerkjent

Elin Måge er klar på at hun verken klandrer elever, kolleger eller ledere for at hun ikke orker mer. De siste tre årene som hun har jobbet på Bjørnegård ungdomsskole, har hun tvert imot blomstret, forteller hun.

Hun retter i stedet pekefingeren mot skolesystemet, og hvordan hun mener myndighetene behandler ansatte i læreryrket.

– Jeg føler at skolen er et system, hvor jeg bare er en brikke. Vi blir ikke anerkjent for jobben vi gjør, og vi blir ikke hørt, sier hun.

Under pandemien mener Måge at omstillingsevnen til lærere har blitt testet til det ytterste.

– Vi har fått beskjeder og kontrabeskjeder, og ikke før en ting er innført, så kommer det nye instrukser. De korte fristene vi har fått sender et tydelig signal: Myndighetene tenker at vår jobb ikke krever så mye. De mener det holder med en dag på å omstille oss. Dette forsterker noe jeg har kjent på lenge: På tross av politikernes festtaler, så satses det ikke på læreren, sier hun.

Samtidig opplever hun at førsteprioriteten på skolene er å fylle timeplanen, nå alle målene og sette utallige karakterer på elever. Dette spiser av tiden som læreren har til å gjøre det hun mener er viktigst:

– Jeg vil undervise og være sammen med elever, ha fokus på læring, lek og kreativitet, sier hun.

FORSKNING: Da Elin oppdaget at en elevene var så urolig at pulten veltet, utfordret hun flere av elevene til å prøve det samme. Det ble til forskningsprosjektet «Den omvelte pult». Foto: Privat

For stor arbeidsmengde

Den tredje grunnen til at ungdomsskolelæreren forlater yrket, er den enorme arbeidsmengden.

– I løpet av de 15 årene jeg har vært lærer, har det gått fra vondt til verre. Det har blitt innført nye ting hele tiden, og ingen av dem kommer som en respons på lærernes egne ønsker. Alt er stablet oppå det som er fra før, ingenting er tatt bort, sier hun.

Da Måge spurte i et innlegg på bloggen om hvor mange lærere som hadde vasket toaletter, forteller hun at altfor mange hadde gjort det.

– Vår jobb har ikke tydelige grenser, ansvarsområdet vårt har ingen naturlig ende, sier hun.

I tillegg opplever hun at lærere er ganske alene i klasserommet.

– Dette var et alvorlig problem før. Under pandemien har det eskalert og blitt enda verre. Nå skal vi i tillegg til en endeløs arbeidshverdag passe på utallige smittevernrutiner, sier hun.

OVERARBEIDET: – Denne høsten har det vært mange baller i luften! Strikken er strekt langt, skrev Elin Måge på bloggen før høstferien. Foto: Privat

Ikke stor smittefrykt

Hanne Hertzenberg er rektor ved Bjørnegård ungdomsskole i Bærum, hvor Måge har jobbet de tre siste årene.

– Læreryrket er generelt en krevende arbeidssituasjon, så jeg har full forståelse for at det kan bli mye når pandemien kommer i tillegg. Økt fokus på hygiene og smittevern blir en økt arbeidsbelastning. Samtidig vil jeg berømme både skoleeier, ledere, ansatte og elever for den enorme innsatsen og omstillingsevnen som er vist, både i våres og nå i høst, sier Hertzenberg.

Hun har forståelse for at lærere kan kjenne på en bekymring for smitte, men opplever at de fleste ikke er redde på jobb.

Melby

– Vi trenger alle lærere vi har i norsk skole. Målet mitt er at vi skal tilrettelegge arbeidsdagen deres slik at ingen slutter, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) etter å ha lest innlegget til Måge.

Hun sier at hun har full forståelse for at lærere kan være bekymret for smittevern.

– Lærere og ansatte i barnehage og skole er eksponert for å møte flere, og jeg forstår også veldig godt læreren som gir en klem til en elev som trenger trøst. Tankegangen har vært at vi må ha strengere regler i resten av samfunnet for å kunne holde barnehage og skoler åpne, sier kunnskapsministeren.

For å hindre at arbeidsmengden blir for stor for lærere, mener hun at lederne må fokusere på kjerneoppgaver og sette inn vikarer der det trengs. I tillegg skal ikke ansvaret for smittevern falle på lærerne.

– Samtidig kan vi ikke se bort ifra at mange lærere sitter med følelsen at de har ansvaret i denne vanskelige situasjonen, og det skjønner jeg at er slitsomt. Det er viktig for oss å si at vi ikke forventer det mest spennende eller innovative opplegget, det viktigste er at vi klarer å gi vanlig opplæring til barna, sier hun.

En vanskelig omstilling

Rektor Hanne Hertzenberg mener derimot at det kan være utfordrende for lærerne å planlegge undervisning under endrede forutsetninger.

– Lærere er av natur både samvittighetsfulle og pliktoppfyllende, og ønsker å legge til rette for en best mulig undervisning for elevene. Det blir dermed et gap mellom læreres forventning til egen undervisning og det som er mulig å gjennomføre med hensyn til smittevern og hygienetiltak. Det er en vanskelig omstilling, sier hun.

Hertzenberg tror en del lærere vil kjenne seg igjen i det Måge skriver, men håper samtidig at det ikke vil ha en negativ signaleffekt.

– Nå blir det en naturlig pause i forbindelse med jul, så på vår skole oppfordrer vi alle til å holde ut og holde motet oppe. Vi ønsker og opplever at våre lærere til å tar kontakt om noe er utfordrende, så er det vårt ansvar som ledere å prøve og redusere arbeidspresset og tilrettelegge for behov som melder seg så godt vi klarer, sier hun.

NY JOBB: Elin Måge under innspilling til Elevkanalen på TV 2 i oktober. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Som å rive ut hjertet

Elin Måge begynte i en 50 % stilling som norskredaktør i Elevkanalen på TV 2 i oktober. Når tilbudet om heltid ble lagt på bordet, klarte hun ikke takke nei.

– Da jeg begynte på Elevkanalen, så var noe av det første de sa: «Hva vil du gjøre og hva har du lyst til?» Det har jeg ikke hørt på 15 år, forteller Måge.

Til tross for at læreren gleder seg å lage humoristiske episoder om skrivefeil i skolen, er det med tungt hjerte at hun går ut i permisjon fra lærerjobben.

– Elevene mine skal snart ta eksamen, og så går jeg ifra dem. Det er som å rive ut hjertet. I tillegg har jeg mye flotte kolleger som jeg kommer til å savne. De gjør en kjempejobb og står virkelig på. Samtidig har jeg kommet til det punktet hvor jeg må lytte til meg selv og sette en grense, sier hun.

– Hvorfor velger du ikke heller å kjempe for bedre arbeidsforhold for lærere?

– På skolebloggen min har jeg flere ganger prøvd å sette søkelys på flere ting ved skolen jeg mener bør forandres, uten at det har gjort en forskjell. Vi er for langt unna og jeg ser ikke noen endring i sikte, sier Måge.