Har 31 millioner kroner mer i formue enn samboeren

Årets skattelister for 2019 ble i dag tilgjengelig, og de oppførte tallene viser store forskjeller blant norske kjendiskjærester og ektefeller.

I oktober kom nyheten om at influenser Pernille Emilie Juvodden (24) og tidligere fotballproff John Carew (41) venter barn. Med en lang fotballkarriere bak seg, samt 16 flere leveår, er det ikke så rart at det også er et stort gap mellom tallene i skattelistene.

Da fjorårets skattelister ble publisert for skatteåret 2018, sto den tidligere utenlandsproffen oppført med en svimlende formue på hele 29.220.846 kroner. Juvodden hadde samme år en formue på 0, mens inntekten viste 131.852 kroner.

I år står Carew oppført med en formue på over 31,6 millioner kroner og Juvodden på står fortsatt oppført med null korner. Inntekten har derimot økt til 166.729 kroner.

OBS: Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.

Hadde null kroner i inntekt

Marius Borg Høiby (23) og samboeren Juliane Snekkestad (23) sto begge i 2018 oppført med 0 kroner i inntekt. Dette kan skyldes at de begge bodde og jobbet i London det samme året.

Borg Høiby startet i mai 2020 som motorsykkel-mekaniker hos MREXX Motor i Lierskogen. Før dette jobbet 23-åringen i utelivsappen Moodie. Han har også hatt en stilling som «style editor» hos det britiske magasinet Tempus.

Kjæresteparet kjøpte seg hus i Tønsberg for 3,65 millioner kroner i desember 2018.

I de ferske tallene som ble tilgjengelig i dag ser vi at Høiby har 71.864 kroner i inntekt, mens Snekkestad fortsatt står med null kroner på den posten. De har fortsatt ikke oppført formue.

Nytt par

Komikerne Magnus Devold (34) og Maria Stavang (25) ble et par i 2020. De morsomme kjærestene deler mer enn bare yrket, begge har også gode inntekter.

I fjor hadde førstnevnte en inntekt på rundt 733.000 kroner. Stavang hadde en inntekt på nesten 1,7 millioner kroner i 2018. Begge hadde formue på null kroner.

Dette har endret seg i løpet av ett år. I 2019 står Devold oppført med i overkant av en million kroner i inntekt, Stavang med 1,4 millioner kroner.