Mener Molde-kometen er et bevis på at flere norske talenter gir opp for tidlig

Se Molde – Dundalk på TV 2 Zebra i kveld. Kampstart er 21.00!

På utlån til Kristiansund så langt tilbake som i 2015 fikk Stian Gregersen sitt virkelige gjennombrudd i norsk toppfotball. Så godt gjorde han det, at han da som 20-åring ble belønnet med prisen som årets spiller i 1. divisjon av NTB.

– Det har vært noen fartsdumper på veien hit, men man ser jo at hardt arbeid over tid hjelper på, sier Stian Gregersen om de neste fem årene.

For det er nemlig først i år at han virkelig har markert seg som et soleklart førstevalg i Molde. Det har ført til at han forrige måned ble tatt ut på landslaget – og har gjort at han er et av de heteste salgsobjektene ut av norsk fotball når overgangsvinduet åpner igjen i januar.

– Det har vært en del småskader, det har vært litt mindre spilletid og det har vært to utlån på veien. I tillegg til KBK, så var jeg på utlån til Sverige i fjor (Elfsborg, journ. anm.). Men jeg mener jo at jeg tok ganske store steg på de to utlånene, så har det jo blomstret skikkelig i år, sier Stian Gregersen til TV 2.

Riktignok startet Gregersen hele 25 kamper i Eliteserien i 2017, men det er likevel først i år at han virkelig har imponert fotballekspertene. Spesielt i Europa League, mot lag som Arsenal og Rapid Wien, har han gjort seg bemerket.

– Det var mange som stilte spørsmålstegn ved om Stian var god nok og den biten der i forkant, så når han da klarer å motbevise det på måten han har gjort, synes jeg skryten han har fått har vært fair. For Stian har vært god for oss, sier Molde-trener Erling Moe.



Likevel er det liten tvil om at Stian Gregersen selv hadde håpet at det virkelige gjennombruddet i Molde skulle kommet før.

I stedet har det enten endt med mye benkesliting både i 2016 og 2018 – før han i 2019 altså ble sendt på utlån til Sverige.

Hyller Gregersens stå på-vilje

Slike beskjeder kan selvsagt koste mentalt. Det vet Erling Moe, som har vært i Molde i en årrekke og fulgt en rekke lokale talent på veien, alt om.

- ET GODT EKSEMPEL: Molde-trener Erling Moe mener mange talenter gir opp drømmen om å lykkes som fotballspiller litt for tidlig. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Jeg ville brukt et annet ord enn «vraket», for Stians karrierevei er en del av utviklingen hans. Men likevel tror jeg at han har vist forskjellen på å lykkes og ikke å lykkes. Han har stått i det og fortsatt det kanskje mange andre ville «backet ut» og funnet på noe annet. Det tror jeg er en egenskap som er undervurdert blant mange unge spillere, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

– Jeg tror mange unge spillere gir opp. Det gjelder mange spillere jeg tror kunne klart det, om de bare hadde hatt den iveren som krevdes til å stå i det, sier Erling Moe.

Han er svært tydelig på at det mentale har vært en stor styrke for Stian Gregersen.

– Ja, det å stå i det og ikke legge seg ned, synes synd på seg selv og mene at alt er andre sin feil er viktig. Stian har stått i det, han har tatt tak. Så tror jeg også at veien han har gått, på et par utlån, ofte er veien å gå når konkurransen er tøff. Så i Stian har du sett «staminaen» – han har beholdt troen på seg selv hele veien og i tillegg fått en mye større selvtillit etter hvert som han har bevist at han har taklet de ulike nivåene, sier Erling Moe.

Stian Gregersen er enig i at han har beholdt troen på seg selv, men mener karriereveien hans har vært vel så viktig. Når han fikk vite at spilletiden kunne bli mindre i Molde, var hans valg enkelt.

– Selvfølgelig har det sittet litt mentalt oppe i hodet, men det viktigste for meg har vært å få spilletid. Får du spille hele tiden, så er det det beste, sier han.

Vil ikke avsløre drømmeklubb

I kveld er Molde og Stian Gregersen storfavoritter hjemme mot irske Dundalk. Med seier der, vil uavgjort være nok i gruppespillets siste kamp borte mot Rapid Wien for å ta seg videre til sluttspillet.

I så fall vil Stian Gregersen få nok en unik mulighet til å overbevise utenlandske klubber om at han er verdt å satse på.

– Selvfølgelig ønsker jeg meg ut i Europa, det er jo den store drømmen. I tillegg får jo jeg forhåpentligvis en ny sjanse til å spille med flagget på brystet. Det hadde jo vært stort, sier Gregersen.

– Tror du at du forsvinner i januar?

– Det får vi se. Akkurat nå har jeg fullt fokus på Molde, så får vi se hva som skjer i januar, sier han.

Selv om han er klar på at han planlegger 2021-sesongen med Gregersen i stallen, er Molde-trener Erling Moe klar på at eleven hans har en del kvaliteter som gjør han interessant for utenlandske klubber.

– Han har noen X-faktorer som kan ta han langt. Den farten han har... den er topp, topp klasse over, sier Moe og lar det skinne gjennom – uten at han sier det rett ut – at han mener den er i den aller, aller ypperste klassen.

– I tillegg har han en luftstyrke som er topp, topp klasse. Så får vi se hvordan ting klaffer. Vi ønsker jo å ha han her, men samtidig ligger det i klubbens profil at vi skal selge om ting passer for både klubb og spiller, påpeker han.

Selv legger ikke Stian Gregersen skjul på at det er spill i England som er den store drømmen.

– Hvilken klubb er drømmeklubben da?

– Hehe...



– Du vil ikke si det i tilfelle du havner opp hos en rival?

– Det er nettopp det, sier Stian Gregersen og smiler lurt.