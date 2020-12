Se Tottenham-Arsenal søndag fra 17.00 (kampstart 17.30) på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Søndag er det duket for historiens 201. Nord-London-derby, og forutsetningene er annerledes enn det de har vært på lang, lang tid.

For selv om Tottenham har havnet over sine bitreste rivaler på tabellen de siste fire sesongene, er det allikevel de røde som har vunnet pokaler i samme periode.

Før denne runden var imidlertid Tottenham ligaleder, mens Arsenal lå helt nede på 14. plass på tabellen.

– Det har vel aldri ligget en Arsenal-seier borte mot Tottenham mer i luften enn akkurat nå når optimismen er så stor i den ene delen og pessimismen tilsvarende i den andre?

– Det er en perfekt sjanse for Arsenal til å slå tilbake. Jeg tenker nok at de kanskje prøver å sette opp laget for kontringer de også. Være defensivt solide og satse på at farten til Saka eller Aubameyang eller et eller annet sånt skal gjøre noe fremover. Det blir i hvert fall en utrolig interessant greie, sier Erik Thorstvedt.

Tematikken tas opp i denne ukens episode av TV 2s Premier League-podkast, der det også diskuteres hvorfor Mikel Arteta tilsynelatende har sluppet unna en del av den samme kritikken som andre uerfarne managere har gjort i en periode der det resultatmessig har gått trått.

– Arteta har sluppet noenlunde billig, men hvis de nå får kraftig bank av Tottenham i tillegg, så skal det bli en storm altså, sier TV 2s fotballekspert, som selv spilte flere minnerike Nord-London-derbyer i løpet av sin karriere.

Famler Arteta?

Enkelte har begynt å tvile på om Arteta har like stor tro på sitt system som han hadde i starten, og TV 2-kommentator Espen Ween - som kommenterte 1-2-tapet hjemme for Wolves forrige helg - drar parallellen til et annet lag som ser ut til å dreie på feil kurs under en mye omtalt manager.

– De var defensivt solide med dette 3-4-3/3-5-2-systemet, og så begynner de å bytte. Det er på samme måten som med Ancelotti i Everton. Fra utsiden får man litt inntrykk av at man begynner å famle litt, og ikke har helt troen på egne overbevisninger, sier Ween, og fortsetter:

– Det virker som om Arteta har måttet ta tak i det defensive, og det har han noenlunde klart, og så er det jo det vanskeligste; Det å skape ting offensivt. Når du har kapteinen, din største stjerne, som ikke leverer i det hele tatt, så skjønner jeg spørsmålene.

TV 2-kommentatoren er imidlertid ikke med på narrativet om at Arteta - i motsetning til for eksempel Ole Gunnar Solskjær, som ukentlig må svare på spørsmål om egen jobbfremtid - er fredet for de kritiske røstene.

– Han slipper ikke unna, han får kritikk, og du merker at han begynner å bli mer presset i intervjusituasjonen. Han begynner å se etter litt bortforklaringer, og det er ikke helt bra, sier Ween.

Norsk tidligere PL-profil: – Hvordan bærer han det når det går tungt?

Gjest i podkasten er også tidligere Premier League-profil og storscorer Egil Østenstad, mener det er nettopp Artetas uerfarenhet som kommer til syne i øyeblikket om det nå endres på måten man ønsker å spille på.

STJERNE: Egil Østenstad feirer etter at han for tredje gang i kampen var siste Southampton-spiller på ballen ved scoring mot Manchester United i en legendarisk 6-3-seier i oktober 1996. Det forteller han også om i podkasten. Foto: David Giles/AP

– Han kommer inn i rollen med en veldig tydelig spillestil og klar oppfatning, og så begynner det å gå litt tungt, som det noen ganger gjør. Det er en uerfaren manageren, og han står for første gang med ansvaret selv. Hvordan håndterer han det? Kanskje er det det vi ser nå. Han har fotballhodet, han har alle forutsetningene, men nå er det hans ansvar. Hvordan bærer han det når det går tungt? spør den gamle storscoreren.

Laveste Arsenal-tabellplassering før et derby på 27 år

Faktum er uansett at Arsenal forut for søndagens storkamp er plassert lavere på tabellen forut for et Nord-London-derby enn de har vært siden august 1993. Den gang var de nummer 21, men kun en kamp var spilt av sesongen. Også da slo de tilbake, og vant 1-0 på White Hart Lane etter en sen heading fra Ian Wright.

Fakta før derbyet: o Tottenham er ubeseiret på sine siste seks hjemmekamper i Premier League mot Arsenal, siden 0-1-tapet under Tim Sherwood i mars 2014. Det er deres lengste ubeseirede hjemmerekke mot erkerivalen siden de hadde no på rad mellom januar 1960 og januar 1968. o Tottenham vant det foregående PL-møtet mellom lagene i juli. Arsenal har kun tapt to strake PL-kamper på rad mot Spurs ved to anledninger, med tap nummer to i «rekken» i henholdsvis mai 1993 og november 2010. o Laget som scorer først har rotet bort seieren i 27 av de 51 PL-kampene mellom Tottenham og Arsenal der det er scoret mål. Det er mer enn tilsvarende tall for noe annet møte i ligaens historie. Tottenhams tall er 16/25 og Arsenals 11/26. o Tottenham har avgitt 42 poeng fra ledelse mot Arsenal i Premier League-kamper, mer enn noe annet lag har mot et annet i ligaens historie. o This will be the lowest in the table Arsenal have been going into a north London derby since August 1993, when they sat 21st after just one game before a 1-0 victory at White Hart Lane courtesy of a late Ian Wright header. o Tottenham er det laget i Premier League med den lengste ubeseirede rekken i øyeblikket (ni kamper), mens kun Sheffield United (13) har en lengre rekke uten seier enn Arsenal (tre). Samtidig kan Arsenal holde nulen for tredje gang på rad i Premier League for første gang siden mai 2013. o Arsenal-manager Mikel Arteta tapte sin første kamp mot Spurs i det tilsvarende oppgjøret forrige sesong. Den eneste manageren i Arsenals historie som har tapt begge sine to første Nord-London-derby var Bertie Mee tilbake i 1966-67. o Tottenham-manager José Mourinho vant sitt første Nord-London-derby i samme kamp i juli. Den eneste manageren i Tottenhams historie som har vunnet begge sine to første Nord-London-derby var Jimmy Anderson tilbake i 1955-56. o Mourinho har aldri tapt en hjemmekamp mot Arsenal i Premier League, på ti forsøk så langt i karrieren. 6-4-0 er portugiserens fasit så langt. Arsenal er den klubben han har møtt flest ganger i karrieren uten å tape en eneste hjemmekamp. o Harry Kane har scoret ti ganger i Nord-London-derbyer så langt i karrieren. Scorer han ett mål til, vil han være tidenes mestscorende i derbyene ene og alene. I øyeblikket deler han tronen med Emmanuel Adebayor og Bobby Smith. Tall fra Opta. Test egen kunnskap om Nord-London-derbyet her.



Thorstvedt tror kritikken mot Arteta vil øke betraktelig i styrke om det denne gangen skulle bli nok et tap i erkerivalens nye storstue, Tottenham Hotspur Stadium.

– Han har vunnet FA-cupen, og det gir deg litt sympatipoeng. Men det begynner å tære på. Særlig dette med at det er så uarsenalsk. De sliter med å skape sjanser, sliter med å score mål. Vi er vant til at Arsenal har et dårlig forsvar, «fair enough», de slipper inn en del, men framover så pleier de jo å skape masse greier, sier Thorstvedt.

Han tror supporterne synes det er veldig annerledes å sitte å se på sitt lag, og at det ikke hjelper at kaptein Pierre-Emerick Aubameyang både har måltørke og andre aspekter ved sitt spill som kan provosere.

– Det er kanskje personifisert av Aubameyang, som virker helt ute av det. Han har ikke verdens mest sprudlende kroppsspråk til vanlig, men nå ser det ut som om han ikke har lyst til å spille fotball, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

– Sjarmøren Mourinho er tilbake

En som i podkasten imidlertid får skryt for sin personlighet, er Spurs-manager José Mourinho. Østenstad, som har fulgt ligaen tett siden sine år i engelsk fotballs øverste divisjon, er i hvert fall klar på at portugiseren igjen kan sees på med elskverdighet.

– Jeg synes nå at vi ser mye av det beste i personligheten til Mourinho. Sjarmøren Mourinho er tilbake, og ikke grinebiteren Mourinho. Sjarmøren Mourinho har levert gode resultater før, så for meg er Tottenham et lag som definitivt har potensiale til å være med helt inn. Akkurat nå er de den fremste utfordreren til Liverpool og Manchester City, sier han.

Søndag blir det i hvert fall en ny test på hva José Mourinhos Tottenham står for, når et såret Arsenal-dyr står på motsatt banehalvdel i Nord-London. Vinner portugiseren der, blir han den første Spurs-manager siden 1955/56 til å vinne begge sine to første kamper mot Arsenal.

Spurs vant nemlig også det forrige møtet mellom lagene, da Toby Alderweireld ble matchvinner i 2-1-kampen på samme arena i juli.

