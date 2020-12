Solbakken: – Jeg hadde mange crazy tilbud

Saken oppdateres!

Fra sitt hjem på Hamar stilte Ståle Solbakken til pressekonferanse på Teams.

– Jeg er stolt og beæret over å bli spurt, sier Solbakken.

Treneren forteller at det var mange som ønsket hans signatur etter at han fikk sparken i FC København tidligere i høst. Både klubblag og landslag skal ha vist interesse.

– Jeg hadde mange tilbud. Mange crazy tilbud. Jeg hadde ikke så mange som jeg tenkte kunne være noe for meg. Men jo mer vi snakket, jo mer ble det klart at det kunne passe både meg og Norge.

– Det var mange merkelige tilbud. Og fotballverdenen er merkelig. Det var én klubb og ett land som var aktuelt. Resten av tilbudene var ikke så aktuelle.

Treneren ser frem til nå å jobbe på en annerledes måte enn hva han har gjort de siste årene.

– I FCK har jeg hatt en jobb som trener og sportsdirektør i seks år. Nå får jeg en litt annen jobb. Jeg tror det passer meg bra nå.

– Det er en spennende spillergruppe. Jeg gleder meg, sier den ferske Norge-sjefen.

52-åringen er klar på at han er svært opptatt av å oppnå resultater med Norge.

– For meg er ikke fotball estetikk. Fotball er resultater. Ved gode resultater, kommer fort estetikken også.

Trengte tid etter avskjeden i København

Solbakken forteller at han har tatt seg god tid til å tenke etter at han var ferdig i FCK.

– Det ble en litt trist sorti i Køben som jeg skulle summe meg litt over. Jeg fikk fire-fem uker på Hamar hvor jeg kunne tenke stille og rolig over det neste steget. Terje ringte uken før eller ti-tolv dager før landskampene i november skulle spilles. Vi ble enige om at vi skulle snakkes igjen etter de kampene. Også har det egentlig vært positive samtaler. Jeg hadde gjort opp en mening om at dette var noe for meg, sier Solbakken.

– Jeg legger ikke skjul på at sparkingen i FCK kom som et sjokk på meg. Jeg ser på det som ekstremt inkompetent av dem som gjorde det. Etter at Terje ringte meg, har det gradvis modnet seg til at dette var noe for meg.

Solbakken forteller at han er veldig klar for et eventuelt møte med Danmark på hans tidligere hjemmebane i København.

– Jeg kan godt tenke meg å møte Danmark, det hadde vært en morsom kamp og en fin utfordring. Danmark har et av de beste lagene på lenge.

Det er fortsatt en mulighet for at Norge kan møte danskene i den kommende VM-kvaliken da lagene befinner seg på forskjellig seedingsnivå.

Assistenten også ferdig

På pressekonferansen ble det også bekreftet at Lagerbäcks assistent, Per Joar Hansen, også er ferdig i jobben. Utover det er ikke rollene i Solbakkens støtteapparat avklart.

– Et skifte av landslagssjef er en historisk begivenhet. Det er et nytt kapittel i vår historie vi åpner i dag. Vi har ansatt Ståle Solbakken i en periode på fire år. Vi får en trener med internasjonal erfaring og sterke meritter, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Tidligere på dagen bekreftet NFF at Ståle Solbakken tar over etter Lars Lagerbäck. Solbakken takker ja til jobben etter å ha vært arbeidsledig siden 10. oktober i år, da han ble sparket fra FC København. Det var nordmannens andre periode i den danske storklubben. I den danske hovedstaden har Solbakken vunnet den danske ligaen åtte ganger. Tidligere i år førte han også FCK til kvartfinale i Europa League. 52-åringen har tidligere trent Wolverhampton, Köln og Ham-Kam.