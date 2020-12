Maria Moen Nordli med klar oppfordring: – Man skal ikke bli flau over seg selv på soverommet

Da Maria Moen Nordli deltok på årets sesong av «Paradise Hotel», stod overskriftene i kø. Svenske Alexander Elinoff (21) ga henne nemlig oral-sex, og det var det flere som reagerte på.

Selv skammer ikke Moen seg over hendelsen. Hun mener det skal være like lav terskel for å eie sin egen seksualitet. Dette får hun støtte av fra kjønnsforsker Agnes Bolsø, som mener at dagens holdninger kan forklares med medisinhistorie.

«Underlivets Mor Theresa»

Ifølge Moen har hun fått mye positive tilbakemeldinger i etterkant, hvor flere hyller henne for åpenheten sin. I God kveld Norge-studio nevner hun noen av dem.

– Det har vært jenter som har sendt meg melding og sagt: Takk for at du tar et slag for oss med bein i nesa, takk for at du viser at kvinnelig seksualitet er like normalt som guttenes, takk for at min datter på tolv år kan vokse opp i verden du baner frem for, der det er mer naturlig å være jente og å være et seksuelt vesen.

– Underlivets Mor Theresa!

Da «Paradise Hotel» rullet på norske TV-skjermer i høst, utviklet akten med Elinoff seg til å bli en kvinnekamp for Moen. Selv mener hun at det alltid har del av hennes personlighet å ta opp kampen.

– Det har jo alltid vært det. Jeg har jo alltid brydd meg om disse tingene her og jeg fikk jo en sjanse til å bare vise det på TV. Vise at du kan være jente og eie din egen seksualitet, sier Moen.

På spørsmål om hvordan det har vært å få sex-livet sitt diskutert i mediene, svarer Moen at hun nå vil holde sex-livet sitt for seg selv.

– Vet du hva, altså jeg har jo grodd igjen, jeg har jo blitt «jomfru» igjen jeg nesten, spøker Moen og fortsetter:

– Det har vært så tema at nå vil jeg ha det for meg selv. Så jeg har vært en dårlig «slut» nå etterpå.

– Sjappa er koronastengt?

– Godteri-butikken er koronastengt ja, ler Moen.

Kjønnsforskjeller

Moen forteller at hun ikke har noen grad om emnet, men i lang tid har lest seg opp på feminisme og feministisk historie. Hun stiller spørsmål ved hvorfor jenter får oppmerksomhet for sine seksuelle akter, mens gutter tilsynelatende ikke gjør det.

Ifølge Moen mottok også Even Kvam (21) oralsex, bare noen uker etter henne selv.

– Da Even fikk en blowjob inne på «Paradise», bare noen uker etterpå, så var det ingen overskrifter. Det understreker bare poenget mitt, hevder reality-profilen.

Noe som kan ha bidratt til at reaksjonene var mange, kan ha vært at Moen og Elinoff utførte den seksuelle akten i i full belysning uten dyne. Dette er Moen derimot uenig i.

– Husk at man ser jo ingenting, man ser bena mine, ellers er jeg fullt påkledd, sier hun og tror selv at reaksjonene kommer fra at hun som kvinne nyter oralsex uten å skamme seg.

Kritisk

I et intervju med VG fikk Moen kritikk fra lederen for kvinnegruppa Ottar, Ane Stø, for å ha misforstått feminismen.

– Feminisme handler ikke om at feminister er forpliktet til å støtte alt alle andre kvinner gjør, men om en politisk kamp for å forandre en urettferdig fordeling av makt, økonomi og status mellom kvinner og menn. Å kritisere et samfunnsfenomen der TV-kanaler tjener penger på at deltagerne har sex på TV, er et selvfølgelig feministisk standpunkt, sa hun til VG.

Det var etter at de to kvinnene hadde møtt hverandre til debatt i NRK programmet «Ukeslutt», i september.

Kan spores til legevitenskapen

En som derimot har støttet Maria Moen i debatten er kjønnsforsker Agnes Bolsø.

– Det er viktig å snakke om klitoris og oral-sex fordi det er viktig for et flertall av kvinner når det gjelder orgasme, og Maria Moen sitt bidrag her gir oss jo en mulighet til å snakke om det, forklarer Bolsø.

Hun forteller at den seksuelle akten i seg selv ikke er kvinnekamp, men at handlingen blir politisk og interessant, når omgivelsene blir fineste, hysteriske eller fordømmende.

– Da blir vi tvunget til å spørre oss selv, hva er det med kvinnelig mottak av oralsex som vekker så sterke reaksjoner når det ikke gjør det, når det blir utført på menn?

Forklaringen på dette mener Bolsø ligger i kulturhistorien og den medisinske historien.

– Begge deler er forbundet med en patriarkalsk fordømming og innskrenkning av kvinners seksuelle nytelse, sier hun.

Ifølge Bolsø kan holdningene vi har i dag spores tilbake til mange medisineres fordømming og benektning av kvinners kapasitet for orgasme.

– Kvinner ble av mange leger ikke ansett som helt frisk og normal hvis de hadde lyst og kapasitet til å nyte sex på linje med menn. På 1800-tallet ble de diagnostisert, for eksempel som hysterisk, og klitoris var en viktig kroppsdel her. Flere leger fjernet på 1800-tallet kvinners klitoris, forklarer Bolsø.

Hun legger til at i dag ville vi kalt dette kjønnslemlestelse og at det ikke ble gjort i tradisjonens navn, men i legevitenskapens navn.

– Ikke bli flau på soverommet

Moen forteller at hun er komfortabel med å utbrodere sitt sexliv på TV, og håper det kan inspirere andre til å ikke være flau på soverommet.

– Jeg viser ett eksempel på hvordan kvinnelig seksualitet kan utarte seg og og jeg velger å gjøre det på TV, for det er jeg komfortabel med, sier hun og fortsetter:

– Da er det jenter som ser på, og jeg håper ikke de tenker «Oi, dette må jeg etterleve», jeg håper at hvis de kjenner seg igjen, så må de gjøre det uten å være flau.

På spørsmål om hun gjør seg til under den seksuelle akten med Elinoff, svarer Moen at hun har fått kommentarer på nettopp dette.

– Det er mange som tror jeg «faker» og noen ganger blir jeg litt flau over meg selv, men igjen, man skal ikke bli flau over seg selv på soverommet. Jeg lager mye lyd, og jeg håper de jeg har sex med tar det som et kompliment, sier Moen.