Kjendisene håver inn

Komikere, skuespillere og musikere – de står alle på store scener, men i hver sin sjanger.

TV 2 har sett på hvem som topper inntektslista i hver kategori.

NB: Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.

Førstegangstjeneste og Podkast-toppen

I 2019 ble Herman Flesvig (28) for alvor et navn alle lærte seg. Med «Friminutt» har han og Mikkel Niva (32) skapt Norges mest populære podkast.

2019 var også året hvor den første sesongen av humorserien Førstegangstjenesten ble lansert, som slo alle digitale NRK-rekorder.

I høst publiserte NRK fem nye episoder av serien, og noen av episodene har over tre millioner visninger, ifølge Kampanje. Dette førte til både norsk og nordisk rekord for antall avspillinger.

Han topper derimot ikke lønnslisten for komikere, med 880.174 kroner i inntekt.

Den best betalte komikeren var Harald Eia (54), med 7.294.628 kroner i inntekt.

Komikere - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Harald Meldal Eia Oslo 7 ‍294 ‍628 (f. 1966) Inntekt 7,294,628 Skatt 2,531,540 Formue 7,884,520 2 Pernille Sørensen Oslo 6 ‍824 ‍137 (f. 1977) Inntekt 6,824,137 Skatt 3,316,290 Formue 5,591,325 3 Espen Andersen Eckbo Oslo 6 ‍058 ‍388 (f. 1973) Inntekt 6,058,388 Skatt 2,184,597 Formue 21,384,142 4 Atle Antonsen Oslo 5 ‍058 ‍980 (f. 1969) Inntekt 5,058,980 Skatt 1,714,737 Formue 11,476,430 5 Truls Erik Svendsen Oslo 4 ‍894 ‍892 (f. 1972) Inntekt 4,894,892 Skatt 1,697,118 Formue 9,184,412 6 Vegard Harm Antonsen Sandefjord 4 ‍236 ‍792 (f. 1996) Inntekt 4,236,792 Skatt 2,020,262 Formue 4,042,990 7 Vegard Urheim Ylvisåker Oslo 4 ‍093 ‍312 (f. 1979) Inntekt 4,093,312 Skatt 1,360,595 Formue 0 8 Bård Urheim Ylvisåker Oslo 3 ‍584 ‍734 (f. 1982) Inntekt 3,584,734 Skatt 1,178,736 Formue 0 9 Jon Almaas Oslo 3 ‍272 ‍904 (f. 1967) Inntekt 3,272,904 Skatt 1,568,490 Formue 0 10 Robert Stoltenberg Oslo 3 ‍268 ‍800 (f. 1965) Inntekt 3,268,800 Skatt 1,554,725 Formue 22,632,456 11 Morten Ramm Oslo 3 ‍230 ‍073 (f. 1978) Inntekt 3,230,073 Skatt 1,102,101 Formue 2,947,059 12 Are Kalvø Oslo 3 ‍104 ‍173 (f. 1969) Inntekt 3,104,173 Skatt 1,229,484 Formue 30,766 13 Sigrid Bonde Tusvik Oslo 3 ‍071 ‍720 (f. 1980) Inntekt 3,071,720 Skatt 1,064,659 Formue 9,955,567 14 Øyvind Loven Oslo 2 ‍769 ‍000 (f. 1967) Inntekt 2,769,000 Skatt 1,329,744 Formue 0 15 Johan Derussy Golden Oslo 2 ‍724 ‍274 (f. 1974) Inntekt 2,724,274 Skatt 924,929 Formue 4,676,999 16 Thomas Bauer Egeberg Giertsen Oslo 2 ‍495 ‍966 (f. 1971) Inntekt 2,495,966 Skatt 1,326,064 Formue 51,395,729 17 Einar Tørnquist Johansen Oslo 2 ‍485 ‍613 (f. 1982) Inntekt 2,485,613 Skatt 1,156,070 Formue 0 18 Bjarte Paul Tjøstheim Oslo 2 ‍427 ‍185 (f. 1967) Inntekt 2,427,185 Skatt 1,072,681 Formue 555,413 19 Henriette Steenstrup Oslo 2 ‍375 ‍408 (f. 1974) Inntekt 2,375,408 Skatt 886,713 Formue 0 20 Nicolay Andre Ramm Oslo 2 ‍266 ‍531 (f. 1988) Inntekt 2,266,531 Skatt 1,039,990 Formue 0 21 Christian Fredrik Mikkelsen Oslo 2 ‍219 ‍531 (f. 1990) Inntekt 2,219,531 Skatt 1,011,962 Formue 0 22 Kevin Vågenes Oslo 2 ‍196 ‍485 (f. 1986) Inntekt 2,196,485 Skatt 931,728 Formue 2,712,536 23 Bård Tufte Johansen Oslo 2 ‍042 ‍853 (f. 1969) Inntekt 2,042,853 Skatt 797,010 Formue 1,024,126 24 Jon Niklas Rønning Oslo 1 ‍943 ‍751 (f. 1979) Inntekt 1,943,751 Skatt 881,195 Formue 0 25 Jon Alexander Rosén Bærum 1 ‍935 ‍366 (f. 1968) Inntekt 1,935,366 Skatt 913,434 Formue 0 26 Tore Sagen Oslo 1 ‍928 ‍829 (f. 1980) Inntekt 1,928,829 Skatt 876,535 Formue 0 27 Steinar Sagen Oslo 1 ‍788 ‍163 (f. 1975) Inntekt 1,788,163 Skatt 813,500 Formue 0 28 Terje Sporsem Oppegård 1 ‍764 ‍215 (f. 1976) Inntekt 1,764,215 Skatt 672,474 Formue 0 29 Cecilie Steinmann Neess Oslo 1 ‍715 ‍502 (f. 1987) Inntekt 1,715,502 Skatt 770,291 Formue 0 30 Harald Johnstein Rønneberg Oslo 1 ‍702 ‍508 (f. 1973) Inntekt 1,702,508 Skatt 686,360 Formue 7,723,930 31 Randi Synnøve Liodden Oslo 1 ‍693 ‍897 (f. 1988) Inntekt 1,693,897 Skatt 564,239 Formue 3,382,496 32 Erik Solbakken Oslo 1 ‍625 ‍399 (f. 1984) Inntekt 1,625,399 Skatt 559,984 Formue 1,290,168 33 Lene Kongsvik Johansen Oslo 1 ‍612 ‍418 (f. 1972) Inntekt 1,612,418 Skatt 686,089 Formue 140,442 34 Hans Otto Jespersen Oslo 1 ‍589 ‍249 (f. 1954) Inntekt 1,589,249 Skatt 687,764 Formue 2,147,024 35 Dagfinn Lyngbø Oslo 1 ‍561 ‍774 (f. 1972) Inntekt 1,561,774 Skatt 674,100 Formue 13,382,931 36 Jonas Kinge Bergland Oslo 1 ‍556 ‍110 (f. 1978) Inntekt 1,556,110 Skatt 582,841 Formue 8,406,278 37 Hans Christian Hope Heyerdahl Oslo 1 ‍455 ‍160 (f. 1986) Inntekt 1,455,160 Skatt 651,368 Formue 0 38 Maria Stavang Oslo 1 ‍411 ‍150 (f. 1995) Inntekt 1,411,150 Skatt 611,421 Formue 0 39 Martin Beyer-Olsen Oslo 1 ‍262 ‍966 (f. 1980) Inntekt 1,262,966 Skatt 530,197 Formue 883,975 40 Henrik Alexander Øyen Farley Oslo 1 ‍233 ‍054 (f. 1992) Inntekt 1,233,054 Skatt 508,036 Formue 659,554 41 Mikkel Bjørnebo Jensen Niva Oslo 1 ‍211 ‍520 (f. 1988) Inntekt 1,211,520 Skatt 512,812 Formue 0 42 Trond Viggo Torgersen Bergen 1 ‍202 ‍569 (f. 1952) Inntekt 1,202,569 Skatt 540,954 Formue 7,688,561 43 Vidar Magnussen Oslo 1 ‍071 ‍062 (f. 1977) Inntekt 1,071,062 Skatt 535,466 Formue 3,486,270 44 Jakob Schøyen Andersen Oslo 1 ‍069 ‍216 (f. 1990) Inntekt 1,069,216 Skatt 408,818 Formue 1,838,541 45 Magnus Trygve Olsen Devold Oslo 1 ‍059 ‍547 (f. 1986) Inntekt 1,059,547 Skatt 443,316 Formue 0 46 Lisa Holm Tønne Oslo 1 ‍029 ‍927 (f. 1977) Inntekt 1,029,927 Skatt 370,650 Formue 0 47 Martin Sundbø Lepperød Oslo 1 ‍007 ‍999 (f. 1993) Inntekt 1,007,999 Skatt 421,769 Formue 0 48 Kristian Valen Oslo 1 ‍007 ‍425 (f. 1974) Inntekt 1,007,425 Skatt 431,711 Formue 6,992,747 49 Marit Voldsæter Bergen 997 ‍139 (f. 1966) Inntekt 997,139 Skatt 368,948 Formue 3,953,693 50 Jonis Josef Afrah Abdulle Oslo 969 ‍823 (f. 1992) Inntekt 969,823 Skatt 390,274 Formue 0 51 Lars Femanger Berrum Oslo 897 ‍396 (f. 1986) Inntekt 897,396 Skatt 355,901 Formue 0 52 Herman Flesvig Ski 880 ‍174 (f. 1992) Inntekt 880,174 Skatt 323,240 Formue 393,062 53 Stian Blipp Oslo 796 ‍029 (f. 1990) Inntekt 796,029 Skatt 316,395 Formue 0 54 Hege Schøyen Oslo 779 ‍843 (f. 1957) Inntekt 779,843 Skatt 354,113 Formue 11,350,622 55 Linn Skåber Oslo 779 ‍250 (f. 1970) Inntekt 779,250 Skatt 336,072 Formue 9,254,361 56 Espen Petrus Andersen Lervaag Oslo 754 ‍390 (f. 1977) Inntekt 754,390 Skatt 315,026 Formue 0 57 Fridtjof Stensæth Josefsen Oslo 627 ‍946 (f. 1990) Inntekt 627,946 Skatt 209,971 Formue 879,408 58 Sturla Berg-Johansen Tønsberg 591 ‍437 (f. 1967) Inntekt 591,437 Skatt 222,053 Formue 0 59 Jon Henrik Støme Oslo 558 ‍124 (f. 1978) Inntekt 558,124 Skatt 188,947 Formue 120,935 60 Geir Schau Oslo 557 ‍576 (f. 1960) Inntekt 557,576 Skatt 212,319 Formue 0 61 Zahid Ali Horten 539 ‍973 (f. 1976) Inntekt 539,973 Skatt 187,178 Formue 2,077,913 62 Henrik Fladseth Oslo 534 ‍890 (f. 1989) Inntekt 534,890 Skatt 191,070 Formue 0 63 Tommy Lindrup Steine Nittedal 502 ‍315 (f. 1969) Inntekt 502,315 Skatt 198,038 Formue 0 64 Jonas Rønning Oslo 395 ‍979 (f. 1970) Inntekt 395,979 Skatt 160,008 Formue 2,694,653 65 Dag Sørås Oslo 392 ‍423 (f. 1978) Inntekt 392,423 Skatt 131,492 Formue 0 66 Dag Sørås Oslo 392 ‍423 (f. 1978) Inntekt 392,423 Skatt 131,492 Formue 0 67 Anne-Katrine Hegna Hærland Oslo 357 ‍651 (f. 1972) Inntekt 357,651 Skatt 127,899 Formue 0 68 Thomas Leikvoll Nesodden 309 ‍985 (f. 1970) Inntekt 309,985 Skatt 95,688 Formue 0 69 Kristine Schill Riis Oslo 282 ‍261 (f. 1982) Inntekt 282,261 Skatt 107,207 Formue 0 70 Elisabeth Kåss Furuseth Oslo 261 ‍069 (f. 1980) Inntekt 261,069 Skatt 192,431 Formue 5,546,649 71 Anne Christine Koht Oslo 251 ‍230 (f. 1967) Inntekt 251,230 Skatt 102,765 Formue 3,369,457 72 Henrik Nicholas Thodesen Oslo 171 ‍940 (f. 1980) Inntekt 171,940 Skatt 62,921 Formue 0 Vis alle Gå til TV 2s skattelister

Et godt år

2019 var trolig et bedre år for mange artister enn 2020, hvor koronapandemien satte en stopper for både festivaler og konserter.

På skattelistene fra 2018 hadde «Astrid S» Smeplass (24) en formue på 1,3 millioner kroner, og inntektene var på i overkant av 300.000 kroner. Sangeren ga ut hits som «Someone New» og «First One» i 2019, og i fjor kan hun vise til formue på 3.333.776 kroner og inntekt på 1.636.078.

Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som «Kygo», hadde inntekter på 77.494.452 kroner i 2019, og topper dermed artist-listen. Formuen hans var på 132.824.123 kroner.

Sigrid Solbakk Raabe (24), bedre kjent som bare «Sigrid», står bak låter som «High Five» og «Strangers». I 2017 hadde hun en inntekt på 170.000 kroner og en formue på 296.000 kroner. I 2018 var inntekten nesten doblet, til over 300.000 kroner. Den positive utviklingen fortsetter, og i fjor var inntekten 3,4 millioner kroner.

Artister - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Kyrre Gørvell-Dahll Bergen 77 ‍494 ‍452 (f. 1991) Inntekt 77,494,452 Skatt 19,390,729 Formue 132,824,123 2 Alan Olav Walker Bergen 26 ‍333 ‍685 (f. 1997) Inntekt 26,333,685 Skatt 9,863,955 Formue 21,363,870 3 Morten Harket Hurum 13 ‍867 ‍193 (f. 1959) Inntekt 13,867,193 Skatt 5,354,322 Formue 15,937,657 4 Andreas Andresen Haukeland Røyken 6 ‍651 ‍577 (f. 1993) Inntekt 6,651,577 Skatt 3,193,946 Formue 2,359,208 5 Kurt Erik Nilsen Eidsvoll 6 ‍128 ‍609 (f. 1978) Inntekt 6,128,609 Skatt 2,319,805 Formue 17,243,231 6 Bjørn Eidsvåg Oslo 4 ‍532 ‍406 (f. 1954) Inntekt 4,532,406 Skatt 1,891,925 Formue 0 7 Åge Aleksandersen Trondheim 3 ‍637 ‍181 (f. 1949) Inntekt 3,637,181 Skatt 1,488,408 Formue 0 8 Sigrid Solbakk Raabe Oslo 3 ‍421 ‍035 (f. 1996) Inntekt 3,421,035 Skatt 1,106,076 Formue 2,655,251 9 Susanne Aartun Sundfør Oslo 3 ‍386 ‍042 (f. 1986) Inntekt 3,386,042 Skatt 1,132,089 Formue 5,719,718 10 Fredrik Auke Drammen 3 ‍371 ‍077 (f. 1990) Inntekt 3,371,077 Skatt 1,601,712 Formue 0 11 Dagny Norvoll Sandvik Tromsø 3 ‍344 ‍749 (f. 1990) Inntekt 3,344,749 Skatt 1,589,450 Formue 2,705,123 12 Espen Lind Vestby 3 ‍275 ‍113 (f. 1971) Inntekt 3,275,113 Skatt 1,086,903 Formue 6,812,695 13 Tom Stræte Lagergren Trondheim 3 ‍119 ‍641 (f. 1991) Inntekt 3,119,641 Skatt 997,260 Formue 3,140,897 14 Ina Christine Wroldsen Sandefjord 2 ‍979 ‍977 (f. 1984) Inntekt 2,979,977 Skatt 1,006,335 Formue 5,817,833 15 Petter Bjørklund Kristiansen Oslo 2 ‍826 ‍855 (f. 1989) Inntekt 2,826,855 Skatt 1,283,427 Formue 0 16 Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid Nittedal 2 ‍673 ‍832 (f. 1984) Inntekt 2,673,832 Skatt 838,262 Formue 0 17 Chirag Rashmikant Patel Oslo 2 ‍528 ‍433 (f. 1984) Inntekt 2,528,433 Skatt 1,016,370 Formue 12,362,568 18 Bjarne Arnstein Brøndbo Namsos 2 ‍403 ‍624 (f. 1964) Inntekt 2,403,624 Skatt 1,041,815 Formue 0 19 Marcus Kabelo Møll Mosele Bergen 1 ‍981 ‍440 (f. 1993) Inntekt 1,981,440 Skatt 890,898 Formue 0 20 Morten Abel Knutsen Stavanger 1 ‍707 ‍361 (f. 1962) Inntekt 1,707,361 Skatt 848,057 Formue 25,426,944 21 Astrid Smeplass Rennebu 1 ‍636 ‍078 (f. 1996) Inntekt 1,636,078 Skatt 534,667 Formue 3,333,776 22 Mads Andre Hansen Lier 1 ‍515 ‍225 (f. 1984) Inntekt 1,515,225 Skatt 524,525 Formue 0 23 Didrik Solli-Tangen Porsgrunn 1 ‍316 ‍838 (f. 1987) Inntekt 1,316,838 Skatt 471,395 Formue 0 24 Silje Haugum Nymoen Oslo 1 ‍307 ‍237 (f. 1978) Inntekt 1,307,237 Skatt 454,041 Formue 2,061,251 25 Magnus Hagen Clausen Oslo 1 ‍207 ‍279 (f. 1991) Inntekt 1,207,279 Skatt 523,904 Formue 0 26 Aurora Aksnes Os i Hordaland 1 ‍119 ‍609 (f. 1996) Inntekt 1,119,609 Skatt 391,670 Formue 947,479 27 Alexander Rybak Oslo 1 ‍049 ‍918 (f. 1986) Inntekt 1,049,918 Skatt 420,305 Formue 1,120,383 28 Inger Lise Rypdal Oslo 987 ‍904 (f. 1949) Inntekt 987,904 Skatt 345,717 Formue 2,482,970 29 Mikkel Buxrud Christiansen Nedre Eiker 936 ‍517 (f. 1992) Inntekt 936,517 Skatt 445,644 Formue 0 30 Vidar André Grødset Mohaugen Skedsmo 905 ‍923 (f. 1989) Inntekt 905,923 Skatt 351,055 Formue 0 31 Lars Nesheim Vaular Oslo 889 ‍267 (f. 1984) Inntekt 889,267 Skatt 362,386 Formue 0 32 Maria Viktoria Mena Oslo 841 ‍040 (f. 1986) Inntekt 841,040 Skatt 344,744 Formue 6,628,258 33 Tshawe Shoore Baqwa Oslo 789 ‍467 (f. 1980) Inntekt 789,467 Skatt 258,537 Formue 0 34 Pål Tøien Oslo 703 ‍935 (f. 1984) Inntekt 703,935 Skatt 284,904 Formue 1,449,137 35 Øyvind Sauvik Oslo 669 ‍065 (f. 1976) Inntekt 669,065 Skatt 267,012 Formue 0 36 Stig Joar Haugen Oslo 596 ‍903 (f. 1990) Inntekt 596,903 Skatt 226,811 Formue 0 37 Wenche Synnøve Myhre Asker 587 ‍527 (f. 1947) Inntekt 587,527 Skatt 179,353 Formue 0 38 Emil Solli-Tangen Oslo 571 ‍603 (f. 1990) Inntekt 571,603 Skatt 195,385 Formue 202,204 39 Sandra Lyng Oslo 569 ‍798 (f. 1987) Inntekt 569,798 Skatt 204,794 Formue 0 40 Knut Marius Djupvik Oslo 497 ‍847 (f. 1988) Inntekt 497,847 Skatt 179,580 Formue 0 41 Philip Tom Joseph Boardman Askim 436 ‍096 (f. 1982) Inntekt 436,096 Skatt 158,485 Formue 0 42 Christel Alsos Monsen Oslo 411 ‍897 (f. 1984) Inntekt 411,897 Skatt 148,494 Formue 0 43 Tone Damli Aaberge Bærum 407 ‍883 (f. 1988) Inntekt 407,883 Skatt 152,790 Formue 0 44 Julie Bergan Oslo 400 ‍631 (f. 1994) Inntekt 400,631 Skatt 140,112 Formue 0 45 Gabrielle Susanne Solheim Leithaug Oslo 388 ‍525 (f. 1985) Inntekt 388,525 Skatt 134,768 Formue 835,645 46 Stian Thorbjørnsen Fredrikstad 369 ‍146 (f. 1982) Inntekt 369,146 Skatt 133,818 Formue 0 47 Emilie Nicolas Kongshavn Oslo 346 ‍796 (f. 1987) Inntekt 346,796 Skatt 115,542 Formue 319,226 48 Kristoffer Cezinando Karlsen Oslo 304 ‍538 (f. 1995) Inntekt 304,538 Skatt 110,857 Formue 0 49 Kaleb Isaac Ghebreiesus Stavanger 301 ‍672 (f. 1999) Inntekt 301,672 Skatt 91,211 Formue 23,582 50 Arif Nassor Salum Oslo 286 ‍204 (f. 1986) Inntekt 286,204 Skatt 84,849 Formue 220,696 51 Adrian Amundsen Sellevoll Lindås 199 ‍994 (f. 1998) Inntekt 199,994 Skatt 55,093 Formue 61 52 Amanda Delara Nikman Nes i Akershus 164 ‍290 (f. 1997) Inntekt 164,290 Skatt 43,637 Formue 0 53 Ulrikke Brandstorp Oslo 75 ‍964 (f. 1995) Inntekt 75,964 Skatt 13,712 Formue 277,056 54 Sondre Lerche Vaular Bergen 0 (f. 1982) Inntekt 0 Skatt 0 Formue 953,745 Vis alle Gå til TV 2s skattelister

Stor hit

I 2019 var det NRK-serien Exit alle snakket om. Skuespillerne Pål Sverre Hagen (40), Simon J. Berger (41), Tobias Santelmann (40) og Jon Øigarden (49) hadde hovedrollene i den kontroversielle strømmesuksessen.

I 2018 var det Hagen som var oppført med høyest inntekt, med over 1,8 millioner kroner. I fjor hadden inntekten sunket til 1.297.376 kroner.

Thomas Giertsen (49) regnes som både komiker og skuespiller, og er ikke overraskende å se høyt på den ferske listen.

I 2018 hadde han en inntekt på nesten 4 millioner kroner, mer presist 3.988.049 kroner. Formuen var på svimlende 53,7 millioner kroner. I år har dette blitt til henholdvis 2.495.966 kroner og en formue på 51.395.729.

Kristofer Hivju (42) topper skuespiller-listen, med inntekter på 3.287.937 kroner.