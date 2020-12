Drømmen om Ståle som landslagstrener har vært der et helt tiår. Nå skal vi endelig få se hvordan et norsk landslag ledet av Ståle Solbakken ser ut. Det kan bli fryktelig moro.

Så er dagen her. Ståle Solbakken er Norges nye landslagstrener. I flere år har navnet hans dukket opp hver eneste gang vi har diskutert det norske landslagets fremtid. Hver gang det har gått litt trått, hver gang et mesterskap har røket på målstreken har navnet hans blitt trukket frem. Hver gang et trenerskifte har vært på trappene har drømmen om Ståle vært der.

Da Ståle Solbakken var ferdig i København omtrent samtidig som Norge snublet i nok en playoff var timingen så god at det føltes som det bare var et spørsmål om tid. Et trenerbytte nå før jul gjør at den nye treneren vil få god tid på seg til å forberede den kommende VM-kvalifiseringen. Samtidig har vi en god generasjon på vei opp og fram som kan ha godt av å få nye impulser fra en ny trener. Av og til ramler alle brikkene på plass helt av seg selv.

Men hva er det som gjør at så mange har drømt om Ståle Solbakken som landslagstrener? Hvorfor er akkurat han landslagstreneren vi har ventet på i så mange år?

Det er ingen tvil om at Ståle Solbakken har en sterk og imponerende CV. Jobben han har gjort i København har vært veldig solid. Under hans ledelse ble FCK et lag det var vondt å møte i de europeiske cupene. Hans fotballfaglige kompetanse er udiskutabel. Han er en strateg av rang, og har flere ganger vist at han kan bokse over sin egen vektklasse. Han er kompromissløs, taktisk sterk og kan bygge ekstremt solide lag.

Men det er ikke bare fotballhodet og fagmannen Ståle Solbakken som skaper entusiasme. Noe av Ståles magi ligger i hans intense og altoppslukende energi på sidelinja. I ham får Norge en landslagstrener med enorm karisma og utstråling.

På Hamar fikk han kallenavnet “Ståle Salvatore”. Frelseren. For de av oss som vanka på Briskeby første halvdel av 2000-tallet var Ståle Salvatore virkelig en frelser. Det jeg husker aller best fra den perioden er den vanvittige euforien Ståle klarte å skape blant ellers ganske trauste hamarsinger.

Med Ståle Solbakken fikk både laget og supporterne entusiasme, glød og en solid dose galskap. Det kunne gå ei kule varmt, og alle kjente til trenerens heftige temperament. Her var det rene ord for penga hele veien, og drikkeflasker kunne fly veggimellom hvis ting ikke gikk veien. Fra tribunen på Briskeby så han tidvis ut som en dynamittønne av ren adrenalin der han sto og dirigerte troppene sine på sidelinjen.

Fotball er følelser, og i Ståle Solbakken hadde man en trener som hadde alle følelsene godt synlig utenpå kroppen. Det ga resultater.



Spillerne så ut som de var villige til å storme ut i krigen for Ståle. Han hadde evnen til å få både spillerne og supporterne til å tro på at det umulige var mulig. Han fikk Hamar til å drømme og til å sikte langt høyere enn de tidligere hadde våget.

Etter flere år med en forholdsvis nøktern Lars Lagerbäck får det norske landslaget nå en helt ny type trener. Det blir mer temperatur, mer adrenalin, mer galskap og sannsynligvis mer entusiasme. Det kan vi trenge nå som drømmen om mesterskap nok en gang røk på tampen.



For et landslag som skal prøve å skape entusiasme ute i befolkningen er Ståle Solbakken så definitivt riktig medisin.

Norge får også en trener som er en sterk ledertype og som har vist mange ganger at han takler motgang og store utfordringer. Norge får en trener som stiller knallharde krav til både seg selv og de rundt seg, og som ikke er redd for å ta tøffe valg. Og ikke minst får vi en landslagstrener som oser lidenskap og kampvilje.

I et tiår har vi ventet på å få se et norsk landslag ledet av Ståle Solbakken. Forventningene er skyhøye. Fallhøyden likeså. Det er for tidlig å si noe om hvordan det kommer til å gå sportslig, men det er en ting jeg vet med sikkerhet: Det kommer ikke til å bli kjedelig!