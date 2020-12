Lagerbäck bekrefter at han fikk sparken

Den tidligere landslagssjefen bekrefter at det var NFF som tok initiativ til å avslutte kontrakten.

Lars Lagerbäck har sendt ut pressemelding i forbindelse med Ståle Solbakken-ansettelsen.

Dette skriver Lagerbäck:

«Efter samtal med och önskemål från NFF, Terje Svendsen och Pål Bjerketvedt, kommer undertecknade att sluta som landslagstränare. Skälet för detta är att våra kontrakt med ömsesidig möjlighet till uppsägelse, sträcker sig t o m ett eventuellt VM slutspel. Nu vill NFF istället ha en ”långsiktig lösning” med tanke på både kommande VM-kval och påföljande EM-kval.

Det är alltid tråkigt att lämna ett lag som man arbetat med många år. Bl a med tanke på vår stötteapparat som bidragit på ett mycket bra sätt till våra prestationer och visat stor lojalitet på och utanför banan. Vidare att spelargruppen med några få undantag har på alla sätt visat en professionell hållning och gjort mycket bra arbetsinsatser.

Tack vare deras insats har vi efter en blandad start 2017 förbättrat våra prestationer och resultat under 2018-2019 med bara två förluster på 20 landskamper. Detta innebar bl a att vi vann vår grupp i Nations League och flyttades upp en nivå. Vidare att vi avanserat ca 40+ platser på FIFA rankingen. Ett flertal unga spelare har samtidigt tagit plats i landslaget under 2018-2019 och visat att de kommande åren kan norska landslaget med all säkerhet förbättra sina prestationer.

Tyvärr blev inte 2020 ett resultat- och prestationsmässigt framgångsrikt år. Vi förlorade den första av två avgörande play off kamper vilket innebar att vi missade nästa års EM-slutspel. Vi misslyckades med att vara ”bäst när det gäller”. Detta tillsammans med två inställda matcher, som p g a pandemin, inte gav oss chansen att vinna Nations League och avancera ytterligare en nivå. ”That´s football sometimes”.

Till sist vill vi tacka spelare och stötteapparat för fyra händelserika år och önskar detta ”unga” landslag all framgång i kommande kamper.

Vi är övertygade att ni kommer att lyckas, framförallt med tanke på att det idag finns 7-8 unga spelare, som redan under 2018-19 börjat etablerat sig i norska landslaget. Ikke att glömma de äldre och erfarna som funnits med sedan vi började 2017. Med denna mix av spelare är vi övertygade att ni kommer att göra bra resultat framöver.

Till sist, kom bara ihåg varför ni vinner fotballkamper.....»