Dansk Solbakken-kjenner: – Noen spillere likte ikke hans kyniske side

Danskene er ikke overrasket over at Ståle Solbakken er ansatt som landslagssjef for Norge. Tidligere sportsredaktør minner imidlertid om at nordmannen ikke bare var godt likt.

Morten Chrone Sejersbøl fulgte Ståle Solbakken tett som journalist og sportsredaktør i danske BT der han jobbet mellom 2006 og 2018.

Han oppsummerer reaksjonene slik med tanke på at Ståle Solbakken torsdag omsider ble presentert som landslagssjef for Norge:

IKKE OVERRASKET: Morten Chrone Sejersbøl. Foto: Twitter

– Dette er helt som forventet for oss i Danmark. Vi tenkte at han ville få tilbudet fra NFF nå, og det er ganske logisk at han har tatt det. Jeg er sikker på at han også har hatt tilbud fra klubber i andre ligaer i Europa, men det er rapportert at han han ville være nærmere familien, sier han til TV 2.

– Hva slags trener får Norge i Ståle Solbakken?

– Dere kan forvente en trener som er veldig krevende og veldig ambisiøs. Han vil at alle skal gjøre mye mer enn de tror de er kapable til. Jesper Grønkjær var en stor stjerne da han kom tilbake til Danmark. Han mislikte Solbakken, men sa også at han aldri har hatt en trener som kunne motivere ham så sterkt, svarer mediemannen.

Solbakken-kjenneren poengterer imidlertid at ikke alle spillerne i FCK likte nordmannens lederstil.

– Norge kan forvente seg en trener som krever enormt mye, og som ikke har respekt for folk som ikke gjør sitt beste. Han er nær med spillerne, snakker mye med dem, men samtidig gjør han det tydelig at han er treneren deres og ikke faren. Hvis noen for eksempel er i en krise, er jeg ikke sikker på om han føler medlidenhet. Noen spillere liker ham veldig godt, men etter at han forlot FCK, har en del spillere også fortalt at de ikke likte hans kyniske side. Spesielt ikke da klubben slet, sier han.

– Fikk se en uventet side av ham

Han sier danskene fikk se en ny og uventet side av Solbakken da han nylig stilte opp i et langt intervju med danske Viasat, en god måned etter å ha blitt sparket fra FCK.

– Folk var ganske overrasket over at han faktisk gråt i det intervjuet. Han hadde tårer i øynene ved et par anledninger, og stemmen hans bristet. Det var en ny side av Ståle. Vi forsto at dette ikke bare var en jobb, men hans livsprosjekt. Det var rørende å se, sier den tidligere avisredaktøren, og legger til:

– Ståle er veldig populær i noen deler av Danmark, og veldig upopulær i andre deler. Han har lagt seg ut med mange rivaliserende klubber, og spesielt FC Midtjylland. Men det alle er enige om, enten de liker ham eller ikke, er at han var det største navnet i FCK, og det største navnet i Superligaen noensinne. Når han sier noe, og kritiserer FCK, tar folk det veldig seriøst. For jobben han har gjort i FCK har virkelig vært enorm. Han løftet klubben til et nivå vi aldri har sett i Danmark.

– Hva er ditt mest spesielle Ståle-øyeblikk?

– Det ble faktisk filmet. Det var i 2010, og FCK slo Rosenborg i Champions League-kvaliken. På forhånd hadde jeg sagt at det ville være en fiasko om FCK ikke kvalifiserte seg. Etter at FCK hadde vunnet, trodde alle at Ståle kom til å være glad på pressekonferansen. I stedet var han rasende på meg. «Du vet ingenting om fotball når du sier at det ville vært fiasko om vi tapte. Du kan ikke engang nevne fem spillere på Real Madrid». Alle kameraene snudde seg mot meg. Folk trodde jeg gråt, men sannheten er at jeg prøvde å holde meg alvorlig, sier Sejersbøl og ler.

Breaking news i Danmark

Ansettelsen av Ståle Solbakken som norsk landslagssjef i fotball ble stornyheten i Danmark i løpet av få minutter torsdag.

Solbakken har et stort navn i dansk fotball etter to suksessrike perioder som FC København-trener.

Han ble sparket fra jobben i FCK i oktober, men hans ettermæle i dansk fotball er i stor grad meget godt. Nettstedene i Danmark var torsdag preget av at han hadde fått seg ny jobb.

«Ståle får toppjobb», skriver Ekstra Bladet.

«Ståle er ny landslagstrener», skriver BT.

Nordmannen er hovedoppslag hos alle de store danske nyhetsnettstedene, også TV 2 og Danmarks Radio.