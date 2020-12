Livredde for papir, sommerfugler og tennisballer

«En fobi er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker», står det på Wikipedia.

De fleste kjenner seg vel igjen da mange av oss har en slik fobi eller to.

Symptomet er at man gjør det man kan for å unngå det man frykter.

Vi kjenner vel alle en eller flere som er livredde for å fly, livredde edderkopper eller livredde slanger. Men hva med frykten for papir, sommerfugler og tennisballer?

Ellen Page er ikke fan av tennis. Foto: Frazer Harrison

Tennisballer er det Elliot Page (28) som frykter. Page, som tidligere denne måneden sto frem som transperson, fortalte i et intervju fra 2014 at hen ikke vet hvorfor, men at når det dukker opp tennis på TV-skjermen, må hen forlate rommet.

– Det er intenst, sa Page den gang.

Måkehat

– Jeg hater måker, sang Odd Børretzen en gang på midten av 90-tallet, og akkurat det er det en annen sangfugl som er helt enig i.

Adele (32) hater nemlig måker. Hun ble angrepet av en måke som liten og har siden gang hatt en enorm frykt for fugletypen.

Apropos fugler. Scarlett Johansson (36) misliker fugler sterkt og gjør det hun kan for unngå de flyvende skapningene. Hun hevder det er noe med nebbet, vingene og flaksingen som setter henne ut, og lurer på om det kan være en genetisk greie ettersom onkelen hennes føler akkurat det samme.

Adele er ikke fan av disse fjærkreene. Foto: Ethan Miller

Lite tyder på at Adele og Johansson kommer til å se Alfred Hitchcock-klassikeren «Fuglene» sammen i nær fremtid. Mesterregissøren likte fugler så godt at han lagde en film om dem, men egg derimot – det likte han ikke. Fobi for egg har faktisk et navn, ovofobi.

– Har du noen gang sett noe så frastøtende som når et egg knuser og det gule renner ut, sa Hitchcock før han døde i 1980.

Papirfrykt

Megan Fox (34) liker ikke papir. I et intervju gjort med Jimmy Fallon i «The Tonight Show» fortalte hun om sin angst for tørt papir og at hun derfor alltid har et glass med vann i nærheten når hun for eksempel leser manuskripter. Dermed kan skuespilleren dyppe fingrene i vannglasset før hun snur til neste side.

Pamela Anderson (53) lider visstnok av eisoptrofobi, frykten for å se seg selv i speilet. Hun sliter også med å se seg selv på TV.

Sommerfugler pleier som regel å være et vakkert skue, men ikke for Nicole Kidman. Skuespilleren lider av lepidopterafobi, som gjør at hun får angst av de fargerike insektene.

Får angst av sommerfugler. Foto: Mike Coppola

– Det er noe uhyggelig med dem. Noe rart, hevder Kidman om fobien som blant annet er nevnt på det anerkjente filmnettstedet imdb.com.

Oprah Winfrey lider av chiclefobi, frykten for tyggegummi. Winfrey hevder det er minnene fra bestemoren, som festet tyggede tyggegummier i et skap, som er årsaken. Hun har blant annet lagt ned forbud mot tyggis på kontorene i Harpo Studios.

13

Den tidligere presidenten, Franklin D. Roosevelt, var livredd tallet 13. Han hadde aldri 13 personer til bords og reiste heller aldri om kalenderen viste den 13. i måneden. Dermed led han av fobien triskaidekafobi. Er man kun redd for fredag den 13. lider man av paraskavedekatriafobi.

Matt Damon er redd for slanger, Katy Parry er redd for mørket og Jennifer Lawrence er redd for edderkopper. Dette er fobier de fleste av oss kan kjenne igjen, og som svært mange har.

Noe som ikke er like lett å forstå er skuespilleren Billy Bob Thornton sin fobi mot franske antikke møbler. Han begrunner frykten med at han må ha blitt slått i hjel på den tiden i sitt tidligere liv.

Kilder: Ranker.com