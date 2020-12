Jarstein til TV 2: – Vi får en klar og tydelig leder

Saken oppdateres!

Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein har akkurat mottatt nyheten om Norges nye landslagssjef. Landslagsveteranen har også hatt Solbakken som trener tidligere.

– Jeg fikk vite det for fem minutter siden. Første reaksjon er at det er spennende med Ståle. Jeg hadde ham på G17 eller G18 også. Jeg husker ikke så mye fra det, det er snart 20 år siden, men vi får nok en veldig klar og tydelig leder, som forventer at alle gir 100 prosent, sier Jarstein til TV 2.

– Han har nok en god plan. Det blir spennende, jeg tror han er en veldig bra trener for Norge.

– Hva synes du om at Lagerbäck er ferdig?

– Jeg synes han har gjort mye bra med oss. Han kom inn med en klar plan, og har fått oss mange steg opp på FIFA-rankingen og gitt mange unge spillere sjansen. Det var synd vi ikke klarte å kvalifisere oss til mesterskap med Lars, for det hadde han fortjent. Det har vært moro å jobbe med Lars.

– Svekket Sørloth-bråket Lagerbäcks posisjon i gruppa?

– Nei, det forandret ikke på noe med tanke på spillergruppa. I hvert fall ikke slik jeg opplevde det, sier Almenning Jarstein.

Blandede følelser for Strandberg

Stefan Strandberg forteller til TV 2 at han syns det er trist at Lars Lagerbäck nå er ferdig.

-Vi fikk en melding i dag tidlig om det. Jeg synes det er trist og leit at Lars forsvinner, han er en fantastisk trener og person, slik jeg har lært ham å kjenne. Så det er ikke noe gøy i det hele tatt. Men det er noe vi spillere ikke råder over. Sånne avgjørelser blir tatt over hodet på oss, sier forsvarsspilleren.

– Lars har vist gode resultater, og løftet både resultatene med landslaget og prestasjonene. Jeg synes han har gjort en bra jobb. Folk ser seg blind på det siste som har skjedd, med tapet mot Serbia, men slik jeg ser det har han gjort en veldig bra jobb.

Samtidig sier Strandberg at han tror Solbakken vil være en god mann for Norge.

– Det er fantastisk for landslaget å få inn Ståle. Merittene hans de siste 15 årene taler for seg. Han har levert år etter år med et bra FCK-lag. Han er ekstremt flink på det vi skal være kjent for i Skandinavia og Norge: ekstremt bra forsvarsspill. Han er kanskje en av de beste i Europa på soneforsvar.

– Jeg husker ennå en video fra 2014, som var filmet på toppen av tribunen under en treningskamp FCK spilte, hvor de bare fulgte forsvaret og hvordan de forflyttet seg i forhold til hverandre. Jeg husker det ennå, det gjorde sterkt inntrykk, sier Strandberg.