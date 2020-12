Fiat 500 er et aldri så lite bilikon. Den italienske sjarmøren har riktignok aldri vært en storselger i det norske markedet. Men da forrige generasjon ble gjort helelektrisk, fikk salget plutselig en oppblomstring, også i Norge.

Nå er det duket for en helt ny generasjon av 500. Den nye er bygget som elbil fra bunnen av – og skal ikke en gang leveres med fossile motorer.

Med rekkevidde på 320 kilometer, målt etter den strengere WLTP-målemetoden, blir den plutselig aktuell for langt flere.

I tillegg får den gunstig startpris på kun 214.000 kroner. Det gjør den til en av markedets rimeligste elbiler.

Torsdag ble den for første gang vist på norsk jord. Lanseringen starter i midten av januar, men de første norske kundene vil få bilene sine allerede til jul.

Voldsom salgsvekst

I Norge er det så langt i år solgt svært beskjedne 64 nybiler med Fiat-logoen. Målet for 2021 er en kraftig vekst.

– Vi har ikke pleid å gå ut med salgsmål – men denne gangen gjør vi et unntak. Fiat 500 skal vi selge til 1.800 norske kunder neste år, sier Harald Svindseth, salgssjef i importøren FCA Norge.

500 kan leveres med to ulike batteripakker – begge blir tilgjengelig i Norge. Den minste batteripakken gir rekkevidde på 185 kilometer og motor på 95 hk. Men den større batteripakken, på 42 kWt, klarer den 320 kilometer. Her er effekten 118 hk.

Startprisen på modellen med lengst rekkevidde er 254.900 kroner (alle priser er uten leveringsomkostninger).

Fiat går sågar ut og lover at Fiat 500 med 42 kWt-batteriet skal klare hele 460 kilometer med "bykjøring", altså småkjøring i lav fart.

Denne Fiaten var først i verden

Unikt for segmentet, er at Fiat 500 kan leveres som "cabriolet", med stofftak som foldes bak og ned.

Vokser i alle retninger

Den nye generasjonen vokser i alle retninger. Den er blant annet 6 cm lengre og 6 cm bredere enn forgjengeren. Lengden er nå 3,36 meter. Fortsatt kompakt, med andre ord.

Den innvendige plassen er likevel blitt betydelig bedre, og vi har også prøvesittet baksetene. Så lenge forsetet skyves godt framover, er det faktisk mulig å bruke de to plassene på andre seterad. Takhøyden er bra.

Det grunnleggende designet er tro mot røttene, samtidig er det ingen tvil om at dette er en helt ny modell.

Mer solid

Fiat 500 er fortsatt en søt og artig bil – som skiller seg ut i mengden. Du finner masse små og kule detaljer, både på innsiden og utsiden. Og den oppleves også mye mer solid og gjennomarbeidet, enn sine forgjengere.

De aller største endringene kommer på innsiden. Her har bilen tatt et solid steg opp, på opplevd kvalitet og design.

Blant annet har den fått et helt nytt infotainmentsystem. Her kan du få en fin 10,25" skjerm på dashbordet. Digitale instrumenter er standard. De er dynamiske, og kan vise både kjøreinformasjon, telefon og navigasjon.

Dette mener de som allerede kjører Fiat 500 om bilen sin:

Fiat 500 3+1 er en betegnelse som innebærer at du har en ekstra dør. Her er også B-stolpen fjernet på den ene siden, noe som ytterligere letter tilgangen til baksetet betraktelig.

En ekstra dør

En ting som er helt spesielt på nye 500, er at du nå kan bestille den med en ekstra dør. I utgangspunktet er det jo snakk om en todørs-modell. Men som ekstrautstyr kan du få en dør til. Den er liten – og åpnes motsatt vei, slik at tilgangen til baksetet blir lettere.

Denne løsningen koster deg 20.000 kroner.

Spesielt er det også at du får den som canvas-cabriolet. Det siste betyr rett og slett at du har et stofftak som foldes bakover. Takstolpene blir igjen, men det er likevel en slags cabriolet.

Sikten bakover blir imidlertid helt borte, på grunn av plasseringen av stofftaket, når det foldes ned.

Pristillegg for stofftaket: 30.000 kroner.

Nå blir klassikeren elektrisk

Her har det skjedd mye, siden forrige generasjon Fiat 500. Bedre plass og langt høyere kvalitetsfølelse.

Lading

Den store batteripakken kan hurtiglades på 85 kW, noe som ikke er spesielt raskt. Men likevel får du rundt 50 km på 5 minutter, det mener Fiat du klarer deg med i det daglige.

Ombordladeren gir opptil 11 kW lading ved hjelp av ladeboks hjemme.

Med den lille batteripakken hurtiglades det med 50 kW.

Motoren på 118 hk bør gi et passe sprekt fraspark. 0-50 skal den klare på småkvikke 3,1 sekunder. Hvis du fortsetter til 100 km/t må du beregne 9 sekunder blank.

Faktisk er innstegsmodellen, med sine 95 hk, omtrent like kvikk. Det skyldes at vekten er redusert med den mindre batteripakken.

Les vår test av retro-modellen Fiat 500 her

Landssjef for FCA i Norge, Frank Bauge, bak rattet i Fiat 500. – Vi har ventet lenge på en elbil, denne har vi store forventninger til, sier han.

Lang garanti

Fiat 500 har nå adaptiv cruisecontrol – og blir også tilgjengelig med autonom kjøring på nivå 2. Det betyr at den holder bilen innenfor veimerkingen, og i korte perioder kan ta seg av styringen, i tillegg til gass og brems.

En viktig nyhet for Fiat 500, er at den nå har hele 7 år / 200.000 kilometer garanti. Batteripakken har 8 års garanti.

Viktig for utslippskravene

For FCA-konsernet, som blant annet står bak Fiat, Jeep og Alfa Romeo, er det viktig å tilby elbiler. Det gjør det mer realistisk å nå de strenge utslippskravet til EU. I snitt skal bilparken til de ulike merkene nemlig ikke slippe ut mer enn 95 gram CO2.

FCA har allerede kjøpt kvoter av Tesla, for å klare kravet. Elektriske Fiat 500 vil være en annen bidragsyter.

Video: Broompraten: – Særlig én bil er beryktet i innvandrermiljøet

Denne Fiat 500e-en fikk et helt spesielt skiltnummer