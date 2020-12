Frisk-Christiansen sjonglerer jobb og hockey: – Kan ikke være redd for å bli smittet

Se Narvik - Frisk Asker på TV 2 Sumo fra kl. 17.55!

– Jeg synes det fungerer helt fint å kombinere dette. Jeg har alltid gjort noe på siden av hockeyen uansett. Jeg har ikke vært god nok til å bli proff - da må man jobbe, flirer Christiansen til TV 2.

For der de aller fleste spillerne i Eliteserien har fotballen som sitt levebrød, må mangfoldet av hockeyspillerne i Norge jobbe ved siden av. Det medfører større risiko for smitte.

Smitteutbrudd

Totalt fikk 17 spillere påvist koronasmitte i Sparta Sarpsborg i utbruddet forrige uke. Det førte til at flere av kampene i Fjordkraft-ligaen måtte utsettes.

– Det var bare et spørsmål om tid. Det kunne like gjerne vært oss eller et annet lag. At det ble Sparta er tilfeldig, sier Christiansen.

Han jobber til daglig som sosiallærer på NTG-U i Bærum, og har også daglige treningsøkter med ungdomsskoleelevene - både på is og i gymsalen.

Mikkel Christiansen og Frisk Asker har hatt en pangstart på sesongen i Fjordkraft-ligaen. Foto: Olsen, Geir / NTB

– Det gjør at vi er utsatt på en annen måte. Jeg jobber her og andre spillere jobber andre steder. Vi kan ikke bare isolere alle, i og med at vi ikke er en proffliga på den måten. Så har det kommet noen tilfeller nå, men det er jo bare sånn det blir, fortsetter 28-åringen.

En vanlig dag for Mikkel 06.30: Står opp, spiser frokost, leser nyheter og svarer på mail. 08.00: På plass på jobb. 08.30-10.00: Trening med elevene (ishockey tirsdag og torsdag) 10.05: Kjører minibussen tilbake til jobb. Kontortid og planlegging. Pause. 11.30-13.00: Ny økt med NTG-elevene. Som oftest styrke. 13.00-14.00: Kontortid. Mellom 14.00 og 15.00: Trening med Frisk Asker. Etter trening: Jobbe inn tapt arbeid fra skolen.

Ikke bekymret

- Sier det ikke noe om hvor skjørt miljøet er?

– Ja, det gjør det jo. Du ser jo hvor fort det går når det først kommer inn i garderoben, sier han.

– Vi er i kontakt med flere enn de i fotballen som kan isolere seg. Samtidig kan du bli smittet uansett hvor du går. Gjør man forholdsreglene som teller, holder avstand og er nøye med hygiene, så får man ikke gjort så mye mer. Du ser jo de fotballen bli smittet de også, utdyper Christiansen.

Christiansen er blitt dreven i å sjonglere jobben med toppidrettslivet. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Drømmestart på sesongen

At elevene, i likhet med ham selv, driver med kontaktsport, trener og spiller kamper, bekymrer ham heller ikke.

– De har heller ikke lyst til å gå glipp av trening eller kamp, og har vært veldig nøye. Elevene er kjempeflinke, sier han.

Og ikke nok med at han stortrives på arbeidsplassen. Det går også så det suser på isen med Frisk Asker om dagen.

Med 39 poeng etter ti spilte kamper troner Christiansen og co. på tabelltoppen av Fjordkraft-ligaen, sju poeng foran Storhamar, som de for øvrig feide av isen tidligere i uken.

– Det har gått veldig bra. Vi er en fin gjeng som spiller sammen. Vi spiller solid og har god flyt. Det er veldig mange som har selvtillit og spiller bra om dagen, så det er bare å flyte videre på det - samtidig som vi skal fortsette å jobbe knallhardt, avslutter Christiansen.