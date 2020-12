Helene og Stian leder årets juledugnad på TV 2

Det er snart klart for en litt annerledes jul for mange, og med det inviterer TV 2 og Røde Kors til Senkvelds juledugnad.

– Jeg tror det blir en veldig, veldig fin avslutning på året. Og så krysser vi fingrene for at veldig mange vil bli fadder, forteller Stian Blipp.

Sendingen blir direktesendt på TV og er i år til inntekt for Røde Kors sitt arbeid for barn i krig og konflikt.

Kjente artister og gjester

Denne høsten har Helene og Stian loset oss gjennom fredagskveldene med «Senkveld», og de kommer også til å sette sitt eget preg på juledugnaden.

Helene Olafsen Stian Blipp gleder seg til å gi folk litt ekstra julestemning i år. Foto: Espen Solli

– Vi tar det inn i «Senkveld»-viben. Det er utrolig stas å få bruke vår plattform til å gi direkte hjelp, men vi prøver å legge en ny form på det. Slik at det ikke bare blir trist å leit og vondt, men at vi integrer det inn i vår verden, forteller Helene.

I tillegg vil det være opptredener fra artister som Astrid S, Maria Mena og Emma Steinbakken. De vil også ha gjester tilstede som Emilie Nicolas, Ella Maria, Øystein Pettersen og Grace Bullen.

Håper på å få feiret jul med familien

Grunnet koronarestriksjonene blir det en annerledes jul for mange, også for programlederne som må legge en «Plan B» for julen.

– Planen nå er å stikke til Bergen å feire med min familie der, men vi er også forberedt og mentalt innstilt på at det kan bli en jul med meg, Jamina og Noelle. Alt annet er en kjempebonus, forteller Stian.

For Helene blir det en ekstra spesiell jul ettersom sønnen Louie får oppleve det for første gang.

– I år er det jul hjemme på Oppegård og første jul for Louie hjemme hos farmor og bestefar, forteller hun og oppmuntrer til å gjøre de juletradisjonene man kan selv om det blir en annerledes tid.

– Det er mange av tradisjonene mine som fortsatt kan gjennomføres, som å kjøre litt snowboard og krølle seg opp i sofaen med en film. Jula i år er viktigere for folk enn noen gang, forteller hun.

Restriksjonene gjør også at juledugnaden vil foregå uten publikum i år. Programredaktør Kathrine Haldorsen forteller at de tar dette på alvor.

– I «Senkvelds juledugnad» er vi, som i andre produksjoner, opptatt av godt smittevern og å følge regjeringens anbefalte koronatiltak. Dette vises eksempelvis i sendingen ved at medvirkende som skal sitte i studio i mer enn 15 minutter sitter med 2 meters mellomrom, vi unngår håndholdte mikrofoner ved intervjuer, alle som jobber i studio bruker munnbind, og det vi ikke være publikum til stede, forteller hun.

«Senkvelds juledugnad» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo lørdag 19. desember fra kl. 20.30.