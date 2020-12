Dette er Solbakkens trenerliv til nå

Ståle Solbakken blir Norges nye A-landslagssjef.

Det ble bekreftet torsdag, og 52-åringen overtar allerede fra neste uke.

Fakta: Ståle Solbakken Født: 27. februar 1968 (52 år) i Kongsvinger * Klubber som spiller: Grue (1984-89), HamKam (1989-94), Lillestrøm (1994-97), Wimbledon (1997-98), AaB (1998-2000), FC København (2000-01). * Landskamper for Norge: 57 (9 mål). * Klubber som trener: HamKam (2002-05), FC København (2006-11), Köln (2011-12), Wolverhampton (2012-13) og FC København (2013-2020). * Var assistenttrener på A-landslaget under Nils Johan Semb (2002-03). * Solbakken ble ansatt av Norsk Fotballforbund for å etterfølge Egil Olsen som landslagssjef fra 2012, men ble løst fra den avtalen for å bli Köln-trener. * Også i 2017 var Solbakken ønsket som landslagstrener, men han valgte å takke nei. Lars Lagerbäck ble ansatt. * Meritter som trener: Dansk seriemester med FCK 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 og 2019. Dansk cupmester med FCK i 2009, 2015, 2016 og 2017. Royal League-vinner med FCK 2006. Ledet FCK til gruppespillet i mesterligaen i 2006, 2010, 2013 og 2016. I 2011 tok Solbakken FCK til åttedelsfinale i mesterligaen, hvor laget ble slått ut av Chelsea. * Forlenget i 2019 kontrakten med FC København til 2023. * Fikk 10. oktober sparken som trener i FCK etter svake resultater. Aktuell: Ansatt som ny landslagstrener for det norske herrelandslaget i fotball. Kilde: NTB

Hovedmålet for den tidligere HamKam-, FC København-, Köln- og Wolverhampton-sjefen blir å lede Norge til det første mesterskapet siden EM i 2000.

Det mesterskapet spilte Solbakken selv for Norge, og var sågar kaptein i skjebnekampen mot Slovenia som endte med 0-0 og exit på bitreste vis i gruppespillet.

Kun et drøyt halvår senere ble han rammet av hjerteinfarkt i trening for FC København, og måtte legge skoene på hyllen i en alder av 33 år.

Det ble også starten på en stor trenerkarriere.

Eventyret startet i HamKam

Allerede påfølgende sommer - sommeren 2002 - var Solbakken på plass i treneryrket, som sjef for sin tidligere klubb HamKam - på den tiden på nivå to i norsk fotball. I debutsesongen guidet han dem til 8. plass, før det ble opprykk som vinner av divisjonen påfølgende år.

Allerede den gang - i 2003 - var han aktuell som landslagssjef i forbindelse med at Nils Johan Semb gikk av etter playoff-tapet mot Spania, men jobben gikk til Åge Hareide.

Fakta om norske landslagssjefer i fotball siden 1960 Disse har vært norsk landslagssjef i fotball for menn siden 1960: * 2020-: Ståle Solbakken (fra 7. desember) * 2017-20: Lars Lagerbäck * 2013-16: Per-Mathias Høgmo * 2009-13: Egil «Drillo» Olsen * 2004-08: Åge Hareide * 1998–2003: Nils Johan Semb * 1990-98: Egil «Drillo» Olsen * 1988-90: Ingvar Stadheim * 1987-88: Tord Grip * 1977-87: Tor Røste Fossen * 1974-77: Kjell Schou-Andreassen og Nils Arne Eggen * 1971-74: George Curtis * 1969-71: Øivind Johannessen * 1967-69: Wilhelm Friedrich Kment * 1962-66: Ragnar Nikolai Larsen * 1960-62: Wilhelm Friedrich Kment Kilde: NTB

Parallellt med HamKam-jobben fungerte han også som assistent i trenerteamene til både Semb og hans etterfølger Hareide på A-landslaget i denne perioden.

Comebacket til HamKam på øverste nivå i 2004 så lenge ut til å kunne ende med medaljer, men en skuffende høst førte «kun» til 5. plass for hedmarkingene.

2-0-seier mot Rosenborg var blant de aller største høydepunktene, og forventningene var store forut for 2005. Der ble det en liten nedtur med 10. plass, men måten Solbakken bygget Hamar-klubben på strukturelt og organisatorisk siste prov på hvilke egenskaper han var i besittelse av også som trener.

Det var også i denne perioden tilnavnet «Salvatore» (av´«salvation», frelse) virkelig begynte å sette seg på Briskeby, og selv om han forlot dem etter sesongslutt for å ta fatt på jobben i en ny tidligere klubb fra spillersiden - selveste FC København - er han regnet for å være en av de aller største på Hedmarken den dag i dag.

Helt konge i Kongens by

Flyttingen til Danmark ble en umiddelbar suksess, med triumf på første forsøk og seier også i Royal League våren 2006. Det var imidlertid en annen League der Solbakken skulle gjøre det neste store, da han på majestetisk vis ledet FCK til selveste Champions League i august 2006 på bekostning av gigantene fra Ajax.

Det ble det første av flere store europeiske eventyr med København-klubben, i en periode der han vant fem ligatitler på seks år. Til tross for hjemlig dominans, er det imidlertid de europeiske prestasjonene som står frem som de sterkeste.

Blant annet slo de Manchester United i en gruppespillkamp i nevnte 2006-turnering, de slo ut franske Lens og kvalifiserte seg til UEFA-cupen året etter, de tok seg videre til 16-delsfinale i UEFA-cupen der det ble knepent tap for Manchester City i 2008/09 og de gjentok prestasjonen med avansement i 2009/10.

Enig med NFF allerede i 2009

Den høsten ble det også klart at Solbakken faktisk skulle overta Norge, en avtale som ble inngått 3. november 2009. Solbakken skulle overta enten i januar 2012 eller juli 2012, avhengig av om Norge ville kvalifisere seg til EM eller ikke, og Drillo skulle lede laget frem til hans tid i Danmark ville være over.

– Jeg er litt overrasket over at jeg sitter her. Men det var et naturlig steg videre i karrieren. Jeg er veldig beæret for å ha blitt vist den tilliten. Jeg gleder meg veldig, sa han under en felles pressekonferanse med Drillo den gang.

Så skulle imidlertid ikke skje.

I 2010/11-sesongen tok hans FCK nemlig ytterligere steg, og denne gang i selveste Champions League. Først tok de seg av Rosenborg i playoff, for deretter å gå videre fra gruppespillet i pulje med Barcelona, Rubin Kazan og Panathinaikos.



Uavgjort i en av kampene mot katalanerne var kanskje rosinen i pølsen, og det ble også store scener da han havnet i klinsj med Pep Guardiola i bortemøtet på Camp Nou.



Avansement ble det uansett, og man røk 0-2-tap sammenlagt mot Chelsea i åttedelsfinalen.

Les mer: Solbakken forteller alt om Guardiola-krangelen: – Det klikket for meg

Lot seg friste av tysk gigant

Det var åpenbart at Solbakken var blitt et navn for de aller største klubbene på kontinentet, og da den gamle storklubben Köln trengte ny skipper til sitt Bundesliga-skip, kunne ikke den norske trenerstjernen annet enn å la seg friste.

Dermed sa han fra seg Norge-jobben, og inngikk i stedet en avtale i mai 2011 om å overta gigantene fra Ruhr-området i Tysklands øverste divisjon.

Den kommende sjefens retrett fra jobben som ventet resulterte i en tidvis hissig konflikt mellom NFF og Solbakken, blant annet på grunn av hva forbundet krevde i kompensasjon, men eventyret i Tyskland var uansett for stort til å takke nei til.

Dessverre for både Solbakken og Köln ble det dog intet lykkelig ekteskap, og i april året etter - med storklubben på kvalikplass - var han ferdig i jobben. Måneden etter hadde de droppet enda en plass, og rykket direkte ned.

Ny nedtur - denne gang i engelsk storklubb

Solbakken selv rykket imidlertid videre til en annen gigantisk fotballnasjon, og en annen tradisjonsrik storklubb. I England hadde nemlig Wolverhampton nettopp rykket ned fra Premier League, og ansatte en norsk 44-åring for å prøve å lede dem tilbake på første forsøk.

Wolves-jobben ble imidlertid hemmet betraktelig av at Solbakken i seriestart-måneden august mistet alle sine tre offensive ess - Michael Kightly, Matt Jarvis og Steven Fletcher - uten reell mulighet til virkelig å erstatte dem ordentlig.

Dermed ble også hans andre forsøk på en stor jobb på kontinentet preget av usikkerhet, og selv om det tidvis så bra ut og de luktet på opprykk tidlig i hans periode, var faktum 18. plass ved nyttår. Da det så ble nederlag mot Luton, et lag fra utenfor det engelske ligasystemet, i FA-cupen i januar 2013, var nok et utenlandsopphold over. Wolves klarte aldri å heve seg, sank til 23. plass og rykket ned etter Solbakkens avskjed.

Retur til FCK - fikk alt ansvar

Neste kapittel for nordmannen var uvisst, og det ble et halvår uten trenerjobb på vårparten 2013. En ny jobb som TV 2-ekspert i Premier League-studio lå klar, men i august 2013 ble det i stedet retur til København da FCK så til sin gamle frelser to år etter avskjeden i kongens by.

Siden den gang har Solbakken styrt det meste av det sportslige i FCK, først bare som trener og etter hvert også i en kombinert rolle som trener og sportssjef. Nye eventyr i Europa har fulgt, der det største var veien til kvartfinalen i Europaligaen forrige sommer, og knepent tap mot Manchester United etter ekstraomganger.

Til tross for nye serietriumfer i 2015/16, 16/17 og 18/19, endte det allikevel på utrolig vis med sparken i FCK på runde nummer to.

Nære gigantisk europeisk sjokk i sommer - så fikk han sparken

Forrige sesongs Superliga-nedtur med 2. plass - ni poeng bak Midtjylland - i kombinasjon med Europaliga-exit i kvaliken mot kroatiske Rijeka var nok til at Solbakken fikk sparken fra klubben der han styrte «alt» i oktober i år.

Timingen var ekstrem, all den tid den kom samme uken som det norske landslaget tapte EM-playoffen mot Serbia og det virkelig begynte bli stilt spørsmål ved Lars Lagerbäcks stilling som norsk landslagssjef.

Solbakken trengte selv lang tid på å komme til hektene før han var klar for å snakke med media etter sparkingen. I en podkast fra Hamar Arbeiderblad 10. november kommenterte han spekulasjonene rundt eget landslagskandidatur.

– Nei, det har jeg ikke tenkt noe på. Jeg har overhodet ikke tenkt på landslaget. Jeg har hatt mer enn nok med å fordøye det som skjedde for en måned siden. Og i disse koronatider har det også være andre ting å tenke på, sa han.

I desember 2020 er det uansett altså et faktum:

Ståle Solbakken er Norges neste landslagssjef, drøyt elleve år etter at han takket ja til jobben for første gang.

PS! Solbakkens første virkelige bidrag til norsk suksess fra sidelinjen kom faktisk så tidlig som i sluttminuttene av den legendariske kampen mot Brasil i Marseille i VM i 1998. Da var det han som stod for en rask endring av et norsk innbytte, som skulle vise seg utslagsgivende for resultatet.

Les mer om det i denne saken.

Ståle Solbakkens trenerkarriere Lag Fra Til K S U T Win % HamKam 26 November 2002 31 December 2005 82 37 21 24 45.12 Copenhagen 1 January 2006 15 May 2011 252 153 47 52 60.71 1. FC Köln 15 May 2011 12 April 2012 32 9 5 18 28.13 Wolverhampton Wanderers 1 July 201 5 January 2013 30 10 5 15 33.33 Copenhagen 21 August 2013 10 October 2020 357 203 77 77 56.86 Totalt 753 412 155 186 54.71

Kilder: Kanaripedia, Wikipedia, Transfermarkt