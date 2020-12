Drillo hyller Solbakken: – Han er den perfekte landslagstreneren

Saken oppdateres!

Ståle Solbakken (52) er ansatt som Norges nye landslagssjef. Han erstatter dermed Lars Lagerbäck (72), som 6. desember i fjor forlenget kontrakten sin ut den kommende VM-kvalifiseringen og fram til VM i 2022, dersom Norge kvalifiserte seg dit.

Egil «Drillo» Olsen er klokkeklar på at hans tidligere elev er rett mann for Norge.

– Han er veldig dyktig fagmann og en dyktig leder. Han tåler både medgang og motgang. For meg er han den perfekte landslagstreneren, sier Drillo til TV 2.

– Det er ikke noen overraskelse. Ståle skulle vært landslagssjef for lenge siden. Det var mer overraskende at det skjedde så fort nå, men jeg regner med de er kommet til enighet. Timingen er bra. Jeg gleder meg til å se landslaget fremover.

Drillo forteller at han fortsatt har en del kontakt med sin tidligere spiller.

– Han har en filosofi som er ganske lik min. Det betyr litt for meg må jeg innrømme. Vi snakker en del fotball sammen og er stort sett enige.

– Hva er de største forskjellene på Solbakken og Lagerbäck?

– Det går litt på personlighet. Ståle har større engasjement og intensitet i måten å være på. Fotballfaglig tror jeg ikke det er så stor forskjell.

– Ståle kommer inn på et tidspunkt hvor det ser veldig lovende og spennende ut. Dette kan bli veldig gøy.

– Har du noen råd til Solbakken?

– Det skal jeg holde meg unna. Men jeg kommer helt sikkert til å ha en fotballprat med Ståle.

– Den beste kandidaten

Jesper Mathisen er også svært fornøyd med ansettelsen.

– Det var det de aller fleste håpte på. Det var overraskende at han mistet jobben i FCK, og jeg tror nok Lagerbäck og NFF følte ekstra på presset etter det ettersom den heteste kandidaten plutselig var ledig, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Mathisen mener Solbakken var den beste kandidaten til jobben.

- Jeg tror han passer veldig fint inn. Lagerbäck klarte aldri å få ut det maksimale av troppen. De norske spillerne vi har nå er noe helt annet enn for fem år siden.

Han mener 52-åringen skiller seg stort fra sin forgjenger på flere punkter.

- Personligheten til Ståle er i en annen liga enn Lagerbäck. Og det sier jeg med all respekt for det han har oppnådd tidligere. Jeg tror Ståles personlighet og væremåte kan smitte over på spillerne også. Han gir noe mer. Det er en gledelig nyhet for norsk fotball, sier fotballeksperten.

Thorstvedt: – Han er nådeløs, men har også empati

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt mener Solbakken har egenskaper som vil passe veldig godt til jobben.

– Ståle er veldig sterk faglig med et godt analytisk hode. Han kan snu kamper i pausen. Ståle stiller enorme krav og er nådeløs, men kan også vise empati. Det tror jeg er en god kombinasjon, sier Thorstvedt.

Rogalendingen mener også at den nye Norge-sjefen kan få skikk på det norske forsvaret.

– Han er enormt flink til å organisere lag defensivt. FCK har Europa-rekord i å spille kamper uten å slippe inn mer enn ett mål. De hadde en enorm statistikk.

– Samtidig vet vi at vi har et veldig bra offensivt arsenal. Men det er huller i den norske stallen. Det er ikke bare for Ståle å komme inn også kommer Norge rett til VM. Men jeg tror Ståle er den rette mannen til å klare det.

Thorstvedt mener også at timingen for ansettelsen er veldig riktig.

– Timingen er riktig. Jeg sa at NFF ikke kunne sparke Lagerbäck. Som øverste fotballorgan i Norge må de ha respekt for et ansettelsesforhold. Men når dette ser ut til å ha kommet etter en overenstemmelse med Lagerbäck, så er dette en bra ting å gjøre. Han har løftet Norge på rankingen og skal ha takk for det. Jeg tror egentlig Lagerbäck var dritlei, sier TV 2-eksperten.

Ble arbeidsledig i oktober

Solbakken takker ja til jobben etter å ha vært arbeidsledig siden 10. oktober i år, da han ble sparket fra FC København. Umiddelbart mente TV 2-ekspert Jesper Mathisen at NFF måtte kjenne sin besøkselsestid og kontakte 52-åringen.

– Dette gjør at presset på Lagerbäck øker. Jeg tror ikke NFF trodde at Solbakken kunne være tilgjengelig i 2020. Men etter tapet mot Serbia, samtidig som Solbakken nå er tilgjengelig, så ser alt plutselig annerledes ut, sa Mathisen.

Lagerbäck selv ble spurt på en pressekonferanse samme dag om han var motivert for å sitte ut kontrakten.

– Jeg har jo stengt døren før og sagt at jeg skal pensjonere meg. Men nå skal vi fullføre Nations League, og det som hender etter det, det får vi ta da, konkluderte han.

Men svensken fikk aldri sjansen til å fullføre: Først ble privatkampen mot Israel 11. november avlyst, etter at helsemyndighetene satte ned foten. Deretter ble Norge også nektet å reise til Romania og Østerrike, der NFF i stedet måtte sende et nødlandslag.

Solbakken trengte lang tid på å komme til hektene før han var klar for å snakke med media etter sparkingen. I en podkast fra Hamar Arbeiderblad 10. november kommenterte han spekulasjonene rundt eget landslagskandidatur.

– Nei, det har jeg ikke tenkt noe på. Jeg har overhodet ikke tenkt på landslaget. Jeg har hatt mer enn nok med å fordøye det som skjedde for en måned siden. Og i disse koronatider har det også være andre ting å tenke på, sa han.

Men nå har Solbakken både tenkt, vurdert og takket ja til tilbudet om landslagsjobben – som han også gjorde i november 2009.

Den gangen var han trener i FCK, og gjorde en avtale med NFF om at Egil «Drillo» Olsen skulle lede laget i den påtroppende EM-kvalifiseringen, samt i mesterskapet 2012 dersom Norge kvalifiserte seg for det.

Hvis ikke skulle Solbakken tiltre 1. januar 2012.

– Jeg er litt overrasket over at jeg sitter her. Men det var et naturlig steg videre i karrieren. Jeg er veldig beæret for å ha blitt vist den tilliten. Jeg gleder meg veldig, sa han under en felles pressekonferanse med Drillo.

Men våren 2011 endret alt seg. Bundesliga-klubben Köln ønsket seg Solbakken som ny trener, og nordmannen selv lot seg friste. Det resulterte i en tidvis hissig konflikt mellom NFF og Solbakken, blant annet på grunn av hva forbundet krevde i kompensasjon.