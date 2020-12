Ti fornøyelige fakta om de største julefilm-klassikerne

Førjulstiden og romjula blir ikke helt det samme uten julefilmer, det kan man trygt slå fast. Selv om det stadig kommer nye tilskudd i samlingen som gir den ultimate julestemningen, er det likevel noen klassikere som troner øverst år etter år - generasjon etter generasjon.

Selv om vi ser dem igjen og igjen, vet vi likevel ikke alt om dem. Her kommer derfor noen artige opplysninger du kan briljere med under familiens filmstund.

Ikke ekte

1. Sort-hvitt-filmen som Kevin McCallister, spilt av Macaulay Culkin, bruker til å lure både pizzabud og skurker i «Alene hjemme» er ikke ekte.

«KEEP THE CHANGE: ... ya filthy animal!». En legendarisk setning fra gangsteren Johnny i sort-hvitt-filmen i «Alene hjemme». Foto: Skjermdump fra «Alene hjemme»

Sjokkerende, vi vet, men filmen «Angels with Filthy Souls» ble laget kun for filmens skyld. Det røper regissør Chris Columbus i et intervju med Insider.

Hatet dansescene

UTE AV KOMFORTSONEN: Hugh Grant skjulte godt at han ikke likte å danse i «Love Actually» Foto: Landmark Media / Alamy

2. Hugh Grant hatet den legendariske dansescenen i «Love Actually». Ifølge Radio Times, forteller skuespilleren i BBC Two-dokumentaren «Hugh Grant: A Life on Screen» at han unngikk å møte opp til øvinger, noe regissør Richard Curtis bekrefter.

Curtis røper samtidig at de utsatte filmingen av dansescenen til siste dag av innspillingen. Vi priser oss lykkelige for at den ble med, eller hva?

3. I filmen «Elf» fra 2003, var hovedrollen Buddy tiltenkt noen helt andre enn Will Ferrell. Utenkelig nå, men ifølge IMDBs trivia om filmen, skulle rollen egentlig gå til Jim Carrey da manuset ble skrevet i 1993.

BUDDY: Will Ferrell i rollen som alven Buddy i «Elf». Foto: Stella Pictures / ddp images

Ekte nettside

4. Nettsiden som Amanda (Cameron Diaz) og Iris (Kate Winslet) brukte for å bytte hus i «The Holiday», er (og var også den gangen i 2006) en ekte hjemmeside. Homeexchange.com har siden 90-tallet gjort det mulig å bytte hjem med fremmede.

Det sies også, i alle fall ifølge IMDBs filmtrivia, at interessen for såkalt «house swapping» ble så stor etter premieren, at engelsk politi så seg nødt til å advare mot trenden i frykt for en økning i ID-tyveri og drap. Æææh!

Hyllest til egen barndom

5. Dette er kanskje ikke noe man tenker over, men det er dog verdt å nevne. Helt i starten av filmen «Polarekspressen» sier konduktøren adressen 11344 Edbrooke. Og det er ikke en tilfeldig adresse, ifølge nettstedet Mental Floss. Dette er nemlig adressen til regissør Robert Zemeckis' barndomshjem i Chicago. En beskjeden hyllest der, altså. Fiffig!

6. Jim Carrey er legendarisk som den gretne, grønne Grinchen i filmen med samme navn, men visste du at kostymet han brukte i filmen er lagd av jak-hår, som er farget grønne og sydd inn i en spandexdrakt? Ikke? Nå gjør du det. Ifølge Screen Rant måtte Carrey tilbringe 92 dager i drakten – det høres jo litt ... klamt ut.

JAK-KLEDD: Jim Carrey som Grinchen i filmen med samme navn. Foto: Landmark Media / Alamy

7. I et intervju med WhoSay forteller skuespilleren Chevy Chase at han brakk lillefingeren under innspillingen av klassikeren «Hjelp, det er juleferie!» fra 1989. Uhellet skjedde da karakteren hans, Clark Griswold, får et sinneutbrudd på grunn av en feilslått julelystenning og tar ut frustrasjonen på juledekorasjonene.

8. I filmen «Nå er det jul - igjen», spiller Tim Allen rollen som Scott Calvin, mannen som må ta julenissens plass på julaften etter å ha skremt den ekte julenissen og fått ham til å forsvinne. Men det var ikke dermed sagt at Allen skulle være hovedrolleinnehaver. Ifølge nettstedet Mental Floss, ble også Tom Hanks og Tom Selleck vurdert til rollen.

ANNEN JULENISSE? Prøv å se for deg Tom Hanks eller Tom Selleck som julenisse i stedet for Tim Allen. Foto: Stella Pictures / ddp images

9. Når prinsen i Norges-favoritten «Tre nøtter til Askepott» løftes av kvinnen kledt i rødt på slottsballet, er reaksjonen hans autentisk. Løftet var nemlig improvisert, ifølge IMDBs trivia, og skuespiller Pavel Trávníček ble svært overrasket.

Filmen ble også «pusset opp» til bedre videokvalitet for fem år siden, se forskjellen på ny og gammel versjon i videovinduet øverst i saken.

10. «Reisen til julestjernen» fra 1976, hvor Hanne Krogh spiller hovedrollen som Sonja, er også en slager på morgenkvisten julaften. Men visste du at Kroghs datter spiller samme rolle i Folketeaterets oppsetning? Amalie Krogh Sundbø debuterte i rollen som Sonja fjor, og har vokst opp med julefilmen. I fjor røpte hun imidlertid til NRK at hun ikke visste at moren spilte Sonja før hun var åtte år gammel.