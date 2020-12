Jeg kan ikke huske sist gang jeg gikk på do uten å ta med iPhonen min. Og det høres helt sykt ut.

Generasjon Z er oss som ble født fra slutten av nittitallet, også kalt digitalt innfødte. Den første generasjonen som er oppvokst med sosiale medier. Vi bruker nesten like mye tid på den digitale versjonen av oss selv som den virkelige.

Guro Halleraker er programleder i TV 2-serien «Ekte». Foto: TV 2

En generasjon med rekordkort oppmerksomhetstid. En generasjon som er mer engstelig, mer skjør og mer deprimert. På samme måte som foreldre gir barn i baksetet en iPad for at de skal sitte stille, tyr vi ungdom til vår digitale smokk når vi føler oss ensomme eller usikre, og ødelegger for vår egen evne til å takle det selv.

Til og med sexen vår har blitt digital. Pornotallene går opp, og vi debuterer senere seksuelt.

Under forarbeidet til TV 2-serien «Ekte» besøkte vi flere videregående skoler for å snakke med ungdom om hvilke temaer som opptar dem. Seks av disse temaene har blitt til seks episoder av «Ekte». Nå ser jeg at alle episodene på en eller annen måte handler om sosiale medier.

Å lage en serie som er ment å treffe min egen generasjon, virket først som en enkel oppgave, helt til jeg innså hvem vi egentlig er. Min generasjon er dopet. Og dopet vårt er digital bekreftelse.

Sosiale medier har forenklet livene våre på mange måter. Plattformene hjelper oss til å ha kontakt med de vi ikke kan møte så ofte. Teknologien er ikke farlig i seg selv, men overdosene og avhengigheten kan være det. For jeg, en helt vanlig representant for generasjon Z, sitter og glor 3,5 timer på mobilen hver eneste dag. Det er totalt et døgn på telefonen i uken!

Vi er så altfor godt klar over at mobilen er en tidstyv, men likevel klarer vi ikke å holde oss unna. Algoritmene gjør oss fullstendig oppslukt.

I første episode av «Ekte» møter jeg Christine, som lever av å selge nakenbilder- og videoer av seg selv til fremmede på nett. Hun er 29 år, og har bestemt seg for at dette er noe hun ønsker å drive med.

Men muligheten for å lage pornografisk innhold fra sitt eget soverom, er også blitt tilgjengelig for alle jenter og gutter over 18 år. Det synes jeg er skremmende.

Vi er den første generasjonen som er oppvokst med sosiale medier. Derfor er det så viktig at vi klarer å sette grenser for oss selv. For det er det ingen andre som kommer til å gjøre for oss.

