I helgen kan du trolig bruke skiene – men én ting bør du være obs på

Både StormGeo og Meteorologisk institutt har troen på skiføre i deler av Norge i helgen:

– Den første vintermåneden desember har begynt å levere varene i fjellet. I helgen blir det gode muligheter for å få seg sesongens første skitur, lyder en Twitter-melding fra Meteorologisk institutt torsdag.

Den første vintermåneden desember har begynt å levere varene i fjellet ❄️ I helgen blir det fremdeles litt spredt snø og gode muligheter for å få seg sesongens første skitur🎿 pic.twitter.com/nd3FtYmpBU — Meteorologene (@Meteorologene) December 3, 2020

Først snø, så usikkert

Vakthavende meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo sier til TV 2 at fjellområdene i Agder, Telemark og Buskerud er blant områdene som får mest:

– Det blir en del snø der inn mot helgen. Neste uke er litt mer usikkert der, med tanke på hvordan temperaturen ender opp, og om det kanskje blir for mildt sier hun.

Samtidig trenger en heller ikke reise så høyt opp for å finne snøen.

– Jeg sjekket nettopp, og ser blant annet at til og med Holmenkollen har fått litt snø. Samtidig er det jo «grønt» nede mot sentrum, sier hun.

– I ytre strøk i for eksempel Agder ligger snøgrensen nå på rundt 500 meter, og en del lavere, ned mot 200 meter, om kveldene. I indre strøk blir det stort sett snø og sludd, sier Ynnesdal.

Starter sesongen

Ved Hovden alpinsenter snør det også torsdag, forteller daglig leder Sture Bodahl-Pilegård.

– Det er begynt så smått, og det ser vi på med glede. Vi har produsert mye snø selv, og hadde greid oss med det, men en bonus fra himmelen er vi fornøyde med, sier han til TV 2.

Alpinsenteret åpner sin sesong lørdag, og vil frem mot jul holde åpent i helgene. Etter det holder senteret åpent hver dag til uti mai.

Han forteller at skisenteret har et godt samarbeid med kommunen om smitteforebygging, og at de har bemannet opp for å passe på.

– Vi er rigget for å ta i mot en god porsjon mennesker. Vi skal ikke bli tatt på sengen, sier Bodahl-Pilegård.

Sur vind

Men om man velger å ta på seg skiene ber Ynnesdal deg være obs på en ting:

– Vinden kan være litt utfordrende. Det gjelder for det meste på Sørlandet, men også i områder som Hardangervidda, der det kan bli helt opp mot liten og stiv kuling. Der vil det roe seg mot slutten av helgen da.

– Snø og mye vind gir dårlig sikt, og det er ikke vits å begi seg ut på tur i slikt, i alle fall høyt oppi fjellet der det eksempelvis er lite trær, sier hun.

Ifølge langtidsvarselet til StormGeo vil det i helgen trolig for det meste være opphold på Vestlandet og i Trøndelag i helgen, men noe nedbør lørdag. I Nord-Norge er det meldt en del regn i indre strøk.