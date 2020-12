Kompani Lauritzen-kjendis har over 21 millioner kroner i formue

Etablerte programledere, ferske kompanirekrutter, Skal vi danse-deltakere og forpaktere som lever 100 år tilbake i tid.

TV 2 har gjort et dypdykk i hva 2020s nye og gamle TV-profiler tjente det foregående skatteåret.

OBS: Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.

Best betalte programleder

I fjor var det Fredrik Skavlan (54) som toppet listen vår over best betalte programledere, med en inntekt på hele 10.564.504 kroner og en formue på 37.176.586 kroner. Fem millioner kroner under lå 71 grader nord-programlederen Tom Stiansen med en inntekt på 5.542.812 kroner.

I år som i fjor ser vi igjen TV 2-programlederen Skavlan på topp, med et inntektshopp på over 10.000.000.

Over 16 millioner kroner bak ligger Panelet-programleder Vegard Harm med 4.236.792 kroner i inntekt.

Programledere - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Fredrik Skavlan Oslo 20 ‍989 ‍815 (f. 1966) Inntekt 20,989,815 Skatt 6,867,339 Formue 32,976,111 2 Vegard Harm Antonsen Sandefjord 4 ‍236 ‍792 (f. 1996) Inntekt 4,236,792 Skatt 2,020,262 Formue 4,042,990 3 Anne Sandvik Lindmo Oslo 2 ‍521 ‍167 (f. 1970) Inntekt 2,521,167 Skatt 865,016 Formue 5,806,018 4 Thomas Numme Oslo 2 ‍403 ‍533 (f. 1970) Inntekt 2,403,533 Skatt 812,835 Formue 0 5 Anders Hoff Oslo 2 ‍161 ‍400 (f. 1976) Inntekt 2,161,400 Skatt 1,000,430 Formue 3,044,745 6 Bård Tufte Johansen Oslo 2 ‍042 ‍853 (f. 1969) Inntekt 2,042,853 Skatt 797,010 Formue 1,024,126 7 Tom Stiansen Oslo 1 ‍719 ‍645 (f. 1970) Inntekt 1,719,645 Skatt 690,335 Formue 14,786,793 8 Harald Johnstein Rønneberg Oslo 1 ‍702 ‍508 (f. 1973) Inntekt 1,702,508 Skatt 686,360 Formue 7,723,930 9 Erik Solbakken Oslo 1 ‍625 ‍399 (f. 1984) Inntekt 1,625,399 Skatt 559,984 Formue 1,290,168 10 Katrine Moholt Nannestad 1 ‍542 ‍056 (f. 1973) Inntekt 1,542,056 Skatt 649,579 Formue 2,254,371 11 Mads Andre Hansen Lier 1 ‍515 ‍225 (f. 1984) Inntekt 1,515,225 Skatt 524,525 Formue 0 12 Helene Hokholt Olafsen Oslo 1 ‍489 ‍554 (f. 1990) Inntekt 1,489,554 Skatt 633,071 Formue 0 13 Marte Bratberg Oslo 1 ‍390 ‍979 (f. 1989) Inntekt 1,390,979 Skatt 611,289 Formue 0 14 Silje Sandmæl Bærum 1 ‍344 ‍808 (f. 1978) Inntekt 1,344,808 Skatt 569,259 Formue 4,552,711 15 Hallgeir Kvadsheim Oslo 1 ‍064 ‍447 (f. 1970) Inntekt 1,064,447 Skatt 458,267 Formue 0 16 Øyvind Pros Mund Oslo 1 ‍004 ‍089 (f. 1965) Inntekt 1,004,089 Skatt 389,581 Formue 0 17 Katarina Flatland Dobloug Oslo 993 ‍417 (f. 1989) Inntekt 993,417 Skatt 364,104 Formue 262,482 18 Katarina Flatland Dobloug Oslo 993 ‍417 (f. 1989) Inntekt 993,417 Skatt 364,104 Formue 262,482 19 Magne Gundersen Bærum 954 ‍763 (f. 1961) Inntekt 954,763 Skatt 377,354 Formue 0 20 Morten Hegseth Trondheim 915 ‍607 (f. 1986) Inntekt 915,607 Skatt 342,411 Formue 0 21 Tiril Sjåstad Christiansen Oslo 902 ‍983 (f. 1995) Inntekt 902,983 Skatt 344,312 Formue 1,100,356 22 Niklas Johansen Baarli Oslo 875 ‍185 (f. 1989) Inntekt 875,185 Skatt 349,292 Formue 0 23 Stian Blipp Oslo 796 ‍029 (f. 1990) Inntekt 796,029 Skatt 316,395 Formue 0 24 Lene Visthoff Drange Oslo 736 ‍762 (f. 1991) Inntekt 736,762 Skatt 291,269 Formue 0 25 Gaute Grøtta Grav Horten 594 ‍534 (f. 1979) Inntekt 594,534 Skatt 219,435 Formue 0 26 Cecilie Lynum Oslo 560 ‍125 (f. 1966) Inntekt 560,125 Skatt 195,134 Formue 0 27 Solveig Kloppen Oslo 481 ‍622 (f. 1971) Inntekt 481,622 Skatt 193,083 Formue 6,970,023 28 Triana Iglesias Holten Oslo 334 ‍441 (f. 1982) Inntekt 334,441 Skatt 122,602 Formue 0 29 Robert Conrad Kokkinn Speare Oslo 18 ‍544 (f. 1975) Inntekt 18,544 Skatt 14,701 Formue 3,366,782

Kan danse hele veien til banken

Blant årets Skal vi danse-deltakere er det ikke unaturlig at det er store variasjoner i inntekt og formue.

Skilegenden Thomas Alsgaard (48), som tok en pen fjerdeplass i dansekonkurransen, stod i fjor oppført med en formue på 9.023.516 kroner, mens inntekten lå på 214.524 kroner.

For skatteåret 2019 ser vi at Alsgaard, som tidligere i høst fortalte TV 2 om sin «hemmelige» karriere, er den deltakeren som står oppført med den høyeste formuen på 7.755.838 kroner.

Likevel er det Synnøve Skarbø (50) som topper inntektslisten med 3,5 millioner kroner.

Skal vi danse - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Synnøve Skarbø Oslo 3 ‍557 ‍415 (f. 1970) Inntekt 3,557,415 Skatt 1,673,673 Formue 1,448,146 2 Kristin Elisabeth Linde Gjelsvik Oslo 1 ‍904 ‍227 (f. 1986) Inntekt 1,904,227 Skatt 891,593 Formue 0 3 Siri Kristiansen Vestby 1 ‍738 ‍708 (f. 1978) Inntekt 1,738,708 Skatt 697,726 Formue 0 4 Marte Bratberg Oslo 1 ‍390 ‍979 (f. 1989) Inntekt 1,390,979 Skatt 611,289 Formue 0 5 Michael Andreassen Oslo 1 ‍345 ‍381 (f. 1972) Inntekt 1,345,381 Skatt 573,720 Formue 0 6 Agnete Sofie Monadatter Husebye Oslo 733 ‍401 (f. 1996) Inntekt 733,401 Skatt 259,529 Formue 0 7 Merete Lingjærde Asker 670 ‍283 (f. 1962) Inntekt 670,283 Skatt 259,748 Formue 0 8 Andreas Solberg Wahl Oslo 620 ‍919 (f. 1983) Inntekt 620,919 Skatt 240,844 Formue 0 9 Birgit Lovise Røkkum Skarstein Oslo 532 ‍276 (f. 1989) Inntekt 532,276 Skatt 221,284 Formue 5,145,818 10 Thomas Alsgård Nannestad 427 ‍941 (f. 1972) Inntekt 427,941 Skatt 197,513 Formue 7,755,838 11 Trine Karina Dehli Cleve Skedsmo 395 ‍989 (f. 1960) Inntekt 395,989 Skatt 162,869 Formue 0 12 Hinault Nathan Kahungu Oslo 265 ‍678 (f. 1996) Inntekt 265,678 Skatt 85,355 Formue 0 13 Fred René Buljo Oslo 151 ‍217 (f. 1988) Inntekt 151,217 Skatt 43,829 Formue 580,650

Farmen-utfordrer med 13 millioner

Per Gunvald Hagen (45) nylig ble kåret til vinner av Farmen 2020. I 2019s skattelister ser vi at 45-åringen også topper listen over høyest inntekt blant årets forpaktere.

Utfordreren Asle Kirkevoll (68) fra Geilo fortalte til TV 2 i høst at han solgte flere mål med tomt for over 20 millioner kroner i 2016.

På listene fra skatteåret 2019 står 68-åringen oppført med hele 13.384.691 kroner i formue, mens inntekten viser 445.276 kroner.

Farmen - Kjendislister # Navn Kommune Inntekt 1 Per Gunvald Haugen Gjerstad 670 ‍092 (f. 1975) Inntekt 670,092 Skatt 247,424 Formue 0 2 Nils Robert Robertsen Kvalvik Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki 590 ‍498 (f. 1980) Inntekt 590,498 Skatt 190,302 Formue 0 3 Marianne Lambersøy Stavanger 522 ‍961 (f. 1971) Inntekt 522,961 Skatt 190,861 Formue 336,835 4 Asle Kirkevoll Hol 445 ‍276 (f. 1957) Inntekt 445,276 Skatt 258,433 Formue 13,384,691 5 Lene Egeland Hogstad Flekkefjord 436 ‍801 (f. 1975) Inntekt 436,801 Skatt 142,989 Formue 0 6 Mathias Scott Pascual Oslo 430 ‍612 (f. 1992) Inntekt 430,612 Skatt 135,039 Formue 0 7 Olav Harald Ulstein Sykkylven 374 ‍361 (f. 1963) Inntekt 374,361 Skatt 140,324 Formue 0 8 Karianne Kopperstad Herøy i Møre og Romsdal 358 ‍610 (f. 1992) Inntekt 358,610 Skatt 115,413 Formue 0 9 Terje Jostein Grav Hobøl 350 ‍740 (f. 1961) Inntekt 350,740 Skatt 165,002 Formue 776,277 10 Sanna Khursheed Stavanger 309 ‍509 (f. 1988) Inntekt 309,509 Skatt 98,534 Formue 929,862 11 Kjetil Kirk Oslo 286 ‍370 (f. 1993) Inntekt 286,370 Skatt 102,931 Formue 0 12 Daniel Viem Årdal Steinkjer 270 ‍912 (f. 1989) Inntekt 270,912 Skatt 84,013 Formue 0 13 Karianne Amlie Wahlstrøm Oslo 165 ‍281 (f. 1991) Inntekt 165,281 Skatt 49,239 Formue 44,316 14 Karianne Vilde Wølner Drammen 164 ‍282 (f. 1994) Inntekt 164,282 Skatt 55,780 Formue 0 15 Wiktoria Rønning Aurskog-Høland 115 ‍191 (f. 1997) Inntekt 115,191 Skatt 29,697 Formue 19,508 16 Thor Haavik Bergen 109 ‍351 (f. 1994) Inntekt 109,351 Skatt 20,391 Formue 918,351 17 Sindre Lutdal Nyeng Tromsø 51 ‍068 (f. 1997) Inntekt 51,068 Skatt 6,525 Formue 0 18 Raymond Røskeland Osterøy 25 ‍345 (f. 1983) Inntekt 25,345 Skatt 763 Formue 0 19 Tove Moss Lohne Sandnes 1 ‍165 (f. 1985) Inntekt 1,165 Skatt 0 Formue 754,998 20 Inger Cecilie Huseby Grønnerød Halden 0 (f. 1973) Inntekt 0 Skatt 84,586 Formue 0

På topp med 21 millioner kroner

Kompani Lauritzen var en seersuksess i 2020, og i snitt benket nær 1,2 millioner seg foran skjermen hver lørdag for å se 14 ferske rekrutter bli til fullverdige kompanijegere og finalister.

Blant årets deltakere finner vi mange store og kjente navn, men det er programleder og «kaptein» Kristian Ødegård (46) som har gjemt unna flest sedler i madrassen. Ødegård sto i fjor oppført med en formue på hele 21.179.355 kroner, mens inntekten for 2018 var 2.892.045 kroner.

De ferske tallene for 2019 viser at Huskestue-programlederen tjente litt mer i fjor enn i 2018. I tillegg har formuen steget til 21.787.601 kroner.