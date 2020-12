Diplom-Is endrer logoen: – Skjønner ikke hva som provoserer

– Dette må jeg si er ganske pussig. Er det egentlig noen som har reagert på denne logoen? Er det noen inuitter som har blitt støtt, spør han overfor TV 2.

Onsdag varslet Diplom-Is at de endrer logoen, og skroter deres velkjente «Eskimonika».

Selskapets markeds- og produktutviklings-direktør Anne Borgen Sturød bekrefter dette overfor Kampanje.

OMDØMMEEKSPERT: Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania Foto: Jan Kåre Gåsemyr

– Vi ønsker ikke å støte noen eller å bruke urfolk på den måten, sier hun.

«Eskimonika», som har hatt på seg selskinnsdrakt inspirert av urfolket på Grønland helt siden 1936, skal fra nå av bare hete «Diplom-Is-jenta».

Antrekket er blitt byttet ut med vinterjakke og lue.

NY LOOK: Slik ser Diplom-Is' nye logo ut. Foto: Diplom-Is

– Sånn er det blitt

Trond Blindheim sier til TV 2 at det er flott at store selskaper som Diplom-Is har hørt på kritikken, men at denne kritikken må ha kommet fra en liten prosentdel av befolkningen.

– Jeg tipper at 95 prosent av befolkningen ikke har brydd seg. Det er veldig bra at et så stort selskap tilpasser seg kritikk, men kritikken i dette tilfellet har kommet fra en liten gruppe som er opptatt av identitetspolitikk, sier han.

Blindheim klør seg i hodet.

– Sånn er det blitt. Fra nå av blir det bare Hennig-Olsen på meg, sier han og ler.

Han sier at han alltid har syntes at «Eskimonika» var en flott figur og logo, og han ikke forstår hvordan noen kan bli støtt av dette.

– Det er jo verre med logoen på Joika-boksen, hvor de latterliggjør samer. Det skjønner jeg godt folk reagerer på. Men hva som er støtende med «Eskimonika» har jeg vansker med å forstå, sier han.

NYTT NAVN: Toro endret navnet på sin sukkerkulør for å være proaktive. Foto: Marit Rasmussen/NTB

Fjernet Negro og Black Boy

I 2007 endret Toro navnet på sin sukkerkulør, «Negro», og i 2010 fikk Toros krydderserie «Black Boy» nytt navn. Nå heter den bare «Toro Krydderiet».

I april varslet Hatting at de skal fase ut tegningen av en mann fra det amerikanske urfolket på sine hamburger- og pølsebrød med navnet «Høvding».

Tidligere i år ble gjenbruksappen Tise hudflettet etter et Joika-stunt, hvor den velkjente Joika-logoen ble brukt.

– Dette er et kaldt gufs fra 60-tallet og spiller på alle fordommer som finnes mot samer. Vi har i mange år kjempet for at Nortura skal endre Joika-logoen, og så dukker logoen opp i en kleskolleksjon på Tise. Jeg er i utgangspunktet utrolig glad i Tise, men dette er utrolig skuffende, sa leder av kulturavdelingen i Samerådet, Christina Hætta, til TV 2.

SKROTES OGSÅ: Den velkjente Joika-logoen forsvinner. Foto: Nortura

Fjerner Joika-logo

Tidligere i år måtte flere selskaper i Norge svare for bruken av urfolk i merkevarene sine.

Nortura varslet en omlegging av navn og logo på sine Joikakaker.

Nortura har brukt navnet og logoen i 60 år.

– Det første vi kommer til å gjøre er å ta vekk illustrasjonen av den samiske gutten. Vi vil trenge mer tid på å endre selve navnet, som vil skje gradvis for å tilvenne forbrukeren til et nytt navn, skrev merkevaredirektør i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs, i en pressemelding.