Ber om ny forklaring fra DNA-ekspert i Osen-saken

Etter to uker i Bergen tingrett ble ble den omfattende rans- og voldssaken avsluttet i Bergen tingrett i midten av november.

Nå har påtalemyndigheten bedt om et såkalt reassumeringsmøte, noe som sjelden skjer i norske straffesaker.



Det betyr at påtalemyndigheten mener at et vitne må komme med ytterligere opplysninger før dommen kan avsies. Dette har de fått medhold av retten til å gjøre.

DNA-ekspert kalles inn

Formålet er å høre ytterligere vitneforklaring fra spesialingeniør Eirik Natås Hanssen ved Oslo universitetssykehus. I rettssaken var Natås Hansen inne som vitne, i kraft av sin rolle som ekspert på rettsgenetikk i straffesaker.

Hans vitneforklaring handlet i stor grad om DNA-bevis og hvilke DNA-bevis som finnes i saken.

Aktor i saken, politiadvokat Jørgen Henriksen, har ikke svart på TV 2s henvendelser torsdag morgen.

TV 2 har vært i kontakt med Reidar Osen som sier at han overhode ikke vil kommentere saken.

Rettsmøtet for den nye vitneforklaringen skjer fredag morgen.

