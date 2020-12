Den ene er allerede ute hos forhandlerne – og levert ut til de første norske kundene.

Den andre har blitt forsinket til 2021 – men allerede i neste uke skal vi i Broom få teste den på norske veier.

Volvo XC40 P8 og Ford Mustang Mach-E er to av de største bilnyhetene akkurat nå. Det er enorm interesse rundt disse to i elbil-landet Norge.

Det merker naturligvis også vi i Broom. Og nå er vi klare for å hjelpe alle som lurer på noe rundt disse to:

Fritt frem

– Her er det bare å sende inn spørsmål. Så skal vi gjøre så godt vi kan for å svare, forteller Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Mustang Mach-E får vi så tidlig at det er noen restriksjoner rundt hva vi kan fortelle om. Her er det nemlig sperrefrist på det som gjelder kjøreinntrykk. Dette må vi dermed komme tilbake til etter 15. desember. Men for alt annet er det fritt frem.

Fords nye elbil Mustang Mach-E har allerede vært en snartur i Norge. Men ingen har fått teste den ennå.

Hjelpe så mange som mulig

– Lurer du på om det er tilstrekkelig plass til ungene i baksetet? Om det er nok USB-uttak til hele familien? Hvordan infotainmentsystemet fungerer? Om du kan ha ski på taket eller trekke henger? Her er det bare å spørre! Jeg kan kanskje ikke love at vi klarer å svare på alt, men vi skal i alle fall gjøre vårt aller beste, sier Møller Johnsen.

– Hvordan går man konkret frem?

– Her er det flere veier til målet! Du kan enten sende e-post til redaksjonen@broom.no eller stikke innom Facebook-siden vår og poste der. Vi kommer også til å ta en titt i kommentarfelt hvor dette innlegget blir postet. Målet er å hjelpe så mange som mulig, avslutter redaksjonssjefen.

Det har allerede kommet et betydelig antall av elektriske XC40 til Norge, etterspørselen har vært svært stor.

