Nakstad om hurtigtester: – Vil være i bruk i løpet av et par uker

Over en million hurtigtester vil tas i bruk om et par uker i landets kommuner. Sykehjem er ett av stedene kommunene vil kunne ta testene i bruk.

Stadig rapporteres det om at smitten har spredt seg til et nytt sykehjem i Norge, inn til landets sårbare innbyggere.

– Det vi har vært aller mest redd for har nå skjedd, sa kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum, da smitte ble avdekket på flere av kommunens sykehjem i november.

Smitten kommer gjerne inn med en ansatt som ikke har symptomer. Når første person får merkbare symptomer, tar det to eller tre dager før testen komme tilbake positiv. Det betyr at når smitten først oppdages er utbruddet allerede stort.

Torsdag skal helse- og omsorgsminiser Bent Høie og assisterende helsedirektør Espen Nakstad orientere om bruk av nye hurtigtester, som et verktøy for å avdekke smitte tidligere.

– Sykehjem er et av stedene det vil bli mulig for kommunene å bruke hurtigtester, sier Nakstad til TV 2.

Sprer seg raskt

At konsekvensene blir store når smitten først sprer seg til sykehjem, er bakgrunnen for at sykehjem er ett av stedene kommunene kan bruke hurtigtester.

– Smitte som kommer inn på sykehjem sprer seg raskt og bidrar til alvorlig sykdom og død hos beboere. Det vanskeliggjør også tilbudet til de eldre og medfører at mange blir enda mer isolert enn de allerede er, sier Nakstad.

Han forteller at kommunene vil få stor valgfrihet når det kommer til hvor og når testene skal brukes.

– Hurtigtester vil kunne bli et supplement til ordinære tester som analyseres i laboratorium. De kan brukes i hele landet i ulike situasjoner der man trenger raskt prøvesvar. Vi vil spesifisere hvilke situasjoner nærmere i detalj ovenfor kommunene, sier Nakstad.

Over en million tester

Oslo kommune har hatt et testprosjekt med bruk av hurtigtester i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Nå skal over en million hurtigtester sendes til landets kommuner, melder Helsedirektoratet (HD). De blir fordelt etter kommunenes folketall.

En antigen hurtigtest, som viser resultatet etter 15 minutter, og en PCR-test, som må sendes til laboratorium for analyse, er de to testene som skal rulles ut.

– Rett test må velges til rett bruk. PCR-test er den mest presise testen for SARS-Cov-2. Den anbefales hvis laboratoriet kan gi svar innen 24 timer, eller hvis svartiden ikke er avgjørende. Antigen hurtigtest kan brukes når det er behov for raske testsvar, skriver Helsedirektoratet.

Spesielt viktig er dette ved smitteoppklaring i forbindelse med utbrudd. I en del tilfeller anbefales PCR-test i tillegg til hurtigtest.

– Det er viktig å fortelle dem som blir testet at svaret på en test er et øyeblikksbilde. Man kan være smittet selv om testen er negativ og man skal være i karantene hvis en er nærkontakt eller pålagt karantene av andre årsaker, understreker HD.

Tiden det tar fra man blir utsatt for smitte til man utvikler symptomer er typisk fem dager.

I bruk om et par uker

Espen Nakstad forteller at hurtigtestene blir viktig for å begrense smitte generelt i samfunnet.

– Hvis man raskt får identifisert smitteførende personer blir det mye lettere å begrense smitteutbruddet. Det gjelder i alle situasjoner der det pågår smittespredning, sier han.

– Hvor raskt forventer dere at hurtigtestene kan tas i bruk?

– Hurtigtestene vil nok være i bruk mange steder i Norge i løpet av et par uker, sier den assisterende helsedirektøren.

Hyppigere testing av ansatte

FHI ser også alvorlig på at smitten sprer seg på sykehjem, og vil ha mer testing av sykehjemsansatte i områder med mye smitte.

På en pressekonferanse om koronasituasjonen anbefalte avdelingsleder Line Vold at sykehjemspersonell i kommuner med mye smitte, tilbys koronatester hver uke, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

– Dette gjelder også for ansatte som har vært på steder med høy smittespredning de siste ti dagene, opplyste Vold.

Jevnlig testing av ansatte i sykehjem er et tiltak som også er anbefalt av det Europeiske smitteverninstituttet ECDC.

Testing av besøkende i sykehjem anbefales fortsatt ikke, for dem gjelder fortsatt kravet om avstand under hele besøket.

FHI opplyser at det kan ta tid å komme i gang med hyppigere tester, særlig i de store kommunene.