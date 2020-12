Saken som ryster Sverige – mor ikke lenger mistenkt

Tidligere denne uken ble en sterkt medtatt mann funnet i en leilighet i Stockholm. Torsdag blir det klart at politiet ikke lenger mistenker moren for lovbrudd.

Tidligere denne uken ble en kvinne i 70-årene pågrepet i Sverige, mistenkt for å ha holdt sønnen innesperret i en leilighet i Stockholm i flere tiår. Onsdag ble hun løslatt, og mistanken mot henne er svekket.

Torsdag formiddag blir det klart at hun ikke har status som mistenkt lenger.

Tidligere denne uken fant søsteren det hun omtalte som sin sterkt underernærte bror svært medtatt, tannløs og med store sår på kroppen.

Peker på faren

– Ingen har trodd på meg. Ingen, sier hun til Dagens Nyheter, og forteller at hun har forsøkt å slå alarm i flere år.

Hun har fortalt at broren, som er i 40-årene, ikke ble holdt fysisk innesperret, men at moren har styrt ham «som en sektleder». Svenske medier har tidligere denne uken fortalt at sønnen brått forsvant fra skolen og resten av samfunnet da han gikk i syvende klasse.

En annen kvinne, som ifølge avisen Aftonbladet har hatt tett kontakt med familien siden 70-tallet, blant annet i rollen som barnevakt da hun var tenåring, mener det er familiefaren som er roten til problemene.

– Det her begynte allerede på 70-tallet. Og det finnes flere ofre enn sønnen i det her, sier hun.

Hun mener faren ønsket å beskytte sønnen sin fra omverden, og sørget for at han hadde minst mulig kontakt med blant annet myndighetene.

– Holdt vakt med luftgevær

– Han kunne stå på ballkongen med luftgevær og passe på at ingen fikk komme inn i leiligheten. Alle kjente ham her i området. Hadde han hatt muligheten til å holde ham borte fra skolen, så hadde han gjort det, sier hun.

Til avisen sier kvinnen at faren ble mistroisk til samfunnet etter tapet av et barn kort tid før den mye omtalte sønnen ble født. Hun beskriver flere tilfeller av bisarr oppførsel.

– Han bar alle møblene ut i skogen og satte fyr på dem. Det ble snakket mye om her i området, det ble også omtalt i avisen, sier hun.

– Brøt ned begge to

Ifølge kvinnen ble møblene erstattet med madrasser. Faren døde på 90-tallet, og det er i etterkant av dette at moren skal ha startet isolasjonen sammen med sin sønn. Det er fortsatt ukjent hvorfor skolen ikke reagerte.

– Hun er nok også et offer. Hun gjorde som faren sa til henne. Han brøt ned begge to. Siden fortsatte hun isoleringen fra samfunnet, sier den tidligere barnevakten.

Søsteren som først meldte om saken forteller en lignende historie:

– Da han døde trodde alle i slekten at mamma endelig ville bli fri fra alt. Men det er ikke så rart at hun hadde psykiske problemer fra alle årene. Hun sa til alle at vi bare ville være i fred og ikke ha noen kontakt. At vi ikke orket julaften, fødselsdag og annet, uttalte hun tidligere denne uken.

Observert ute

Hun synes også at bildet på sønnen som innesperret er misvisende:

– Han har vært ute. I sommer så jeg ham spille fotball på fotballbanen på kveldene. Vi sa hei til hverandre, men ikke mer. Han kunne komme og gå fra leiligheten. Men jeg er overbevist at at han har vært veldig avhengig av moren, sier hun.

Ifølge Aftonbladets opplysninger har flere andre også observert mannen på butikken. Han har vært uføretrygdet siden 2001, skriver avisen. Sønnen er fortsatt innlagt på sykehus, og ble operert tidligere denne uken. Han er blitt avhørt.

Torsdag formiddag forteller Emma Olsson i påtalemyndigheten at moren ikke lenger er mistenkt for lovbrudd:

– Under disse dagene vi har jobbet med saken, og kvinnen har vært pågrepet, har vi egentlig ikke funnet noen beviser som styrker det at det foreligger noen lovbrudd, sier hun til Aftonbladet.