Derfor vil ikke Raymond avsløre hvordan jula blir i Oslo

Onsdag kom regjeringen med nye nasjonale anbefalinger for hvordan vi skal gjennomføre julen i år.

På pressekonferansen ble det klart at regjeringen anbefaler å ha maks ti gjester to ganger i julen.

Men, i kommuner med høyt smittetrykk er det sjanse for at reglene blir strengere enn dette, slik som for eksempel i Oslo.

Smittetallene er sjefen

– I Oslo er det andre regler som gjelder. En må være forberedt på at her må det være strengere regler gjennom julen, sa helseminister Bent Høie under pressekonferansen.

Byrådsleder Raymond Johansen skrev i et Facebook-innlegg onsdag at det er smittetallene som er «sjefen» i byen om dagen.

FØLGER TALLENE: Byrådsleder Raymond Johansen sier de må vente til neste uke med å endre på nåværende tiltak, og at smittetallene bestemmer. Foto: Heiko Junge

– Vi er helt avhengig av å se hvordan smittetallene utvikler seg den neste uken før vi kan bestemme oss. Men det er bedre at du forbereder deg på at den sosiale nedstengningen videreføres enn på det motsatte, skrev han.

Frem til nå er det bestemt at den sosiale nedstengningen og tiltakene for Oslo kommune skal vare frem til 14.desember. Raymond Johansen skriver i en e-post til TV 2 at de ikke kan si noe om veien videre enda.

– Smitten har gått ned den siste uka, det er bra, og en viktig beskjed tilbake til Oslos innbyggere om at den sosiale nedstenginga har effekt, sier han og legger til:

– Likevel er det viktig for meg å si at smittenivået fortsatt er høyt. I deler av Oslo har vi et betydelig smittepress. Derfor må vi vente til neste uke med å si noe helt konkret.

Positiv til jul i Oslo

UiT-professor og smittevernekspert Ørjan Olsvik tror at også Oslo-borgere kan få feire jul på samme måte som resten av landet, tross et nåværende høyt smittetrykk.

Han begrunner det med at mange reiser ut av byen, og etterlater Oslo mindre trafikkert.

POSITIV:Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik er positiv til julen i Oslo. Foto: Lise Åserud/NTB

– Juleferien blir en slags naturlig nedkjøling av byen. Mindre bruk av kollektivtransport, mindre møter mellom fremmede, og mer tid med mennesker i samme kohort.

Han mener de nåværende tiltakene bør videreføres, og at den sosiale nedstengingen vil gjøre det mulig å følge regjeringens tilbud om litt større private selskap to ganger, også i Oslo.

Men Raymond Johansen sier det er for tidlig å svare på om den sosiale nedstengingen vil fortsette gjennom julen.

Bør ikke forberede oss på åpning

– Som sagt så vil vi komme tilbake til dette neste uke. Vi vil vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å fortsatt få smittetallene nedover. Men jeg vil samtidig understreke at jeg ikke er villig til å ta sjansen på å la smitten blusse opp igjen, sier byrådslederen.

Johansen understreker igjen at det er bedre å forberede seg på en fortsettelse av sosial nedstenging, enn det motsatte.

Kaja Tinderholt er daglig leder på Fyret Mat & Drikke i Oslo. De holder stengt så lenge det er sjenkestopp, i likhet med flere andre i bransjen. Tinderholt er ikke særlig optimistisk når det gjelder en endring før jul.

BLØR: Utelivet er hardt rammet av restriksjoner. Hvis samfunnet åpner igjen, er det fortsatt usikkert om de vil klare seg. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV2

- Akkurat nå ser vi mer mot 2021. Jeg tror ikke vi får åpnet opp før på andre siden av nyttår.

Alt hjelper i siste innspurt

Daglig leder av baren Brewgata i Oslo, Runa Curtin, sier at det selvfølgelig hadde det vært hyggelig å åpne for servering av alkohol, men forstår hvis byrådet ikke føler seg trygge på det.

– Økonomisk ville det betydd en hel del for veldig mange - det ville vært avgjørende for ganske mange plasser. Det blir begrensinger, som fortsatt gir en reduksjon inntekt, men alt hjelper nå i siste innspurt av 2020.

Men Tinderholdt på sin side er usikker på om en gjenåpning ville hjulpet situasjonen for utelivet på langsikt.

– Det koster bransjen så mye penger. Permitteringene under smittebølge nummer to nå tar virkelig på økonomien til folk. Å ta folk tilbake i jobb og så risikere å måtte permittere en tredje gang - det har man rett og slett ikke råd til, sier Tinderholt.