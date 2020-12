PST søker «snikende alvebetjent» i ny rekrutteringskampanje

En Finn-annonse som ble lagt ut tirsdag, spiller på folketro og en rødkledt fantasiskikkelse for å rekruttere ansatte til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Også i 2019 la PST en stillingsannonse, som en brikke i et puslespill hvor folk med teknisk kompetanse skal løse en gåte og kanskje ende opp med en jobb i sikkerhetstjenesten.



– Vi leter etter deg som er interessert i sikkerhetspolitikk og motiveres av tanken på å skulle bidra til å beskytte Julenissen og hans verksted, heter det i annonsen fra arbeidsgiveren «Nordpolar sikkerhetstjeneste» (NPST).

En ansettelse i NPST krever at søkere tilfredsstiller kravene for å stå på Julenissens liste over snille barn, heter det videre.



Den nordpolare sikkerhetstjenesten har en logo som er til forveksling lik kollegene i Nydalen, men der riksløven er byttet ut med et reinsdyr som holder i en godteristokk.

Nissens stemme i annonsevideoen er svært lik PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

– Adventstiden nærmer seg, og jeg har igjen behov for flere hjelpere. Det har skjedd mye siden sist, så jeg håper du er klar til dyst, sier «julenissen» i videoen.