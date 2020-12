Amerikansk epidemiolog: – Vi har gjort en veldig dårlig jobb

I løpet av høsten har USA hatt en smittetrend på vei opp. Aldri før har det blitt registrert flere koronapositive, aldri før har så mange med akutte behov for helsehjelp blitt innlagt på sykehus med viruset og aldri før har så mange mistet livet som i høst.

Alle de tre parameterne nevnt ovenfor henger tett sammen. Øker antallet personer som tester positivt, øker også sykehusinnleggelsene. Litt senere ser man ofte at dødstallene stiger noe også.

Tror ikke tallene vil flate ut

Lederen for Center for Disease Control (CDC), Robert Redfield, sier til The Washington Post at han tror USA ikke har nådd bakketoppen ennå.

– Jeg tror det verste fortsatt ligger foran oss. Vinteren kan bli den mest utfordrende perioden i historien til det offentlige helsevesenet i dette landet, sa Redfield ifølge avisen.

Han sier USAs helsevesen snart kan nærme seg bristepunktet på grunn av at viruset nå har spredd seg til store deler av landet.

– 90 prosent av alle sykehusene i områder som blir definert som «hot zones» har koronapasienter innlagt, og viruset fortsetter å spre seg. Vi ser en mye brattere kurve enn under noen tidligere smittebølge vi har hatt i løpet av pandemien, sa Redfield.

Også Joe Biden, som flytter inn i Det hvite hus i slutten av januar, er klar over at situasjonen som vil møte han da han tar over presidentvervet kan være forværret.

– Julen kommer til å bli mye vanskeligere enn det er nå. Jeg vil ikke skremme noen, men faktum er at vi mest sannsynlig vil miste ytterligere 250.000 personer mellom dagen i dag og januar, sa påtroppende president, Joe Biden onsdag.

– Enhver tenkende person må være bekymret

Eksperter The New York Times har snakket med sier at den siste tids smittetall tegner et bilde for hvordan de neste ukene vil se ut.

KORONA: Epidemiolog Philip Landrigan mener USA har gjort en for dårlig jobb med å hindre smittespredning. Foto: Jane Shauck / AFP / NTB

– Enhver tenkende person må være bekymret. At vi har så mange sykehusinnleggelser tyder på at vi har gjort en veldig dårlig jobb med å kontrollere pandemien, sier epidemiologen Philip Landrigan til avisen.

Landrigan er direktør for et globalt folkehelseprogram ved Boston College.

– Pandemien sprer seg veldig raskt, og mange steder sprer er den ute av kontroll, sier han.

Ulikt det man så i vår

Siden det i vår ble rapportert om sykehus smekkfulle av koronapasienter har én spesiell ting endret seg.

– En forklaring er testing. Veldig mange fler blir nå testet enn under den første perioden av pandemien. Det har ført til at vi har flere med milde symptomer som tester positivt. Mange av de som får viruset nå blir altså mye mindre syke, sier epidemiolog ved John Hopkins University, Caitlin Rivers til NY Times.

Hun tror likevel ikke at andelen av de smittede som vil trenge sykehusbehandling vil gå ned spesielt mye, men at situasjonen likevel er en annen, siden smittetilfellene er spredt mer utover en det man så i vårmånedene.

– Nå kan vi se mer av isfjellet. I våres ble man testet fordi man allerede var innlagt på sykehus med sykdom. Nå kan man teste seg selv uten alvorlige symptomer. Flere tilfeller blir derfor tatt med i regnestykket nå, sier Rivers til avisen.