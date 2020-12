For første gang er det over 100.000 innlagte koronapasienter i USA

Antall koronapasienter på amerikanske sykehus har oversteget 100.000 for første gang, og tallet er nærmere doblet siden den første smittebølgen i vår.

Det viser tall fra Covid Tracking Project, skriver The New York Times.

Økningen i sykehusinnleggelser kommer som følge av en kraftig økning i koronasmittede, som steg med mer enn en million hver uke den siste tiden.

Oversikten viser at i alt 100.226 amerikanere nå får behandling på sykehus for covid-19 og at en femdel av dem får intensivbehandling.

Høye smittetall

Natt til torsdag norsk tid kom tallene for antall registrerte smittetilfeller i USA siste døgn. Ifølge Worldometers oversikt er det registrert 199.830 smittetilfeller i landet siste døgn.

Bare én gang tidligere har det blitt registret så mange smittetilfeller på et døgn i landet. Det var 20. november, da 204.166 tilfeller ble registrert.

Også tallet på koronarelaterte dødsfall øker. Det er noe etterslep i registreringen av dødsfallene, men de stiger vanligvis etter en økning i sykehusinnleggelser, skriver avisen.

Nærmer seg april-tall

De ferske tallene fra universitetets oversikt viser at det ble registrert 2.731 nye koronadødsfall onsdag. Dermed har over 273.181 amerikanere dødd siden pandemien brøt ut.

Oversikten til Worldometers, som oppdaterer tallgrunnlaget kontinuerlig, viser at det ble registrert i alt 2.831 koronadødsfall det siste døgnet og at det er rapportert i alt 279.865 koronarelaterte dødsfall i USA.