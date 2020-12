– Jeg er ikke i nærheten av å heie på deg og det møkkalaget deres

Heidi Løke møter sin svoger Arne Senstad, som nå er landslagssjef for Polen, og Heidis søsken Lise og Frank velger ulik side.

– Svoger på andre sida, det blir spesielt. Jeg er veldig stolt av at Arne trener et landslag og har mulighetene til det. Og jeg har hatt Arne som trener, så jeg vet hva han står for. Det blir gøy å møte han altså, sier Heidi Løke til TV 2.

Landslagssjefenen til Polen er samboer med Lise Løke, lillesøsteren til Heidi.

Han skal lede Polen i sitt første mesterskap og er ikke sikker på at det blir like gøy for han.

Laget har skader på nøkkelspillere og svært mange i troppen har vært smittet av korona.

– Jeg tror hun (Heidi) mener det skal bli moro i alle fall, så får vi se på følelsen min etterpå. Jeg er forberedt på juling. Resultatetmessig kan det bli veldig stygt. Vi hadde et håp om å lage trøbbel, men har fått tunge skader i løpet av høsten pluss ei som er blitt mor. Vi mangler tre støttespillere som er veldig viktige for oss, og så har vi koronaen i tillegg, sier Arne Senstad.

– Arne er ganske flink til å snakke laget sitt ned, det er han god på. Men jeg tror vi skal slå Polen, det skal vi, sier Heidi.

Velger søsteren fremfor samboeren



Løke-familien av full av håndball-elskere og tre av sju søsken har landskamper for Norge.

Søsteren til Heidi og samboeren til Arne, Lise Løke, må velge side og er i en skvis.

– Det er et spørsmål jeg føler jeg ikke kommer godt ut av uansett hva jeg svarer. Er det lov å si Sverige, undrer Lise og bryter ut i en kjempelatter.

Arne Senstad er ganske sikker på at han ikke har samboeren i sin heiagjengen.

– Hun og søsteren er så knytta sammen så hun tørr ikke si annet enn at det er Norge. Så ønsker hun nok søsteren mer suksess enn han som hun går og sliter med til daglig her, sier Senstad med et lurt smil..

Heidi Løke er dermed sikker i sin sak.

– Lise kan jeg garantere ett hundre prosent er på mitt parti, hvis hun har sagt noe annet blir jeg overraska.

Men Lise kommer ikke med noen overraskelse. Kun et svar som fortjener oppmerksomhet i diplomatiet.

- Nå er det vel slik at blod er tjukkere enn vann så jeg heier på Norge, men håper at Polen gjør det bra, sier Lise.

– Ikke i nærheten av å heie på deg



Broren Frank Løke er kjent for sine mange krumspring, og gjør ikke noe unntak foran EM-åpningen.

– Jeg tror at Arne har «kjøpt» Frank. Jeg tror Frank kommer til å gå rundt i Polen-drakt hjemme, sier Heidi.

Hun får bekreftelsen på en videosnutt fra broren der han står i polsk landslagsdrakt og roper ut:

- Det er helt riktig Heidi. Jeg er ikke i nærheten av å heie på deg og det møkkalaget deres. Jeg heier heller på Polen og Arne Senstad. En fremadstormende trener som er kjent for å få til mye med lite. ARNE SENSTAD! POLSKA!

Heidi Løke bare ler av opptrinnet til broren, og går som vanlig lynraskt i kontra.

– Frank er en medgangssupporter. Så hvis vi leder tror jeg han svitsjer over til Norge igjen.

I følge både Heidi Løke og Arne Senstad er Norge klare favoritter.

– Norge møter med dobbel og trippel dekning med topp spillere i alle posisjoner. Og så har de Heidi, sier Arne.

– Mener du at hun fortsatt er best i verden i sin posisjon?

– Du vet jeg ikke skal si noe annet, da blir det dårlig med julegaver. Men det er hun faktisk. Hun har vært det i mange år og er det fortsatt. Jeg hadde gleden av å ha henne i laget et par sesonger (Storhamar). Og jeg ser hvor mye hun betyr for ei gruppe og et lag i kamp og utenfor. Hun leverer gang etter gang. En fantastisk spiller å ha i laget sitt, sier svoger Arne om svigerinnen Heidi før møtet i EM-åpningen.