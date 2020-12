Frp har åpnet eksklusjonssak mot fylkeslederen i Oslo etter uttalelser om Siv Jensen

Det stormet rundt Geir Ugland Jacobsen i sommer da han uttalte seg på en måte som ble oppfattet som et åpent angrep på partileder Siv Jensen.

Jacobsen åpnet for at Jensens plass på toppen av stortingsvalgslisten til Oslo Frp ikke var gitt. Det førte til at fylkesstyret innkalte til et ekstraordinært møte, der det ble fastslått at det var lang tradisjon for at partilederen skulle være toppkandidat i sitt fylkeslag.

Møte i fylkesstyret

Nå har fylkesstyret i Oslo Frp innkalt til et møte torsdag om eksklusjon av Ugland Jacobsen. Fylkesstyret skal gi en uttalelse til organisasjonsutvalget i partiet.

TV 2 får bekreftet opplysningene. Bakgrunnen er sterk misnøye i partiledelsen sentralt og i toppen av fylkespartiet etter flere medieoppslag.

Ifølge TV 2s kilder var Ugland Jacobsen i ett møte med organisasjonsutvalget tirsdag.

Flere TV 2-intervjuer

Frps organisasjonsutvalg sentralt opprettet ifølge kilder eksklusjonssak etter et intervju Ugland Jacobsen stilte opp på i TV 2 rett før budsjettforhandlingene startet.

Da uttalte han at en stortingsliste med han, Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen var en besnærende tanke.

– Vi går for flagg og fedreland, som vi har flagget så mange ganger at vi gjør. Det er mange i den gruppen som nå aspirer til de øverste plassene som har mye godt i seg. Jeg er ikke alene om å representere den linjen Oslo Frp nå representerer, selv om noen skal ha det til det, sa fylkeslederen.

Prosedyre i slike saker er at fylkespartiet behandler saken og kommer med en innstilling til organisasjonsutvalget. Ugland Jacobsen har samtidig rett til å bli hørt gjennom en skriftlig forklaring og intervju.

