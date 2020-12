Fra hakkekylling til helt: – Det var nesten vondt å se på

485 minutter. Det var tiden Alexander Sørloth hadde vært på banen for RB Leipzig før han scoret sitt første mål.

Se målet øverst!

Det så lenge ut til at Sørloth ville forlate banen målløs igjen, da RB Leipzig holdt på å rote bort en 3-1-ledelse mot tyrkiske Istanbul Basaksehir.

Men da kampen beveget seg inn i overtiden smalt det i Istanbul. Alexander Sørloth fikk ballen, dro den videre med en såledragning, og hamret den inn bak Basaksehir-keeper Mert Gunok.

– For meg personlig var det veldig viktig å få mitt første mål. Det var en stor lettelse, og det tar mye press av skuldrene mine, sa Sørloth til tyrkisk TV etter kampen.

For presset har blitt større og større for RB Leipzigs tredje dyreste kjøp gjennom tidene. 40 mil unna Leipzig har Erling Braut Haaland herjet i Dortmund. Landsmannen har scoret mål på bestilling. Derfor tok det ikke lang tid før de største tyske avisene hang seg opp i måltørken.

Det hele toppet seg forrige helg da Sørloth brant et straffespark mot Arminia Bielefeld.

– Jeg vil tro at han har vært kjempepreget en stund. Etter det første målet var det ikke annet enn lettelse, og det kan jeg forstå også. Du blir ikke glad, bare lettet. Det var nesten et unnskyldende ansiktsuttrykk. Det er gledelig, men det var nesten vondt å se på, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Klisjeen om at det første målet er ekstra viktig holder jeg med i

Sørloth spilte hele kampen mot Arminia Bielefeld i helgen, men ble henvist til benken i Champions League-oppgjøret mot tyrkerne.

Trønderen scoret totalt 31 mål på 41 kamper i den tyrkiske ligaen forrige sesong for Trabzonspor. Han var også nære å vinne serien, men den var det nettopp Istanbul Basaksehir som vant til slutt.

Derfor smakte det nok ekstra godt for trønderen å senke sin gamle rival onsdag.

Sørloth fikk kallenavnet «King of the North» av Trabzonspor-supporterne, og etter kampen la han ikke skjul på at sesongen i Tyrkia satte spor hos ham.

– Hver dag får jeg mange meldinger fra Trabzonspor-supportere. Det betyr mye for meg, jeg er veldig glad i dem, svarte 24-åringen.

TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller forstår at maset om mål dukket opp tidlig, nettopp fordi det er derfor den tyske storklubben har brukt hundrevis av millioner på ham.

– Han er en bra spiller, binder opp motstandere, er sterk og gjør mye bra, men det er en målscorer han er. Når han først kommer i gang, vil trener og medspillere oftere se etter ham. Klisjeen om at det første målet er ekstra viktig holder jeg med i, for du kan være en så god spiss du vil, men scorer du ikke mål, blir det bare prat om det, sier Stamsø-Møller.

Kampen endte 4-3 til RB Leipzig etter det avgjørende målet til Sørloth. Før dette hadde Marcel Sabitzer, Nordi Mukiele og Dani Olmo scoret for den tyske klubben. For Istanbul Basaksehir scoret Irfan Kahveci hat trick, hvor det siste var en virkelig perle. Tyrkeren hamret et frispark i krysset fra langt hold.

Med seier mot Manchester United i siste kamp vil RB Leipzig være klare for sluttspillet i Champions League.