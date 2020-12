1,3 millioner nordmenn kan være vaksinert i løpet av mars

Norges vaksineforhandler Richard Bergström sier at de som er i risikogruppen, kan være vaksinert innen utgangen av mars.

– Både Norge og Sverige kommer til å kunne vaksinere risikogruppene i første kvartal. Det er realistisk slik det ser ut nå, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

Rundt 1,3 millioner nordmenn er i risikogruppen.

Bergström er mannen som skal skaffe Norge koronavaksine. Han kommer med oppløftende anslag om når det er ventet at den første vaksinen er på plass i Norge.

– Kan en vaksine være på plass allerede første uken i januar?

– Det tror jeg, kanskje til og med noen dager tidligere, før årsskiftet, sier Bergström og fortsetter:

– Planen er direkte etter nyttårshelgen, når alle dere er tilbake fra hytta, så burde det finnes vaksine til Norges befolkning, ikke minst til dem som står på prioriteringslista.

Vaksinerush i april

Bergström er en av sju personer som forhandler om innkjøp av koronavaksiner på vegne av hele EU. Gjennom en avtale mellom legemiddelprodusentene og EU-kommisjonen, er det Sverige som sørger for Norge, Island og Liechtensteins tilgang på vaksiner.

Vaksinekoordinatoren sa til NRK onsdag at Norge vil få hundre tusen doser i løpet av januar.

Han sier til TV 2 at flere doser vil komme i februar, og så i mars og aller flest i april. Alle EU og EØS-land vil få vaksinene samtidig når de kommer i januar.

– Det ser ut til at hele Sverige og Norges befolkning kan vaksineres til og med før sommeren om alt fungerer og alt blir godkjent, sier han.

OPTIMISTISK: Richard Bergström er optimistisk når det kommer til når Norge og Sverige får vaksine. Foto: Karen Setten / TV 2

Bergström sier at det kan imidlertid drøye lenger, dersom ikke alt går som det skal.

– De som ikke er prioriterte, som friske mennesker, vil kanskje måtte vente til etter sommeren med å få en vaksine. Om alt fungerer, vil alle bli kunne bli vaksinert det første halve året, sier han.

Slik det ser ut nå, kommer Pfizer og BioNTech til å vinne kappløpet om å få en vaksine godkjent først, sier Bergström. Storbritannia tok onsdag i bruk en nødprosedyre, som vil si at de nå tar i bruke en vaksine uten en formell godkjenning.

Bergström regner med at EU også kommer til å godkjenne den.

Ettersom den er en RNA-vaksine som må lagres i 70 minusgrader, kan det blir utfordrende å frakte den rundt i vårt langstrakte land.

Bergström sier at det kan bli aktuelt at tettsteder får andre vaksiner enn byene på grunn av transportutfordringene.

TØFT: Vaksinekoordinator Richard Bergström sier at forhandlingene har vært tøffe. Foto: Karen Setten / TV 2

Tøffe tak

Vaksinekoordinatoren har jobbet i en rekke legemiddelselskaper og var i flere år direktør for den europeiske legemiddelforeningen EFPIA.

Han sier at hans bakgrunn har vært en fordel rundt forhandlingsbordet.

– Det har vært tøffe tak. Jeg vet hvilke argumenter som er troverdige eller ikke. Det har vært utrolig interessant. Her vises EU fra sin beste side. Alle land er med, ingen hopper av og man er solidariske med EØS-landene, sier vaksinekoordinatoren.

Han sier at forhandlingene har foregått på en sivilisert måte. Han tror at mangel på smittevernutstyr var en vekkerklokke om at man må samarbeide i unionen.

Han sier at det imidlertid er lettere å forhandle om vaksiner, siden det er snakk om få selskaper og at de er seriøse aktører.

– Jeg har nok materiale til å skrive en eller to bøker eller en Netflix-serie, hvis det er spennende nok, sier han.

Mer enn nok

Dersom alle vaksiner som EU har inngått avtaler om å kjøpe blir godkjent, har unionen kjøpt mer vaksiner enn nødvendig.

– Det gjør vi dels fordi vi ikke visste fra start om de om ulike vaksinetypene fungerte. Det ser lovende ut med de ulike typene nå, sier Bergström.

Han sier at planen er å donere og selge vaksiner til andre land som trenger dem, dersom det blir nok doser i EU. Det er et arbeid som allerede har startet.

– Vi skal ikke ha noe waste, og vi skal ikke sende vaksiner til land hvor de ikke brukes, sier Bergström.

– Når tror du pandemien er over?

– Viruset blir vi ikke kvitt. Det kommer nok til å være der, vi vet ikke ennå hvor langvarig effekt vaksinen har, ett år kanskje, forhåpentligvis mer. Men virusets effekt på samfunnet kommer til å avta i løpet av første halvår. Hvor fort det går, kommer an på hvor raskt det går og hvor stor vilje det er i befolkningen til å vaksinere seg.

– Tiltakene kommer til å bli sluppet opp i løpet av våren.

– Blir det aktuelt å dra til Spania for eksempel i juli 2021?

– Det er ikke umulig. Om du booker flyreise, ha en åpen billett, i tilfelle den må endres til oktober, sier han.