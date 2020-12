Sørloth med sin første Leipzig-scoring – reddet livsviktig trepoenger

Se scoringen i videovinduet øverst.

Alexander Sørloth var onsdag tilbake i Tyrkia og ble matchvinner i 4-3 seieren borte mot Fredrik Gulbrandsens Basakhsehir i mesterligaen.

– Ut av skyggen til Erling Braut Haaland. Den der var viktig for laget, og spesielt Alexander Sørloth, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Mye lettelse i ansiktsuttrykket der altså, følger Brede Hangeland opp.

Matchvinneren var selv henrykt over å ha scoret sitt første mål for klubben.

– Først og fremst er jeg veldig glad for at laget vant. Nå kan vi spille en finale mot Manchester United. For meg personlig var det veldig viktig å få mitt første mål. Det var en stor lettelse, og det tar mye press av skuldrene mine, sier Sørloth til tyrkisk TV.

Rørt far

Alexander Sørloths far, Gøran Sørloth, satt hjemme i Trondheim da sønnen hamret ballen i mål på overtid.

– Dette ble litt av en kveld, fader altså, sier Sørloth senior, før han får summet seg litt.

– Han kom inn på 3-1, og da det ble 3-3 tenkte jeg, skal det ingen ende ta da? Skal han møte veggen hele tiden? Det blir jo en ekstra dimensjon oppi hele dette. Kjenner jeg Alex rett, så er han like glad for tre poeng, som han er for å ha avgjort kampen, sier den tidligere RBK-stjernen til TV 2.

– Hva tror du dette målet betyr for Alexander?

– Han er jo et konkurransemenneske av rang. Han elsker å konkurrere. Stabiliteten kommer til å dukke opp igjen. Alex jobber utrolig hardt, og endelig fikk han gevinst for det, sier Gøran Sørloth.

Innbytter Sørloth slo til med et flott skudd fra distanse i første tilleggsminutt. Irfan Kahveci scoret hat trick for hjemmelaget, men måtte gå av banen som taper.

Viktig mål

LIVSVIKTIG SCORING: Sørloths scoring gjør at Leipzig står med ni poeng. Foto: Ozan Kose

Yussuf Poulsen, Nordi Mukiele og Dani Olmo scoret de andre målene for Leipzig.

Fredrik Gulbrandsen scoret to mål siste i seriekamp. Han fikk tillit fra start hos de tyrkiske mesterne mot Leipzig. Han ble byttet ut seks minutter før slutt uten å få nettkjenning.

Sørloth kom inn 25 minuter før slutt og scoret målet som holder liv i Leipzigs mesterligasjanser.

– Det er veldig viktig for ham, men også for oss. Det målet gjorde at vi fikk tre poeng. Han fikk ikke mange baller, men til slutt handler det om at spisser må score. Det gjorde Alexander i dag. Jeg tror han er fornøyd, det er iallfall jeg, sier Leipzig-trener Julian Nagelsmann.

Leipzig står med ni poeng i gruppen.