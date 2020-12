Marerittminutter ødela for United - Neymar-dobbel sikret PSG-seier

Videosammendrag kommer!

Manchester United-PSG 1-3

Manchester United var kun avhengig av ett poeng i storkampen i gruppe H mot PSG for å sikre avansement fra Champions League-gruppen allerede onsdag kveld.

Slik skulle det imidlertid ikke gå, da man på høydramatisk vis tapte 1-3 i egen storstue.

To marerittminutter drøyt midtveis i 2. omgang ble skjebnesvangre, da først Marquinhos satte inn 2-1-målet for gjestene før vertenes Fred fikk sitt andre gule like etterpå.

Med ti mann klarte de røde djevlene aldri å slå tilbake, men i stedet begravde Neymar det hele med 3-1 på overtid, og dermed ble det tap på eget gress.

Nå må Ole Gunnar Solskjærs lag dra til Tyskland og ta poeng for å sikre avansement i det tøffe borteoppgjøret mot RB Leipzig neste uke, ettersom alle de tre gigantene har ni poeng før gruppespillets siste dag.

– De har faktisk satt seg selv i trøbbel. Nå er de nødt til å få et resultat i Leipzig, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Drømmestart for PSG

Gjestene fra Paris fikk den best tenkelige starten på oppgjøret, da ledelsen var et faktum allerede idet drøyt fem minutter var spilt.

Kylian Mbappé dro seg innover i banen, spilte en vegg med Neymar og løsnet skudd. Avslutningen gikk via en forsvarer og spratt perfekt for Neymar, som hadde lurt seg inn på baksiden av forsvaret.

Med en iskald avslutning på halvvolley dunket brasilianeren 1-0 i nettet i David de Geas lengste hjørnet, og gav hjemmelaget det kommentator Endre Olav Osnes omtalte som en «brutal åpning» på kampen.

– Det er en strålende avslutning, supplerte TV 2-kommentatoren.

Fred nære utvisning allerede i 1. omgang

Like før 1. omgang var halvspilt ble det kaotisk på Old Trafford-gresset, da de fleste av utespillerne barket sammen i konfrontasjon etter en situasjon som involverte Fred og Leandro Paredes.

Dette sier regelboken om «voldsom opptreden» En spiller som bruker eller forsøker å bruke unødig mye kraft eller brutalitet overfor en motspiller når det ikke er kamp om ballen, eller mot en medspiller, lagledelsen, dommerteamet eller enhver annen person, enten det er fysisk kontakt eller ikke, er skyldig i voldsom opptreden og skal utvises.





Om en spiller bevisst slår en motspiller eller annen person i ansiktet eller i hodet med arm eller hånd når det ikke er kamp om ballen, er denne skyldig i voldsom opptreden, om ikke kraften i slaget er så liten/ubetydelig at man kan se bort fra det.

Reprisene viste at Paredes oppsøkte Manchester United-spilleren og stakk fram pannen, hvorpå Fred leverte en bevegelse i argentinerens retning. Da kastet Paredes seg i bakken, og forsøkte fremprovosere det røde kortet.

Dommer Daniele Orsato tok turen til sidelinjen for en titt på videobildene, men landet på den vurderingen at et gult kort holdt for brasilianeren og at ingen nedskalling hadde funnet sted. PSG-trener Thomas Tuchel var selvsagt i harnisk på sidelinjen.

Rashford utlignet

Under ti minutter senere kom utligningen, i en periode der hjemmelaget hadde kommet mer og mer med i kampen. Aaron Wan-Bissaka plukket opp nedfallsfrukten etter at Keylor Navas reddet Anthony Martials opprinnelige forsøk, og serverte Marcus Rashford.

Uniteds nummer ti forsøkte seg på direkten, og var meget heldig da ballen gikk via Danilo Pereira - satte Navas på feil fot - og snek seg inn i hjørnet til 1-1.

– Selvfølgelig er det Marcus Rashford. Den er enormt viktig for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær, kommenterte Osnes.

Scoringen ble også omgangens siste, men det manglet ikke på potensielle kampavgjørende situasjoner. Fred skled inn i ankelen på Paredes og kan neppe ha vært langt unna sitt andre gule allerede der, mens en situasjon der Scott McTominay havnet i ubalanse og tråkket ned på en liggende Neymar også ble gjenstand for diskusjoner.

Martial nære ledelse ved flere anledninger

Tre minutter etter hvilen var det nære utrolig at ikke vertene tok ledelsen. Marcus Rashford la ballen på tomt mål for angrepsmakker Anthony Martial, men franskmannen klarte ikke å straffe sine landsmenn.

Fra like utenfor femmeteren gikk avslutningen foran det tomme målet langt over, noe den italienske backen Alessandro Florenzi skal ha deler av æren for.

– Aaiaiaiai. Det er en strålende pasning fra Marcus Rashford, og så blir han akkurat nok forstyrret av Florenzi. For en gigamulighet, kommenterte Osnes.

– Det er en helt utrolig bom, konkluderte Brede Hangeland i studio etter kampslutt.

PSG var fullstendig i oppløsning i jakten på et ledermål, til tross for at timen ennå ikke var spilt, og dermed oppstod det nye store sjanser motsatt vei.

Først chippet Edinson Cavani i tverrliggeren - på nærmeste Eric Cantona-vis - og returen havnet hos Bruno Fernandes. Portugiseren unngikk å gå for fristelsen å skyte, men la i stedet ballen på lekkert vis på et nytt sølvfat for Martial. Denne gangen måtte den franske spissen se forsøket bli blokkert av et oppofrende PSG-forsvar, i det som var en situasjon det var nærmest like utrolig at ikke endte med nettkjenning som den foregående.

– Det er en kanonade. For et herlig forsøk av Cavani. De spiller bra nå. Det er litt «første målet vinner» her nå, sa Osnes, som altså skulle vise seg å få rett.

PSG med to store sjanser - så scoret de på den tredje

Fem minutter senere var det PSGs brasilianere som var nære ved å kombinere til scoring i motsatt ende. Neymars innlegg fant hodet til Marquinhos, men hans heading strøk tverrliggeren og gikk over de Geas bur.

Et par minutter senere var det innbytter Mitchel Bakkers tur til å være nære ved. Han ble spilt fri av Neymar på venstresiden, og leverte en avslutning mot den lengste stolpen. En refleks fra vertenes målvakt hindret imidlertid baklengs.

– For en redning av David de Gea. Det er en vanvittig mulighet. Han er lynraskt nede der, sa TV 2s kommentator.

De to store sjansene skulle imidlertid bare være et varsel om det som skulle komme. I det 69. minutt oppstod nemlig en flipperspill-situasjon i feltet, som endte med at Abdou Diallo fikk servert forsvarskollega Marquinhos som pirket 2-1 i nettet fra kloss hold.

Fred utvist: – Det er feil

Minuttet senere skulle vondt bli til verre for hjemmelaget. Fred, som hadde ligget tynt an lenge etter en kamp med mange tighte situasjoner og med gult kort i banken, fikk i løpet av to marerittminutter for de røde djevlene nemlig sitt andre gule kort for kvelden.

Brasilianeren kastet seg frem for å takle PSG-innbytter Ander Herrera - og traff ballen først - men endte opp med å treffe den tidligere Manchester United-spilleren etterpå. Dermed dro kamplederen opp kampens andre gule kort for Solskjærs midtbaneterrier.

– Det der er det feil å gi gult kort på, sa kommentator Osnes der og da.

VAR griper bare inn ved direkte røde kort, og kunne dermed ikke påvirke denne avgjørelsen fra dommeren.

– Han burde vært utvist før denne situasjonen, men burde ikke ha vært utvist i denne situasjonen. Det er en takling klink på ball. Fotballspillet utvikler seg, men dette er ikke engang frispark. Fordi han tar ballen, sa Hangeland etter kamp.

Neymar satte spikeren på overtid

To minutter før slutt var det nære ved at Kylian Mbappé avgjorde kampen etter et enormt løp fra egen halvdel, men skuddet alene med de Gea gikk like til side for stolpen.

I stedet var det altså Neymar som skulle få æren.

Han startet selv en lekker kontring takket være magisk fotarbeid, og var til slutt på riktig sted til riktig tid da det hele skulle avsluttes.

Rafinha foret PSGs brasilianske superstjerne på tomt mål, og dyttet inn den avgjørende 3-1-scoringen fra kloss hold.

Spennende før siste kamp

Manchester United vant det motsatte oppgjøret i Paris 2-1, og dermed er PSG nå foran dem på innbyrdes oppgjør etter den avgjørende 3-1-scoringen på overtid.

Hadde det endt 2-1, ville fremdeles United vunnet gruppen om de to lagene matcher hverandres resultater neste uke takket være sin overlegne målforskjell, men nå er det PSG som har initiativet i den duellen.

Neste uke møter Solskjærs lag RB Leipzig i Tyskland, mens PSG avslutter med hjemmekamp mot gruppefirer Istanbul Basaksehir.

Ettersom Alexander Sørloth reddet Leipzig-seier i sluttsekundene i Tyrkia tidligere onsdag kveld, er også tyskerne oppe på ni poeng i den svært sterke gruppe H.

Poeng i Leipzig vil uansett være nok for avansement for Manchester United, men skulle de tape i Tyskland ryker de ut fra en gruppe der de fikk en drømmestart med seks poeng fra de to første kampene mot PSG og Leipzig tidligere i høst.

– Det blir uhyre spennende. Høydramatisk. Det er på ingen måte gitt at Manchester United klarer dette. De vil føle seg veldig snytt etter denne kampen, som de egentlig hadde kontroll på, og så ender det med tap, sier Hangeland.