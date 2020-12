Haaland ute med skade

Erling Braut Haaland er ikke med i Borussia Dortmund-troppen som onsdag kveld møter Lazio i Champions League.

Det skal være en hamstringskade som holder jærbuen ute, ifølge Dortmund. Ifølge ESPN vil Haaland være ute resten av dette året, og dermed ikke være på banen før i 2021.

Det bekrefter også Dortmund-trener Favre til tyske Sky.

– Erling kan ikke spille før i januar. Det er veldig uheldig. Det så ikke så ille ut først, men kanskje har han spilt for mange kamper den siste tiden, Dortmund-trener Lucien Favre til tyske Sky.

Haaland skal ifølge den tyske storavisen Bild ha klaget over skaden etter forrige trening.

En som derimot er med er stortalentet Youssoufa Moukoko. 16-åringen har allerede fått sin debut i Bundesliga, og med Haaland ute, er det stor sjanse for at Champions League-debuten kommer i kveld mot Lazio.

Gultrøyene må også klare seg uten Jadon Sancho, Axel Witsel og Emre Can.

TV 2 har ikke lykkes med å få en kommentar fra Erlings far og rådgiver Alfie Haaland.

Frykter ikke at skaden vil sette han tilbake

Erling Braut Haaland har vært i kanonform for Borussia Dortmund, og står med 16 mål på 12 kamper for i gjeve turneringen. Han er også toppscorer i årets Champions League med seks mål.

TV 2s fotballekspert og kommentator, Mina Finstad Berg, tror ikke at skaden vil sette målmaskinen fra Jæren tilbake.

– Man vet aldri hvordan spillere preges av skader, men Haaland har prestert stabilt over tid nå for ulike lag. Derfor tror jeg ikke det er noen stor bekymring for hans del.

– Man har selvsagt ingen garanti for at han finner flyten igjen umiddelbart i januar, men jeg synes det virker som han er godt rustet for å tåle et slikt avbrekk, sier Mina Finstad Berg.

