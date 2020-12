Mjøndalen-keeperen mistet hodet etter rødt kort: – Ferdig for sesongen

Mjøndalen - Haugesund 1-1

Se sammendrag i Sportsnyhetene øverst!

Mjøndalen-målvakt Sosha Makani fikk direkte rødt kort av dommer Kai Erik Steen for å ha felt Haugesunds Ibrahima Wadji som bakerste mann med drøyt ti minutter igjen å spille av onsdagens møte i Eliteserien.

Makani var rasende på avgjørelsen og signaliserte at Wadji filmet.

– Jeg er ikke enig med Makani i at Wadji filmet. Det så ut som at Wadji hoppet og mistet fotfestet og balansen i landingen. Det var ikke et forsøk på filming, mener TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Det røde kortet er totalt feil. Han er ikke borti foten, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Iraneren hevdet sin uskyld etter kampen.

– Han prøver å drible meg, men jeg er ikke nær ham. Han filmer. Dere får spørre ham, hvis han er ærlig må han si det. Det er ingen kontakt, sa Makani til Dplay.

Hardhendt Makani

I tumultenes om oppsto etter situasjon dyttet Makani til Benjamin Tiedemann Hansen i halsen med stor kraft. FKH-spilleren gikk i bakken.

– Makani er ferdig for sesongen etter den dytten. Det var relativt hardhendt, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Han var altfor hardhendt. Du kan si at Haugesund-spilleren falt for lett, og det skal han ikke gjøre, men Makani mistet hodet fullstendig, følger Huseklepp opp.

Noen minutter før utvisningen ble Sondre Liseth snytt for straffespark. I stedet fikk Mjøndalen-spilleren gult kort og mister helgens viktige bunnkamp mot Start med karantene.

– Den er vanskelig å vurdere (situasjonen med Makani og Wadji), men det gule kortet Liseth fikk er helt feil. Det treffer oss hardt. Han er den viktigste spilleren for oss. At det går an å dømme gult på den, det er helt hårreisende, sa Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth til Dplay.

– Ikke god nok for Eliteserien

Jesper Mathisen retter sterk kritikk mot kamplederen.

– Kai Erik Steen er ikke god nok til å dømme i Eliteserien. Han gjorde flere fatale feil. Mjøndalen kjemper om å beholde plassen i Eliteserien. De ledet 1-0, burde fått straffe og en fin mulighet til å score 2-0, men det gjorde de ikke. I stedet må Liseth sone mot Start til helgen, sier han.

– Kai Erik Steen har hatt veldig, veldig svake kamper tidligere denne sesongen. Her kan han ødelegge sesongen for Mjøndalen. Det står om endelig mye penger, arbeidsplasser og mange forskjellige ting. Mjøndalen er i store, store problemer. En seier ville gjort at det så langt lysere ut. Da ville de gått forbi Start med seier til helgen. Steen har gjort denne oppgaven veldig mye vanskeligere, fortsetter TV 2s fotballekspert.

Mjøndalen har nå tre poeng opp til Strømsgodset på kvalifiseringsplassen, som i tillegg har en kamp mindre spilt. Opp til Start er det fem poeng.

Utligning i sluttminuttene

Det var nettopp Liseth som hadde fikset 1-0 for Mjøndalen med et hodestøt midtveis i andre omgang. Fredrik Pallesen Knudsen utlignet til 1-1 med to minutter igjen av ordinær tid.

– Jeg sto på rett plass til rett tid, det var ikke noe mer enn det. Mjøndalen kom hit for å krige, og det gjorde de i 90 minutter, sa Knudsen til Dplay.

Mot Start er både Stian Aasmundsen og Liseth ute med karantene for gule kort, mens Sosha Makani er suspendert for utvisningen. I tillegg gikk Ole Amund Sveen av med skade i onsdagens kamp.

Haugesund ligger på åttendeplass på tabellen etter onsdagens kamp.