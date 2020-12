Berisha viste ingen nåde mot gamle lagkamerater

Viking–Brann 2–0 (1–0)

De siste ukene har Kåre Ingebrigtsen endelig fått litt ro etter at han tok over Brann i starten av august. Seier mot Rosenborg og Aalesund sørget for at Brann kom seg unna den verste bunnstriden.

Mens entusiasmen har steget blant Branns supportere har det vært totalt motsatt i Stavanger.

Torsdag i forrige uke kom beskjeden om at Bjarne Berntsen ikke var ønsket med videre som Viking-trener, noe som ble veldig tydelig dagen etter nyheten.

Tribunene på arenaen var prydet med flere klare og kritiske meldinger rettet mot klubbledelsen - og spesielt styreleder i Viking AS, Thor Steinar Sandvik.

Tirsdag valgte styrelederen å trekke seg etter de turbulente dagene.

Kaoset i klubben ser likevel ikke ut til å ha påvirket spillergruppen. Få dager etter Berntsen-beskjeden ble Start knust av Viking. Onsdag fortsatte de i samme spor, da de sendte Brann hjem til Bergen med null poeng.

Straffet av tidligere lagkamerat

Etter kun én sesong i Brann valgte Veton Berisha å dra hjem til Viking før årets sesong. Egersunderen uttalte flere ganger i media at han ønsket å forlate rødtrøyene til fordel for sin gamle klubb.

Til slutt ga Brann etter og solgte spissen de hadde signert på en fireårskontrakt året før.

Da lagene møttes tidligere i år vant Brann 3-0. Onsdag fikk Berisha og Viking sin revansj. Etter kun 17 minutter tok de ledelsen. Veton Berisha startet i bakrom, men ble fulgt tett av Ole Martin Kolskogen. Brann-stopperen gikk i bakken, men Berisha fortsatte mot målet.

Foran mål var «nødlandslagsspilleren» sikker. Berisha skrudde ballen fint rundt Håkon Opdal, før han feiret med å peke på Viking-logoen. TV 2s fotballekspert og Brann-legende Erik Huseklepp mente derimot at målet burde vært annullert.

– Jeg har sett det har blitt blåst frispark på det der mange ganger. Jeg synes Brann blir snytt for et frispark i forkant av scoringen, sier Huseklepp i FotballXtra.

Brann klarte aldri å komme opp på nivået de har levert de siste kampene, og vondt ble til verre da Ylldren Ibrahimaj doblet ledelsen for siddisene i andre omgang.

Fredrik Torsteinbø spilte Ibrahimaj gjennom, og alene med Opdal var han sikker.

Flere mål ble det ikke. Dermed tok Viking tre poeng, mens Brann må ta den tunge bussturen nordover med null poeng i bagasjen.