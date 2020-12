NRK: Vaksinen kommer til Norge over nyttår

Sveriges vaksinekoordinator sier til NRK at vaksinen kommer til Norge over nyttår.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström lover 2,5 millioner doser, og ber nordmenn være klare til å rulle ut vaksinen rett over nyttår.

– For Norges del snakker vi om leveranse på flere hundre tusen doser i januar. Og i hvert fall mellom to og to og en halv millioner doser i løpet av første kvartal, sier Bergström til NRK.

Det er Sverige som sørger for Norges tilgang til koronavaksiner gjennom avtalene mellom legemiddelprodusentene og EU-kommisjonen.

– Det gjelder at alle forbereder seg nå, for det er nå ... «now it's happening» (nå skjer det), sier han. Og forteller at Sverige planlegger å være klare til vaksine straks nyttårshelgen er over.

Siden de vaksinene som nå er lengst fremme i utprøvingen, må gis i to doser, vil det si at opp mot 1.250.000 nordmenn kan vente seg å bli vaksinert innen utgangen av mars neste år.



Svar før desember

Tidligere har Det europeiske legemiddelverket (EMA) opplyst at de skal holde møte den 29. desember. Der skal de avgjøre om det foreligger nok data til å godkjenne koronavaksinen fra Pfizer og BioNTech.

En talsperson for EU-kommisjonen skriver at EMAs prosedyrer er den beste myndighetene til å «sikre alle EU-borgerne tilgang til en sikker og effektiv vaksine», skriver Reuters.

– Vi har gitt oss selv tid til å bruke fire uker nå. Hvis EMA kommer frem til at dataene er gode, så kan EU-kommisjonen godkjenne rett over nyttår, sier Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk til TV 2.

Godkjent i Storbritannia

Onsdag ble det kjent at koronavaksinen til selskapene Pfizer og BioNTech er godkjent i Storbritannia. Landet forbereder nå oppstart av vaksinering allerede i neste uke.

Norge følger ikke etter, men fortsetter på den tidsplanen som er lagt. Dermed må nordmenn vente på svar i noen uker til.

På onsdagens pressekonferanse sier helseminister Bent Høie at Norge har et samarbeid med Europa som ikke inngår bruk av nødprosedyrer.

– Og så er det sånn at Storbritannia ikke er en del av det felles europeiske innkjøpssystemet som Norge, så vi har en egen avtale på leveranse, sier Høie.