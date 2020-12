– Dette vil endre livet mitt for alltid

Sportsnyhetene: se den oppsiktsvekkende krasjen over!



Grosjeans bil delte seg i to og eksploderte i et dramatisk flammehav etter krasjen, som skjedde i første runde av VM-løpet.

– Jeg så døden for nært. Du kan ikke overleve det og være den samme mannen etterpå, sier Grosjean.

Han ble sittende i bilen i rundt 30 sekunder etter krasjen, før han klarte å ta seg ut i live og med kun mindre skader. Det takker han sikkerhetsbøylen for.

– Jeg fikk av meg setebeltet med en gang, og prøvde å komme meg ut av bilen, men merket at hjelmen min kom borti noe, sier en tydelig beveget Grosjean, mens stemmen knekker.

– Det kan ikke ende slik

– Jeg satte meg ned igjen, sa til meg selv at jeg satt fast og at jeg måtte vente. Men til venstre var alt oransje, og jeg forsto at det brant. Jeg sa til meg selv at jeg ikke hadde tid til å vente, men at jeg måtte komme meg ut til høyre. Men jeg klarte ikke. Jeg klarte ikke komme meg ut til venstre heller. Jeg tenkte: «Det kan ikke ende slik, ikke nå». Jeg prøvde å komme meg ut igjen, men det gikk ikke. Jeg så døden, det er en følelse jeg ikke ønsker at noen skal ha, fortsetter han.

Da han satt der i bilen mens flammene omfavnet ham, gikk tankene til de tre barna hans.

– Det er der jeg fant kreftene til å få ut foten min, som var blokkert, til å snu hodet, få opp hendene og heve meg ut. Jeg visste at jeg ville brenne meg, men det var ok, sier han.

Grosjean forteller at han fortsatt var i sjokk da han kom til sykehuset, men at han fikk se kjente fjes og snakke med kona, TV-personligheten Marion Jolles Grosjean.

Livet er endret for alltid

Nå venter arbeid med en idrettspsykolog.

– I øyeblikket har jeg ikke mareritt, vonde tanker, flashbacks eller frykt. Men det betyr ikke at det ikke kommer til å komme, og det er det vi skal snakke om, sier han.

Grosjean har et håp om å komme seg tilbake til formel 1-sirkuset til avslutningsløpet i Abu Dhabi neste måned. Det kan også bli hans siste løp.

– For en uke siden virket tanken på et friår helt umulig. Men i dag sier jeg til meg selv at jeg vil kitesurfe, kjøre sykkel, se ungene mine, ha det gøy, drikke vin. Dette vil endre livet mitt for alltid, sier franskmannen.

(©NTB)