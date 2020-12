– Jeg er drittlei av korona

Bent Høie har kjent på et enormt press i rollen som helseminister under en pandemi. Men om under ett år, er han ferdig.

2020 har vært et år helt utenom det vanlige for Bent Høie. Som helseminister har han jobbet tilnærmet kontinuerlig med korona-håndteringen i Norge siden slutten av februar.

I et lengre intervju med TV 2 innrømmer Høie at han har kjent på presset.

– Det har vært veldig krevende. Det har vært et veldig stort ansvar, og utfordringer som har dukket opp hele veien.

Situasjonen Norge har stått oppe i siden slutten av februar og begynnelsen av mars, ligner ikke på noe vi har vært borte i tidligere. Nettopp det har bydd på store utfordringer for Høie, og resten av regjeringen.

PREGET: De siste månedene som helseministeren har vært utfordrende for Bent Høie. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Vi vet at mange av de tiltakene vi har iverksatt har store negative konsekvenser for folk sine liv. Selv om vi kan få hyggelige tilbakemeldinger på at vi har håndtert pandemien på en god måte, vet vi at det har hatt en ganske høy pris for mange, sier Høie.

– Vanskelig å finne en parallell

Vi skrur tiden tilbake til 26. februar 2020. Det første tilfellet av korona ble oppdaget i Norge, etter at en kvinne i Tromsø hadde vært på reise i Kina.

De neste dagene ble det oppdaget tilfeller i hele landet. De fleste kunne spores til Nord-Italia eller Østerrike, og nordmenn som hadde vært på skiferie.

Pandemien i Norge var et faktum, og en intens møtevirksomhet ble iverksatt mellom regjeringen, Helsedirektoratet og FHI.

Møtevirksomheten kulminerte i pressekonferansen 12. mars, som snudde hverdagen til nordmenn fullstendig på hodet.

– Jeg visste at nå skal vi fortelle noe som forandrer livene til alle de som bor i landet vårt, og at dette er noe som vil bli husket i veldig lang tid. Det er vanskelig å finne en parallell i moderne tid som har vært like inngripende og avgjørende som akkurat den dagen.

STENGTE NED: Den 12. mars informerte helseminister Bent Høie det norske folk om at landet måtte stenge ned. Foto: Lise Åserud / NTB

– Så meg selv utenfra

Høie erkjenner at de var usikre, da de var på vei for å fortelle at landet måtte stenge fullstendig ned.

– Vi visste ikke om det ville virke, og hvor lenge det ville vare. Vi visste ikke om vi hadde truffet riktig med sammensetningen av tiltakene, og vi visste også mye mindre om viruset, situasjonen og folk sin respons, enn det vi gjør i dag.

Helseministeren var imidlertid ikke nervøs. Men han var preget av alvoret og situasjonen.

– Da vi gikk ned til pressekonferansen følte jeg at jeg hadde en «ut-av-meg-selv»-opplevelse, og at jeg så meg selv utenfra.

Men tiltakene som ble presentert var ikke gitt. Diskusjonene har vært mange og lange, innrømmer Høie. På et tidspunkt valgte også regjeringen å trosse FHI.

TRAVELT: Hverdagen til Bent Høie ble snudd på hodet da pandemien kom til landet.

– Vi i regjeringen valgte å bestemme oss for en strategi for å slå ned viruset tidligere enn det FHI helt konkret kunne anbefale. Det handlet ikke nødvendigvis om at de var imot det, men at man skulle vente litt før man valgte strategi.

Høie mener imidlertid det er helt naturlig å være uenig.

– Hvis det var sånn at vi mente det samme på samme tidspunkt, og jeg hadde vært journalist – hadde jeg blitt veldig mistenksom. Jeg har veldig lave skuldre, og mener det er helt naturlig å være uenig.

– Det er vanskelig

Siden 12. mars har Bent Høie stått på utallige pressekonferanser og mast om den berømte meteren, at folk må holde avstand og holde seg hjemme når man er syk. Til tross for dette, har de enkleste tiltakene vært de vanskeligste å følge, selv for helseministeren.

– Når du er sammen med folk du kjenner veldig godt og vant til å være sammen med, er det lett å glemme seg. Når du møter folk du ikke har møtt før, har man gjerne en intimsone. Men når du er med dine aller nærmeste, er det vanskelig.

LEI: På spørsmål om han er lei av pandemien, svarer Bent Høie et rungende JA.

Og nettopp dette har satt sitt preg på Høie også.

– Jeg er drittlei korona, ofte. Hadde jeg møtt en person som sa de ikke var lei korona, hadde jeg ikke trodd på vedkommende. Men jeg er ikke lei på den måten at jeg gir opp. Man kan være lei, men samtidig holde ut.

– Veldig krevende

De siste ti månedene som helseminister i Norge har vært ekstremt hektiske. I mars og april jobbet Høie kontinuerlig, nesten døgnet rundt.

– Frem til påske var det ikke noe form for fri. Da var det jobb, sove, jobb, sove. Det var veldig krevende.

Så kom påsken, og ting så litt lysere ut i Norge.

– Da fikk jeg slappet litt av, og det ble mer normalisert ved at jeg kunne være litt mer hjemme på kveldene og i helgene. Så har det vært mer hektisk de siste månedene igjen.

Høie vet imidlertid at rollen hans som helseminister er på utgående dato. Dersom alt går etter planen tiltrer han i ny rolle som fylkesmann i Rogaland i desember neste år.

– Kan ikke tenke på det

– Gleder du deg til å være ferdig?

– Jeg gleder meg til den nye livssituasjonen min. Det å flytte hjem og begynne i en ny jobb og vite at jeg ikke er i den situasjonen jeg er i nå, er noe jeg ser frem til. Men jeg tenker ikke så mye på det. Det kan jeg ikke gjøre, fordi jeg må konsentrere meg om den jobben jeg har nå.

FERDIG: Om under ett år er Bent Høie ferdig som helseminister, hvis alt går etter planen.

Høie sier han stort sett takler den offentlige rollen som følger ved jobben som helseminister greit. Men han innrømmer at det er godt å trekke seg tilbake, og bare være Bent også.

– Det aller beste jeg gjør for å slappe av, er å dra på hytta og gå på tur. Men det er ikke så ofte jeg har tid til det. Hvis det er en ettermiddag eller kveld, så lager jeg mat for å koble av, eller så er jeg ute i hagen og gjør praktiske ting.

I starten av desember åpnet regjeringen for at nordmenn kunne invitere maks ti gjester, to ganger i løpet av julen.

Høie selv velger imidlertid å tilbringe julen alene med ektemannen Dag Terje.

– Forhåpentligvis blir det en rolig jul, uten at det skjer noen dramatiske ting. Planen er å dra på hytta med Dag Terje, og det blir bare oss to på julaften. Forhåpentligvis blir det snø, så vi kan gå på ski.

GLEDER SEG: Helseminister Bent Høie gleder seg til en forhåpentligvis rolig jul.

– Det har vært veldig rart

Og som alle andre har Høie en juletradisjon han setter ekstra stor pris på.

– Det er den gode maten. Jeg setter stor pris på forberedelsene i det og å kose meg med det.

Både han og ektemannen Dag Terje deler på oppgavene på kjøkkenet.

– Dag Terje er kokk, så hvis vi har gjester og festmåltid er det han som står for det. Er det oss to og hverdag, er det jeg som står for det.

LYSERE TIDER: Høie håper vi går en lysere tid i møte i 2021. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Og når pandemien en gang tar slutt, er Høie sikker på hva han skal gjøre.

– Det aller første jeg vil gjøre er å takke alle de som har stått på og gjort en fantastisk innsats. Jeg håper også at vi kan markere dette på en måte. Av de mer private tingene så er det å gi en klem til de nærmeste rundt meg, foreldre og søsken, de jeg er grand-onkel til.

I løpet av pandemien har Høie fått sitt tredje grandonkel-barn som han enda ikke har fått lov å holde.

– Det har vært veldig rart å ikke kunne holde den nyfødte og gi en klem til de jeg er glad i.