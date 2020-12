Farmen-Kjetil om dåpen: – Ikke et PR-stunt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Da Kjetil Kirk (27) skulle være med på Farmen hadde han ikke fortalt noen om at han ikke var døpt. Tilfeldighetene skulle ha det til at dette skulle forandres.

Årets sesong av Farmen har bydd på mange TV-øyeblikk. Tidlig i programmet fikk seerne være vitne til at Kjetil Kirk fra Oslo, ble døpt.

Mange har spekulert i om hendelsen var et PR-stunt for Kirk, men dette avkrefter han overfor God kveld Norge.

Tilfeldig dåpsdrakt

I følge Kirk, som ble den første til å ryke ut av finaluken på Farmen, visste han ikke at det kom til å være en dåpsdrakt tilgjengelig. Ei heller at han kom til å tilbringe oppholdet med en prest.

– Dåpen fant sted fordi tilfeldighetene skulle ha det til at det henger en dåpsdrakt på sovesalen når vi ankommer Samsjø og så forteller Thor at han er prest, sier Kirk.

Videre forteller han at han ikke var døpt og at ingen på gården var klar over dette på forhånd.

– Så jeg spør Thor allerede etter noen dager om han har mulighet eller myndighet til å gjennomføre en dåp. Thor sier at det har han, men det er en del som skal foreligge for at det skal funke.

Første voksen-dåp

Thor Haavik (26) fra Loddefjord gjorde sterkt inntrykk på samtlige av deltakerne på gården med sin betryggende væremåte og positive innstilling.

Han forteller at det er første gangen han har døpt noen som er over 18 år og det er flott at Kirk ville ta det valget.

– Det var kjempestort at han ønsket å bli døpt. Det var tre ting som var viktig for at vi skulle gjennomføre det, sier han og fortsetter:

– For det første at det var et oppriktig ønske og at han ville stå inne for den kristne troen, og så var det viktig at vi hadde en samtale om hva det innebar. Og at vi gjorde det på en riktig måte, at vi fulgte kirkens dåpsliturgi.

Da dåpen fant sted var alle forpakterne på gården tilstede og settingen var noe helt utenom det vanlige.

– Det var en perleport vi gikk gjennom av to trær, og så var det jo den himmelen og en nydelig horisont. Som prest og venn så må jeg si at det var en utrolig flott opplevelse å få være med på, og å få lov til å døpe Kjetil, avslutter Haavik.

– Et hån mot den kristne tro

Kirk vil presisere at dåpen ikke på noen måte var et PR-stunt og at han nå holder på å skrives inn i statskirken.

– For meg så var det helt naturlig at når jeg gjennomfører en dåp så skal vi gjøre formaliteter ut av det også, hevder Kirk.

– Noe annet ville vært veldig spesielt. Om jeg bare hadde tatt det som et PR-stunt for Farmen sin del så ville jo det vært et hån mot den kristne tro, og spesielt mot Thor som prest, legger han til.

27-åringen forteller at han selv har tenkt til gifte seg i kirken når den tid kommer, og at han tilhører den kristne tro.

Takket ja til fadder-rollen

I forkant av dåpen spurte Kirk fire av deltakerne og de ville påta seg rollen som fadder, og samtlige sa ja.

Det var Raymond Røskeland (36), Inger Cecilie Grønnerød (47), Nils Kvalvik (39) og Lene Egeland Hogstad (44) som fikk det store spørsmålet.

Røskeland forteller at gudsønnen var en av de første han ble kjent med inne på gården og at han satt stor pris på å bli spurt.

– Da han sa at han ville bli døpt så sa jeg at hvis det er det du vil, så kommer jeg selvfølgelig til å støtte deg i det, og jeg vil svært gjerne være fadderen din, sier Røskeland til God kveld Norge.

Anleggsarbeideren fra Osterøy har gitt Kirk et maskinfører-kurs etter Farmen oppholdet på grunn av at Kirk vasket klærne hans inne på gården.

Også Grønnerød forteller at hun ble glad for å bli spurt og at hun fikk en mamma-rolle for Kirk inne på gården.

– Jeg synes det var veldig hyggelig, jeg så på det som en liten tillitserklæring. Selve dåpen var veldig eventyrlig og fin, sier hun og forteller at når koronasituasjonen roer seg vil hun ta han med ut på middag.

Sprekker av stolthet

Av Nils Kvalvik fikk Kirk en inngravert samekniv i dåpsgave og Kvalvik omtaler forholdet deres som veldig nært.

– Det var utrolig koselig å bli spurt. Jeg ble virkelig glad. Vi har hatt gode samtaler inne på gården som gjorde at jeg ble kjent med han på en helt annen måte, hevder Kvalvik.

Lene Egeland Hogstad beskriver fadderne Kjetil har valgt som fire gode og voksne folk som kommer til å ta oppgavene alvorlig». Selv er hun svært begeistret for rollen.

– Det var en utrolig fin gest, veldig flott å bli spurt om det. Jeg er så stolt at jeg holder på å sprekke! Sier hun og legger til:

– Jeg gleder meg til å stille opp som fadder for Kjetil og han har alltid et hjem hos «Lenemor» på Kvanvik.

Hogstad ga også Kirk en inngravert champagnekjøler i dåpsgave.

– Jeg tenkte jo, hva skal man gi? Så kom jeg over en flott champagne-bolle. Så fikk jeg laget et skilt med «Samsjø Gård», og så dåpsdatoen på. Så den ble jeg veldig fornøyd med.