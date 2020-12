Håndballprofilen ble bremset av klubben: – Glad de hadde kontroll

– For min del er jeg ikke redd for å få det, sier Veronica Kristiansen lattermildt til TV 2 før Norges EM-åpning mot Polen i Kolding.

Det er smitteutbrudd hos Norges motstandere, men Kristiansen har vært gjennom koronaviruset. I slutten av oktober fikk hun påvist smitte.

I EM blir Kristiansen en nøkkelspiller for landslagssjef Thorir Hergeirsson og de norske håndballjentene.

Kristiansen, som hadde milde symptomer og tilbrakte 22 dager på sofaen, føler seg tilbake på normalt nivå etter sykdommen.

– Jeg hadde et ganske godt grunnlag, spesielt fysikken, så det har bare vært håndballbevegelser og timing som skulle i gang igjen. Det er litt som å sykle, man glemmer ikke det. Jeg har hatt to uker på meg til å komme inn i det, og det har vært veldig bra, sier Kristiansen til TV 2.

Takknemlig og glad

Veronica Kristiansen er fornøyd med hvordan arbeidsgiver Györ tok kontrollen på comebacket hennes.

– Jeg er takknemlig og glad for at klubben har så strenge regler og tar steg for steg når en spiller kommer tilbake. Først og fremst var jeg gjennom hjerte- og lungetester, og så måtte jeg ta det stille og rolig, sier hun.

På de første treningene skulle de har kontroll på pulsen hennes.

– Jeg fikk ikke lov til å ha puls over hundre. For meg er det en gåtur. Det var ikke mer enn det. Det var steg for steg, så det har vært veldig fin progresjon. Det var veldig bra, forteller 30-åringen.

Alt stemte heller ikke da hun var tilbake i trening.

– Spesielt utholdenheten forsvant rimelig kjapt etter å ha ligget på sofaen i 22 dager. Pulsen min gikk høyt opp ganske kjapt, så jeg er glad de hadde kontroll med pulsklokke, pulsbelte og hele pakken, sier Kristiansen.

– Spillere har fått problemer

– Hva tenker du da om de spillerne som akkurat er tilbake fra korona og stuper rett inn i EM i full gass?

– Vi har hørt om spillere som har startet for tidlig og fått problemer. Nå er ikke jeg medisinsk ansvarlig, men jeg er veldig glad for at det startet stille og rolig for meg, sier Kristiansen.

Norge regnes av mange som den største favoritten til å vinne EM-gull. Ferden mot en finale 20. desember starter mot Polen torsdag. Senere i det innledende gruppespillet venter Tyskland lørdag og Romania mandag.

– Vi er vant til å bygge form og samspill utover mesterskapet. Mot Danmark følte jeg vi hadde mye mer å gå på og mye å forbedre. Vi har fått jobbet med detaljer på trening, så jeg tror vi er godt forberedt til første kamp mot Polen, sier Kristiansen om status for Norge før EM.