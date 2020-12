Nakstad: Fremdeles flere mysterier om koronaen

På soverommet i kjelleren hjemme på Kampen i Oslo er Mathias Kolshus Sandsbraaten (16) i isolat.

– Her inne har jeg levd i sju dager så det er ganske mye kaos og klær og ting overalt forteller 16-åringen på Skype og viser frem kjellervinduet som har vært hans eneste kilde til frisk luft den siste uken. Begge søsknene hans og foreldrene er også koronasmittet.

– Det går mye bedre nå, men de første dagene var det ganske ille, forteller han.

Familien er i grei form, men det var Mathias som fikk mest symptomer og ble dårligst noe som overrasket den vanligvis spreke videregående-eleven.

ALLE SMITTET: Familien Kolshus Sandsbraaten er i god form, selv om alle er blitt smittet med korona. Foto: Privat

– Jeg hostet mye, var veldig slapp, vondt i leddene, kroppen og hadde lite matlyst så det var ikke noe moro og jeg ble litt overrasket over at jeg, en helt vanlig aktiv tenåring ble så dårlig forteller han til TV 2.

Slapp unna

I en annen familie på Torshov i Oslo har også Jonas Gjerdsjø-Rauken på ni år levd i isolasjon etter å ha blitt koronasmittet. I klassen hans ble ni barn smittet og familien hans forventet at de også kom til å bli syke selv om Jonas hadde få symptomer.

– Vi tenkte jo at det som skjer det skjer, forteller mammaen til Jonas, Kari-Anne Rauken.

Men i motsetning til i familien på Kampen ble ingen flere smittet, ingen andre enn Jonas fikk påvist korona. Begge foreldrene og yngstesønnen testet negativt flere ganger og utviklet ingen symptomer. Også hos 7 av de smittede klassekameratene gikk resten av familiene klar av smitten.

BARE EN SMITTET: Familien Gjerdsjø-Rauken opplevde at bare et barn ble smittet og at resten av familien gikk klar. Foto: Privat

– Det var jo vanskelig å gå å vente på å bli syk og hele tiden føle på engstelse i forhold til symptomer. Men etter isolasjon for Jonas i ti dager og karantene i femten dager utviklet verken vi eller vårt andre barn symptomer, ble ikke syke eller fikk positiv test, sier Rauken som synes det var rart at de ikke ble smittet når sønnen var positiv.

Går klar av koronaen?

Det at det virker som noen slipper unna smitte og sykdom er også en problemstilling helsemyndighetene har hørt om. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller at de helt siden starten på pandemien har vært oppmerksom på at folk reagerer svært ulikt på viruset.

– Vi vet at dette er et virus som slår ut ulikt hos ulike personer, noen blir veldig syke og noen blir også veldig smittsomme såkalte superspredere, andre blir ikke det, sier Nakstad som tror det at noen ikke får viruset kan skyldes flere ting.

– Det er litt pussig, men det kan ha sammenheng med genetiske ting, det kan være en slags kryssimmunitet muligens hvis du har hatt andre koronavirus tidligere, det kan ha med blodtype å gjøre og det kan være at en person har så milde symptomer at du ikke merker det og at testen kanskje bare fanger opp den ene dagen hvor du ikke har mye virus i nesen, sier han til TV2.

TV 2 kjenner til at flere familier har opplevd at smitten tilsynelatende ikke sprer seg internt slik som hos familien på Torshov.

– Kan man si det slik at noen «går klar» av koronaen?

– Sannsynligvis er det noen som går klar av dette, som ikke utvikler alvorlig sykdom, knapt merker noe og ikke er spesielt smittsomme heller. Og så er det jo også noen som rammes veldig hardt også i yngre aldersgrupper, så det er jo noe av det som er et av mysterium med denne sykdommen, sier han om hvorfor det reageres så ulikt på viruset i de to familiene til Jonas og Mathias.

Store mørketall

Helsedirektoratet innrømmer at man ikke har oversikt over hvor mange som er i den gruppen som ikke får symptomer og ikke blir syke.

– Dette er noe vi ikke vet nok om og kunnskap vi rett og slett ikke har. Vi må kartlegge dette mye bedre og det kommer studier som ser på hele året 2020 hvor man kan ta blodprøver av folk og se hvem som faktisk har vært smittet, sier han.

Folkehelseinstituttet har anslått at så mange som 100.000 nordmenn kan ha vært smittet med covid-19, men bare over 30.000 nordmenn har fått påvist positivt test.

– Vi tror det er store mørketall og det spekuleres i om mange har hatt smitte uten å merke symptomer, men så er spørsmålet da om litt rusk i halsen og vondt i hodet en dag, er det ting som du regner som å være syk eller tenker du at det ikke er noen ting, det er ofte slike ting som er utslagsgivende, mener han.

Immunforsvaret

På Kampen er Mathias og lillebroren snart ute av isolasjon og gleder seg til å komme tilbake til hverdagen.

– Det er jo litt rart at vi er de eneste i familien som kan gå på butikken, men det blir bra å kunne gå ut igjen, sier han og forteller at de fremdeles lurer på hvorfor han ble dårligere enn de andre.

– Det kan jo være noe med immunforsvaret kanskje, det er veldig mye vi ikke vet om dette viruset, sier Mathias til TV 2.