Nakstad: - De er tryggere enn andre

Over 30.000 nordmenn har fått påvist korona, Folkehelseinstituttet anslår at det kan være over tre ganger som mange som faktisk har vært smittet. Likevel kan noen av de som har gjennomgått sykdommen oppleve skepsis rettet mot om de fortsatt er smittsomme i ettertid.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad bekrefter at det knyttes ofte stigma til smittsomme sykdommer.

– Det er helt naturlig at folk blir engstelige, men det man skal huske på er at dette viruset klarer seg ikke mange dagene etter at du har blitt syk. Etter hvert blir du mindre smittsom og nye studier viser at når det er gått et par ukers tid er det veldig få som er smittsomme, sier han og peker på at 9-10 dager etter at en person ble syk og ikke lenger har symptomer, er man frisk, ikke smittsom og heller ingen fare for andre.

Tryggere enn andre

TV 2 har hørt om tilfeller der koronasmittede voksne som etter å gjennomgått sykdommen har opplevd å bli møtt med ekstra avstand, skepsis og bedt om å holde seg hjemme fra sosiale lag.

Nakstad har følgende råd til de som lurer på om det er trygt å være med en koronasmittet venn som er blitt friskmeldt.

– Jeg synes vi skal fokusere på at disse personene er de tryggeste vi kan være sammen med for å ikke bli smittet. De har vært syke, fått immunitet og det er mye mindre sannsynlig at de blir syke på nytt enn folk som ikke har hatt denne sykdommen, sier han og fortsetter.

– Folk som har gjennomgått denne sykdommen er ikke smittsomme og er antakelig tryggere enn folk du møter ute på gata, sier han og mener det er uheldig hvis man er så redd for å bli smittet eller smitte andre at man legger bånd på seg også i forhold til kontakt med andre utendørs.

Trygg å leke med

– Hva tenker du om å være åpen om at man har blitt eller vært smittet?

– Vi vet om mer enn 30 tusen som har testet positivt på denne sykdommen. og mørketallene indikerer mange flere så det er en stor andel av befolkningen som tross alt har vært gjennom dette. I tillegg er det jo blitt vanlig å teste seg. Så det er ikke grunn å se rart på dette lenger, det som det er grunn til er å følge smittevernrådene, men ellers ikke være for engstelig når folk har gjennomgått sykdommen.

Og i forhold til koronasmittede barn er Nakstad krystallklar.

– Barn som har hatt korona og har blitt friske er ikke smittsomme i det hele tatt og de er veldig trygge å leke med, sier han til TV 2.