Nettbutikker solgte giftige briller, hodetelefoner og sexleketøy

Miljødirektoratet kontrollerte om produktene var merket riktig, og om de inneholdt en ulovlig mengde helse- og miljøskadelige stoffer.

– Syv av produktene vi fikk analysert inneholdt stoffer over tillatt grenseverdi. Disse produktene er nå trukket fra markedet etter pålegg fra oss, opplyser seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

Kontrollen omfattet 42 forskjellige produkter, blant annet sexleketøy, hodetelefoner, badeleker, leker med lys og klokker.

De giftholdige produktene er trukket fra markedet, og nettbutikkene har blitt pålagt å varsle kundene som tidligere har kjøpt produktene, om at produktene kan være helsefarlige.

Giftig

BRILLER: Briller, sko, hodetelefoner og en truse var blant de ulovlige produktene. Foto: Miljødirektoratet

Noen av produktene inneholdt miljøskadelige stoffer som ikke brytes ned i levende organismer. Det betyr at stoffene i verste fall vil hope seg opp i kroppen.

Noen av stoffene kan være kreftfremkallende, hormonforstyrrende, en trussel for forplantningsevnen, eller føre til fosterskader.

Feilmerket

Miljødirektoratet skriver at alle leker og elektroniske produkter blant annet skal være merket med CE-merket.

Av de kontrollerte produktene, manglet 21 produkter dette merket. Disse produktene har også blitt fjernet fra markedet.

– Vi ser alvorlig på at det er mange EE-produkter i omløp som mangler CE-merking. Nettbutikkene skal ikke selge disse produktene og forbrukere bør ikke kjøpe dem, sier Veulemans.

Nettbutikkene har blitt påminnet om at de ikke kan selge produkter som er utilstrekkelig merket.

– En jobb å gjøre

Miljødirektoratet skriver at de hvert år finner mangler ved produkter som selges av multiimportører i EU/EØS-området. Under koronapandemien så har nettsalget økt.

– Kontrollene våre avdekker at nettbutikkene har en jobb å gjøre for å være sikre på at de driver i tråd med regelverket. De må i langt større grad etterspørre og sjekke dokumentasjon fra leverandørene sine, sier Veulemans.